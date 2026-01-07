A che ora lo sci alpino oggi: startlist slalom Madonna di Campiglio, tv, streaming

Si torna finalmente in pista per dare il via ad un lungo sprint che accompagnerà gli atleti verso il momento decisivo dell’annata, la competizione olimpica. La Coppa del Mondo di sci alpino maschile riparte da una grande classica: la leggendaria 3-Tre ospita lo slalom speciale di Madonna di Campiglio. La prima manche inizierà alle ore 18:00, mentre la seconda prenderà il via alle ore 21:00.

Il quinto appuntamento stagionale tra i pali stretti inaugura dunque il 2026 del Circo Bianco al maschile. In testa alla classifica di specialità c’è il norvegese Timon Haugan con 245 punti davanti ai francesi Clement Noel, secondo con 182, e Paco Rassat, terzo a due punti dal connazionale.

La fotografia che emerge in maniera lampante è quella di una disciplina in cui l’equilibrio regna sovrano: nelle prime quattro uscite ci sono stati altrettanti vincitori diversi e i primi sei sono raccolti in meno di cento punti. La situazione appena descritta rende molto difficile individuare un favorito indiscusso. Appare decisamente più plausibile indicare una rosa di candidati al successo. Haugan, Noel, Braathen, Kristoffersen, McGrath, Meillard rientrano nel novero dei papabili vincitori.

In casa Italia Alex Vinatzer sta trovando maggiore continuità di risultato in gigante e vanta come miglior risultato in specialità il quarto posto ottenuto in Val d’Isère: sembra lecito attendersi che l’alfiere azzurro possa piazzare un acuto con il duplice intento di guadagnare consapevolezza dei propri mezzi e provare ad abbassare il numero del pettorale di partenza. Si attendono ulteriori conferme anche da Tommaso Sala, chiamato a dare continuità ai buoni risultati maturati nelle scorse uscite.

Come seguire la gara? Rai 2 proporrà in diretta lo slalom speciale di Madonna di Campiglio, mentre RaiSport HD trasmetterà la fine della prima manche dalle ore 19:00 alle 19:10. La trasmissione streaming sarà garantita da RaiPlay, Eurosport 1 HD, Discovery+ e DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della gara.

A CHE ORA LO SCI ALPINO OGGI IN TV

Mercoledì 7 gennaio

Ore 18:00 prima manche slalom speciale maschile Madonna di Campiglio – Diretta tv Rai 2, RaiSport HD dalle 19 alle 19:10

Ore 21:00 seconda manche slalom speciale maschile Madonna di Campiglio- Diretta tv Rai 2



PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 , RaiSport HD (dalle 19:00 alle 19:10)

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1 HD, Discovery+, DAZN

Diretta testuale: OA Sport

