A che ora lo sci alpino oggi: startlist superG Kitzbuehel, tv, streaming

La leggendaria Streif, dopo l’assaggio dei due giorni di prove cronometrate in vista della discesa di domani, apre ufficialmente i battenti per l’immancabile appuntamento annuale con la Coppa del Mondo di sci alpino. Si corre, infatti, il SuperG maschile di Kitzbuehel, il via della gara è previsto alle 11:30.

L’Italia si presenta ai nastri di partenza con la concreta speranza di poter recitare un ruolo da protagonista assoluta. Giovanni Franzoni, dopo aver incantato a Wengen, è stato il più veloce anche nei due giorni di prova e sembra avere tutte le carte in regola per poter ambire a un risultato di prestigio nelle due gare veloci sulla pista austriaca.

La squadra azzurra non affida però le proprie speranze solamente all’ottimo Franzoni perché sono in tanti ad aver dimostrato di poter realizzare ottimi tempi: occhi puntati su Mattia Casse, Christof Innerhofer, Florian Schieder e sull’immancabile Dominik Paris.

Lo svizzero Marco Odermatt guida la classifica di specialità con 325 punti e 94 lunghezze di vantaggio sull’austriaco Kriechmayr. Quella che potrebbe sembrare una specialità dominata dal fuoriclasse elvetico, mai fuori dalle prime cinque posizioni, ha invece riservato un grande equilibrio con cinque vincitori diversi in altrettante prove.

A CHE ORA LO SCI ALPINO OGGI IN TV

Venerdì 23 gennaio

Ore 11:30 SuperG maschile Kitzbuehel (Austria) – Diretta tv Rai 2

1 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

2 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head

3 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle

4 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head

5 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

6 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

7 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

8 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

9 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

10 512471 VON ALLMEN Franjo 2001 SUI Head

11 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic

12 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli

13 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

14 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

15 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic

16 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

17 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

18 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

19 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol

20 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

21 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol

22 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

23 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

24 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

25 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

26 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head

27 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol

28 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head

29 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic

30 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

31 512303 BOISSET Arnaud 1998 SUI Salomon

32 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic

33 512228 KOHLER Marco 1997 SUI Stoeckli

34 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic

35 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic

36 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic

37 104539 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol

38 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer

39 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon

40 6294207 ABBRUZZESE Marco 2002 ITA Head

41 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol

42 54481 TRANINGER Manuel 1998 AUT Atomic

43 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head

44 6190726 FRESQUET Adrien 1999 FRA Head

45 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

46 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol

47 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

48 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer

49 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic

50 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer

51 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA Rossignol

52 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol

53 54678 BACHLER Fabian 2001 AUT Atomic

54 6294638 PERATHONER Max 2003 ITA Salomon

55 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head

56 6191134 GAMEL SEIGNEUR Charles 2002 FRA Rossignol

57 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head

58 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon

59 221053 STEUDLE Roy-Alexander 1993 GBR Atomic

60 390041 LUIK Juhan 1997 EST Head

61 561255 CATER Martin 1992 SLO Rossignol

62 6532882 PERKINS Tanner 2001 USA Head

63 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER Head