A che ora lo snowboard, PGS Simonhöhe 2026: programma, tv, streaming

Dopo la tappa bulgara di Bansko, la lunga stagione della Coppa del Mondo di PGS 2025-2026 proseguirà oggi in Austria, a Simonhöhe. In palio ci sono punti importanti per le generali, nelle quali troviamo in testa Elisa Caffont ed Aaron March. L’appuntamento odierno con lo slalom gigante parallelo inizierà con le qualifiche in mattinata, seguite poi dalla fase finale dalle 13.00.

Una settimana fa, sulle nevi di Bansko, la squadra azzurra ha vissuto un weekend a due facce. In campo femminile, una straordinaria Elisa Caffont si è imposta nel PGS, confermando l’ottima condizione di forma. L’italiana ora deve confermarsi ai vertici anche in Austria, nonostante una concorrenza che è sempre più varia. Tra le tante che proveranno a sorprendere l’azzurra ci sono su tutti Tsubaki Miki e la tedesca Ramona Theresia Hofmeister.

La tappa bulgara, in campo maschile, ha invece rappresentato il primo stop per gli azzurri, che nelle due giornate di Bansko non sono riusciti a salire sul podio. Aaron March continua a guidare la classifica ma indubbiamente la squadra azzurra deve reagire, con le Olimpiadi di Milano-Cortina che si avvicinano sempre di più.

PROGRAMMA PGS SIMONHÖHE 2026

Venerdì 23 gennaio

Ore 09.00 Qualificazioni Donne

Ore 09.30 Qualificazioni Uomini

Ore 13.00 Fase Finali

DOVE VEDERE PGS SIMONHÖHE 2026 IN TV E STREAMING:

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: RaiPlay Sport 1, Discovery Plus

Diretta Live testuale: OA Sport