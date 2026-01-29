A che ora lo sci alpino oggi: startlist seconda prova discesa femminile Crans Montana, tv, streaming

Si entra sempre più nel vivo del fine settimana di Crans Montana (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026. Oggi, giovedì 29 gennaio, alle ore 10.00, infatti, andrà in scena la seconda, ed ultima, prova della discesa su una delle piste che, storicamente, hanno visto le nostre portacolori ottenere risultati eccellenti. Nella prima prova disputata ieri, i tempi sono stati totalmente interlocutori, dato che quattro delle prime otto hanno saltato una porta. Ad ogni modo buone conferme per Nicol Delago, quindi Laura Pirovano ha preceduto Sofia Goggia e Nadia Delago nella top20.

Sulla pista denominata Mont Lachaux l’Italia ha spesso ottenuto grandissimi risultati. Nel complesso, infatti, le azzurre hanno conquistato 9 vittorie, 6 secondi posti e 6 terzi posti. Le ultime edizioni, poi, sono state strepitose. Doppietta nella discesa del 26 febbraio 2023 con Sofia Goggia che trionfa davanti a Federica Brignone e Laura Gauche. Il 17 febbraio 2024 di nuovo doppietta con Marta Bassino che vince la discesa davanti a Federica Brignone e Lara Gut-Behrami. Ancora un doppio podio nell’ultima gara disputata. Il 18 febbraio 2024, infatti, Federica Brignone è seconda davanti a Marta Bassino nel superG vinto da Stephanie Venier.

Quale sarà il programma dei prossimi giorni sulla Mont Lachaux? Venerdì 30 gennaio toccherà alla gara vera e propria alle ore 10.00, mentre sabato 31 gennaio sarà la volta del superG alle ore 11.00. A Crans Montana saranno in azione anche gli uomini. Da venerdì 30 gennaio alle ore 12.00 si partirà con la prima prova della discesa, mentre sabato si tornerà in azione alle ore 12.00. La gara si vivrà domani 1 febbraio alle ore 11.00.

Come seguire la seconda prova in tv? Non ci sarà copertura tv, ma in streaming si potrà seguire su discovery+, solo per abbonati. OA Sport come sempre vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale dell’allenamento.

