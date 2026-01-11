A che ora lo sci alpino oggi: startlist superG Zauchensee e slalom Adelboden, tv, streaming

Nella domenica degli appassionati di sport invernali non può assolutamente mancare lo sci alpino. La Coppa del Mondo propone un menù succulento con lo slalom speciale maschile di Adelboden, le due manche si disputeranno alle 10:30 e alle 13:30, e il SuperG femminile di Zauchensee, partenza prevista alle 12:00.

La Kuonisbergli rappresenta un esame impegnativo per gli interpreti dei pali stretti e potrà fornire certamente indicazioni significative sui rapporti di forza esistenti in una disciplina nella quale fin qui l’equilibrio ha regnato sovrano. Sono diversi e altrettanto autorevoli i candidati al successo di giornata: Braathen, Kristoffersen, Haugan, Noel, Meillard e McGrath.

Sul fronte azzurro Alex Vinatzer, fin qui il suo miglior risultato è il quarto posto ottenuto in Val d’Isère, vuole archiviare rapidamente le uscite patite nello slalom di Campiglio e nel gigante di ieri. Deve confermarsi su buoni livelli anche Tommaso Sala, mentre gli altri azzurri devono spingere sull’acceleratore per mettersi in evidenza in ottica pass olimpico.

Come seguire gli eventi? Rai 2 proporrà in diretta la prima manche dello slalom speciale maschile e il SuperG femminile fino alle 13:00, mentre RaiSport HD trasmetterà la gara femminile dalle 13:00 e la seconda prova dello speciale di Adelboden. La trasmissione streaming sarà garantita da RaiPlay, Eurosport 1 HD, Discovery+ e DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale delle due gare.

A CHE ORA LO SCI ALPINO OGGI IN TV

Domenica 11 gennaio

Ore 10:30 prima manche slalom speciale maschile Adelboden (Svizzera) – Diretta tv Rai 2

Ore 12:00 SuperG femminile Zauchensee – Diretta tv Rai 2 fino alle 13:00, RaiSport HD dalle 13:00

Ore 13:30 seconda manche slalom speciale maschile Adelboden (Svizzera) – Diretta tv RaiSport HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 (prima manche speciale maschile e SuperG femminile fino alle 13:00), RaiSport HD (SuperG femminile dalle 13:00 e seconda manche slalom speciale maschile)

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1 HD, Discovery+, DAZN

Diretta testuale: OA Sport

STARTLIST SUPERG FEMMINILE ZAUCHENSEE

1 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

2 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

3 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

4 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

5 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol

6 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

7 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

8 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

9 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

10 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

11 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

12 537544 VONN Lindsey 1984 USA Head

13 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

14 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle

15 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

16 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

17 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head

18 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

19 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle

20 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic

21 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

22 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle

23 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

24 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

25 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle

26 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head

27 56417 FEST Nadine 1998 AUT Head

28 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head

29 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Salomon

30 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

31 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol

32 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon

33 516753 GROB Stefanie 2004 SUI Rossignol

34 6295356 ALLEMAND Sara 2000 ITA Rossignol

35 25210 MORENO Cande 2000 AND Head

36 56491 SCHOEPF Emily 2000 AUT Atomic

37 485941 PLESHKOVA Julia 1997 AIN Head

38 56610 SPIELBERGER Carmen 2002 AUT Atomic

39 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol

40 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol

41 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol

42 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head

43 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Head

44 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar

45 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

46 6535807 CUTLER Haley 1997 USA Atomic

47 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic

48 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head

49 198411 MEYER Garance 2004 FRA Dynastar

50 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

51 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

52 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

53 6295745 BERNARDI Vicky 2002 ITA Nordica

54 516219 MING-NUFER Priska 1992 SUI Kaestle

55 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU

56 45331 SMALL Greta 1995 AUS Kaestle

STARTLIST SLALOM SPECIALE MASCHILE ADELBODEN

1 512203 NEF Tanguy 1996 SUI Atomic

2 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer

3 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

4 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

5 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer

6 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA Atomic

7 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar

8 6190543 RASSAT Paco 1998 FRA Head

9 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL Head

10 6190558 AMIEZ Steven 1998 FRA Rossignol

11 180919 HALLBERG Eduard 2003 FIN Fischer

12 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

13 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic

14 202451 STRASSER Linus 1992 GER Head

15 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO Rossignol

16 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

17 220689 RYDING Dave 1986 GBR Head

18 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head

19 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic

20 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon

21 511996 YULE Daniel 1993 SUI Atomic

22 54170 MATT Michael 1993 AUT Blizzard

23 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT Fischer

24 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA Dynastar

25 221236 TAYLOR Laurie 1996 GBR Head

26 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer

27 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT Head

28 6532592 RITCHIE Benjamin 2000 USA Head

29 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

30 422899 SANDVIK Oscar Andreas 2004 NOR Head

31 380361 RODES Istok 1996 CRO Voelkl

32 221223 MAJOR Billy 1996 GBR Head

33 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol

34 422803 SOLBERG Eirik Hystad 2002 NOR Fischer

35 202520 HOLZMANN Sebastian 1993 GER Voelkl

36 54348 PERTL Adrian 1996 AUT Atomic

37 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI Nordica

38 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA Head

39 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl

40 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer

41 422873 GRAHL-MADSEN Hans 2003 NOR Head

42 54630 STURM Joshua 2001 AUT Atomic

43 512353 ITEN Matthias 1999 SUI Head

44 6190909 DESGRIPPES Hugo 2000 FRA Dynastar

45 6191203 AULNETTE Auguste 2002 FRA Salomon

46 6532163 SEYMOUR Jett 1998 USA Atomic

47 54447 RUELAND Simon 1997 AUT Fischer

48 422893 BRAEKKEN Theodor 2004 NOR Atomic

49 6531936 WINTERS Luke 1997 USA Fischer

50 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE Van deer

51 320266 JUNG Donghyun 1988 KOR Head

52 6292914 CANINS Matteo 1998 ITA Nordica

53 180889 POHJOLAINEN Jesper 2001 FIN Head

54 491879 SALARICH BAUCELLS Joaquim 1994 ESP Rossignol

55 6191340 AZZOLIN Antoine 2003 FRA Dynastar

56 502433 HANSSON William 2001 SWE Rossignol

57 491853 del CAMPO HERNANDEZ Juan 1994 ESP Atomic

58 202615 TREMMEL Anton 1994 GER Fischer

59 6293764 SACCARDI Tommaso 2001 ITA Nordica

60 6301077 AIHARA Shiro 2001 JPN Atomic

61 502502 HOFSTEDT Adam 2002 SWE Head

62 221605 CARRICK-SMITH Luca 2005 GBR Dynastar

63 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic

64 54233 LEITGEB Richard 1994 HUN Salomon

65 390044 LAINE Tormis 2000 EST Voelkl

66 6294327 BARBERA Corrado 2002 ITA Fischer

67 512138 SIMONET Sandro 1995 SUI Nordica

68 380401 LJUTIC Tvrtko 2002 CRO Atomic

69 40656 McADAM Hugh 2000 AUS Head