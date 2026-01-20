A che ora lo sci alpino oggi: startlist gigante Kronplatz e prova Kitzbuehel, tv, streaming

Il grande Circo Bianco al femminile si prepara ad una giornata che potrebbe essere uno spartiacque nel corso della stagione. La Coppa del Mondo di sci alpino femminile torna in pista per il classico slalom gigante di Kronplatz, le due manche scatteranno alle 10:30 e alle 13:30, mentre, in campo maschile, è in programma la prima prova cronometrata della discesa libera di Kitzbuehel, il via è previsto alle 11:30.

Non sarà certamente una gara come le altre perché, dopo il grave infortunio, rientra Federica Brignone. La vincitrice della Coppa del Mondo dello scorso anno inizierà a testarsi per capire il livello della propria forma in ottica olimpica e valutare quali saranno le modalità migliori con cui procedere nelle prossime settimane. Per quanto concerne il discorso legato alla vittoria l’austriaca Julia Scheib, in caso di nuovo successo, potrebbe operare un allungo decisivo nella graduatoria di specialità. Attenzione però alla reazione di Alice Robinson, vogliosa di riscattare le recenti uscite, e ad avversarie sempre pericolose come la svizzera Camille Rast e la svedese Sara Hector.

In casa Italia si seguono con grande interesse le prove di Lara Della Mea, fin qui la migliore delle azzurre tra i pali larghi, e di Sofia Goggia che nella disciplina tecnica vuole provare a sfogare la delusione per i mancati risultati in discesa. Doveroso segnalare la terza presenza assoluta nel circuito maggiore della giovanissima Anna Trocker.

In campo maschile i velocisti iniziano a prendere confidenza con una delle piste leggendarie dello sci internazionale. La prima prova cronometrata servirà ad operare una prima valutazione delle linee da adottare nella gara di sabato, a familiarizzare con la tipologia di neve da affrontare e ad iniziare l’impostazione del cruciale lavoro sui materiali.

Come seguire gli eventi? Rai 2 trasmetterà le due manche dello slalom gigante femminile di Kronplatz. La trasmissione streaming sarà garantita da RaiPlay, Eurosport 2 HD, Discovery+ e DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dello slalom gigante femminile e della prova di discesa maschile.

A CHE ORA LO SCI ALPINO OGGI IN TV

Martedì 20 gennaio

Ore 10:30 prima manche slalom gigante femminile Kronplatz – Diretta tv Rai 2

Ore 11:30 prima prova cronometrata discesa libera maschile Kitzbuehel (Austria)

Ore 13:30 seconda manche slalom gigante femminile Kronplatz – Diretta tv Rai 2

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 (slalom gigante femminile)

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 2 HD, Discovery+, DAZN (slalom gigante femminile)

Diretta testuale: OA Sport (slalom gigante femminile e prova discesa libera maschile)

STARTLIST SLALOM GIGANTE FEMMINILE KRONPLATZ

1 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

2 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol

3 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

4 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

5 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

6 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

7 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic

8 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

9 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard

10 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

11 206355 DUERR Lena 1991 GER Head

12 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

13 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

14 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol

15 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

16 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

17 108461 RICHARDSON Britt 2003 CAN Dynastar

18 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer

19 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic

20 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head

21 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head

22 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Head

23 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon

24 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar

25 6536171 HENSIEN Katie 1999 USA Rossignol

26 565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 SLO Salomon

27 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Salomon

28 426486 SYLVESTER-DAVIK Madeleine 2005 NOR Atomic

29 56517 ASTNER Nina 2000 AUT Atomic

30 6537468 BOCOCK Elisabeth 2005 USA Rossignol

31 516407 KASPER Vanessa 1996 SUI Head

32 507011 LOEVBLOM Hilma 2000 SWE Head

33 516813 PILLER Sue 2005 SUI Atomic

34 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Blizzard

35 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic

36 6297347 TROCKER Anna 2008 ITA Salomon

37 108420 FORGET Arianne 2003 CAN Atomic

38 6295835 PAZZAGLIA Alice 2002 ITA Rossignol

39 6296778 COLLOMB Giorgia 2006 ITA Rossignol

40 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol

41 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol

42 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG Rossignol

43 185475 PYKALAINEN Erika 2001 FIN Atomic

44 516753 GROB Stefanie 2004 SUI Rossignol

45 405138 JELINKOVA Adriana 1995 CZE Salomon

46 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic

47 6295352 GHISALBERTI Ilaria 2000 ITA Head

48 516895 ALLENBACH Dania 2007 SUI Salomon

49 6296380 POMARE Ambra 2004 ITA Rossignol

50 516268 WILD Simone 1993 SUI Fischer

51 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Head

52 516848 ZEHNDER Shaienne 2006 SUI Rossignol

53 56548 WALDAUF Sophia 2001 AUT Rossignol

54 56723 RIEDERER Elena 2005 AUT Blizzard

55 705499 JANCOVA Rebeka 2003 SVK Kaestle

56 207083 ERTL Romy 2007 GER Head

57 108336 LAMONTAGNE Justine 2002 CAN Rossignol

58 56709 RAICH Leonie 2005 AUT Atomic

59 485802 TKACHENKO Ekaterina 1995 AIN Atomic

STARTLIST PRIMA PROVA DISCESA LIBERA MASCHILE KITZBUEHEL

1 SEJERSTED Adrian NOR

2 ALEXANDER Cameron CAN

3 ROGENTIN Stefan SUI

4 HINTERMANN Niels SUI

5 FRANZONI Giovanni ITA

6 MONNEY Alexis SUI

7 MURISIER Justin SUI

8 ALLEGRE Nils FRA

9 KRIECHMAYR Vincent AUT

10 VON ALLMEN Franjo SUI

11 ODERMATT Marco SUI

12 PARIS Dominik ITA

13 COCHRAN-SIEGLE Ryan USA

14 HROBAT Miha SLO

15 SCHIEDER Florian ITA

16 CASSE Mattia ITA

17 CRAWFORD James CAN

18 BENNETT Bryce USA

19 KILDE Aleksander Aamodt NOR

20 HEMETSBERGER Daniel AUT

21 LEHTO Elian FIN

22 INNERHOFER Christof ITA

23 ALPHAND Nils FRA

24 BAUMANN Romed GER

25 KOHLER Marco SUI

26 ROESTI Lars SUI

27 BABINSKY Stefan AUT

28 MUZATON Maxence FRA

29 MIGGIANO Alessio SUI

30 THEAUX Adrien FRA

31 HAASER Raphael AUT

32 SCHWARZ Marco AUT

33 STRIEDINGER Otmar AUT

34 SEGER Brodie CAN

35 BOSCA Guglielmo ITA

36 HILTBRAND Livio SUI

37 MONSEN Felix SWE

38 ZABYSTRAN Jan CZE

39 GIEZENDANNER Blaise FRA

40 BOISSET Arnaud SUI

41 MAPLE Wiley USA

42 READ Jeffrey CAN

43 ALLIOD Benjamin Jacques ITA

44 VOGT Luis GER

45 JOCHER Simon GER

46 MOELLER Fredrik NOR

47 CATER Martin SLO

48 NEGOMIR Kyle USA

49 GOLDBERG Jared USA

50 RIESER Stefan AUT

51 ARVIDSSON Erik USA

52 PFIFFNER Marco LIE

53 PLOIER Andreas AUT

54 von APPEN Henrik CHI

55 WIESER Vincent AUT

56 GAMEL SEIGNEUR Charles FRA

57 MORSE Sam USA

58 PERATHONER Max ITA

59 CAILLOT Ken FRA

60 BAILET Matthieu FRA

61 ALPHAND Sam FRA

62 FEURSTEIN Lukas AUT

63 TRANINGER Manuel AUT

64 ABBRUZZESE Marco ITA

65 ELEZI CANNAFERINA Alban FRA

66 FRESQUET Adrien FRA

67 SEGER Riley CAN

68 STEUDLE Roy-Alexander GBR

69 SZOLLOS Barnabas ISR

70 LUIK Juhan EST