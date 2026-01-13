A che ora lo sci alpino oggi: startlist slalom Flachau e prova discesa Wengen, tv, streaming

Lo spettacolo questa settimana inizia presto, sarà infatti un martedì da leoni quello che attende gli appassionati. La Coppa del Mondo di sci alpino femminile torna in pista per lo slalom speciale di Flachau, le due manche scatteranno alle 17:45 e alle 20:45, mentre, in ambito maschile, è in programma la prima prova cronometrata della discesa libera di Wengen, il via è previsto alle 12:30.

Sulla pista intitolata al leggendario Hermann Maier, Mikaela Shiffrin, con lo spirito della tigre ferita, partirà all’assalto per dimostrare che il secondo posto di Kranjska Gora ha rappresentato solamente un piccolo incidente di percorso e ribadire così la propria supremazia tra i pali stretti. Si preannuncia uno spettacolare duello sul filo dei centesimi quello con Camille Rast. L’elvetica, classe 1999, nelle ultime due uscite ha letteralmente messo alle corde la fuoriclasse statunitense e non sembra avere la minima intenzione di rallentare la propria andatura.

Lara Della Mea, autrice fin qui di una stagione in costante crescita, è reduce dall’eccellente sesto posto ottenuto in Slovenia e proverà ad avvicinarsi ulteriormente al treno delle primissime. Vuole continuare a crescere anche Martina Peterlini, ottimo decimo posto per lei sulla Podkoren, mentre si attendono conferme da Giulia Valleriani, Beatrice Sola ed Emilia Mondinelli. Grande curiosità intorno alla prova di Giada D’Antonio, alla seconda presenza in Coppa del Mondo.

In Svizzera gli sciatori iniziano a prendere confidenza con una delle piste leggendarie del grande Circo Bianco. La prima prova cronometrata sulla mitica Lauberhorn potrà fornire indicazioni significative sul tipo di neve con cui gli atleti si cimenteranno e sul fondamentale lavoro di preparazione dei materiali in vista della gara prevista per sabato 17.

Come seguire gli eventi? RaiSport HD trasmetterà le due manche dello slalom speciale femminile. La trasmissione streaming della gara di Flachau sarà garantita da RaiPlay, Eurosport 1 HD, Discovery+ e DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dello slalom femminile e della prova di discesa maschile.

A CHE ORA LO SCI ALPINO OGGI IN TV

Martedì 13 gennaio

Ore 12:30 prima prova cronometrata discesa libera maschile Wengen (Svizzera)

Ore 17:45 prima manche slalom speciale femminile Flachau (Austria) – Diretta tv RaiSport HD

Ore 20:45 seconda manche slalom speciale femminile Flachau (Austria) – Diretta tv RaiSport HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD (slalom speciale femminile)

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1 HD, Discovery+, DAZN (slalom speciale femminile)

Diretta testuale: OA Sport (slalom speciale femminile e prova discesa libera maschile)

STARTLIST SLALOM SPECIALE FEMMINILE FLACHAU

1 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

2 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Voelkl

3 206355 DUERR Lena 1991 GER Head

4 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard

5 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

6 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

7 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

8 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

9 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

10 507325 OEHLUND Cornelia 2005 SWE Head

11 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN Rossignol

12 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol

13 506146 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE Head

14 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic

15 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Voelkl

16 198164 CHEVRIER Marion 2001 FRA Atomic

17 555072 GERMANE Dzenifera 2003 LAT Head

18 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer

19 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol

20 56367 GALLHUBER Katharina 1997 AUT Atomic

21 299699 PETERLINI Martina 1997 ITA Rossignol

22 516553 CHRISTEN Eliane 1999 SUI Head

23 198176 LAMURE Marie 2001 FRA Rossignol

24 56550 HOERHAGER Lisa 2001 AUT Atomic

25 565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 SLO Salomon

26 198253 McFARLANE Caitlin 2002 FRA Rossignol

27 307493 ANDO Asa 1996 JPN Atomic

28 56664 FALCH Natalie 2004 AUT Rossignol

29 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head

30 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head

31 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO Voelkl

32 107798 NULLMEYER Ali 1998 CAN Atomic

33 107747 SMART Amelia 1998 CAN Atomic

34 6536171 HENSIEN Katie 1999 USA Rossignol

35 307813 MAEDA Chisaki 1998 JPN

36 516619 HOEPLI Aline 2001 SUI Head

37 6537468 BOCOCK Elisabeth 2005 USA Rossignol

38 565488 TOMSIC Nika 2000 SLO Head

39 516530 GOOD Nicole 1998 SUI Stoeckli

40 355061 HILZINGER Jessica 1997 GER Head

41 6296299 VALLERIANI Giulia 2004 ITA Rossignol

42 516722 BRAENDLI Anuk 2003 SUI Atomic

43 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol

44 6537254 MORITZ Liv 2004 USA Fischer

45 516504 DANIOTH Aline 1998 SUI Head

46 45423 HOFFMAN Madison 2000 AUS Rossignol

47 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE Kaestle

48 6296075 SOLA Beatrice 2003 ITA Rossignol

49 405172 WESTHOFF Bianca Bakke 2000 NOR Atomic

50 108095 ALEXANDER Kiki 2001 CAN Rossignol

51 516783 MAECHLER Janine 2004 SUI Head

52 56709 RAICH Leonie 2005 AUT Atomic

53 25218 MIJARES RUF Carla 2002 AND Head

54 6296281 MONDINELLI Emilia 2004 ITA Salomon

55 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Blizzard

56 507297 LANDSTROEM Moa 2005 SWE Atomic

57 198318 JALLAT Annabel 2003 FRA Nordica

58 665009 SHKANOVA Maria 1989 AIN

59 308304 WATANABE Eren 2003 JPN

60 198307 OLLIER Marjolaine 2003 FRA Atomic

61 405188 DERKS Kiara 2001 NED Voelkl

62 56698 RINGS-WANNER Valentina 2005 AUT Rossignol

63 245084 TOTH Zita 2002 HUN Head

64 45497 HEAYDON Phoebe 2005 AUS Fischer

65 65117 VANREUSEL Kim 1998 BEL Salomon

66 225733 PALLA Victoria 2001 GBR Rossignol

67 539927 LAPANJA Lila Grace 1994 SLO Stoeckli

68 6296009 SINIGOI Caterina 2003 SLO Nordica

69 325119 GIM Sohui 1996 KOR Head

70 6297622 D’ANTONIO Giada 2009 ITA Head

71 285021 SZOLLOS Noa 2003 ISR Kaestle

72 355069 BECK Madeleine 2004 LIE Voelkl

73 198215 POGNEAUX Chiara 2002 FRA Rossignol

74 555035 BONDARE Liene 1996 LAT Atomic

75 575022 MARKTHALER Lara 2007 RSA

76 485802 TKACHENKO Ekaterina 1995 AIN Atomic

STARTLIST PRIMA PROVA DISCESA LIBERA MASCHILE WENGEN

1 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

2 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic

3 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

4 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol

5 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer

6 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli

7 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

8 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

9 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

10 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

11 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

12 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

13 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

14 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

15 512471 VON ALLMEN Franjo 2001 SUI Head

16 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic

17 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

18 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol

19 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

20 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

21 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli

22 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic

23 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol

24 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

25 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

26 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Salomon

27 512228 KOHLER Marco 1997 SUI Stoeckli

28 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic

29 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head

30 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head

31 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic

32 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

33 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon

34 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head

35 512549 HILTBRAND Livio 2003 SUI Fischer

36 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic

37 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle

38 54528 HACKER Felix 1999 AUT Atomic

39 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

40 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic

41 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic

42 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

43 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol

44 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol

45 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head

46 561255 CATER Martin 1992 SLO

47 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic

48 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol

49 54538 RIESER Stefan 1999 AUT Atomic

50 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head

51 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon

52 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer

53 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head

54 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer

55 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head

56 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA Rossignol

57 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head

58 54481 TRANINGER Manuel 1998 AUT Atomic

59 6294207 ABBRUZZESE Marco 2002 ITA Head

60 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol

61 104539 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol

62 390041 LUIK Juhan 1997 EST Head

63 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol