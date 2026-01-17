A che ora lo sci alpino oggi: startlist discese Tarvisio e Wengen, tv, streaming

Il sabato degli appassionati del Circo Bianco promette scintille e grandi emozioni. Il fine settimana si è già tinto di azzurro, la speranza è che il tricolore possa continuare a sventolare. La Coppa del Mondo di sci alpino maschile propone la discesa libera di Wengen, partenza prevista alle 12:30, mentre in campo femminile è il momento della discesa libera di Tarvisio, partenza prevista alle 10:45.

In Svizzera Giovanni Franzoni ha colto il suo primo trionfo nel circuito maggiore. L’azzurro, assoluto dominatore dei due giorni di prove cronometrate, si è imposto nel SuperG di ieri grazie ad una prova straordinaria e si ripresenterà al cancelletto di partenza nel ruolo di grande favorito.

Quello odierno rappresenta il quarto appuntamento stagionale di una disciplina nella quale Marco Odermatt guida la classifica con 280 punti davanti al connazionale Franjo von Allmen, secondo con 230 e vincitore dell’ultima gara disputata in Val Gardena prima di Natale, e a Dominik Paris, terzo a quota 140.

Quella in programma a Tarvisio rappresenta la quinta gara stagionale per le discesiste. Nella seconda prova cronometrata Nicol Delago ha fissato il miglior tempo davanti all’austriaca Nina Ortlieb e alla slovena Ilka Stuhec, quarto posto per la sorella Nadia. Sofia Goggia, pettorale numero 10 per lei, ha tenuto una condotta abbastanza prudente senza forzare i ritmi, ma insegue un risultato positivo per dimenticare la prova sottotono di Zauchensee e non perdere contatto dalle prime di una disciplina nella quale Lindsey Vonn guida la graduatoria con 340 punti.

Come seguire gli eventi? Rai2 trasmetterà in diretta la discesa libera femminile e quella maschile fino alle 13:00, RaiSport HD proporrà in diretta la discesa di Wengen dalle 13:00. La trasmissione streaming delle due gare sarà garantita da RaiPlay, Eurosport 1 HD, Discovery+ e DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale delle due gare.

A CHE ORA LO SCI ALPINO OGGI IN TV

Sabato 17 gennaio

Ore 10:45 discesa libera femminile Tarvisio – Diretta tv Rai 2

Ore 12:30 discesa libera maschile Wengen (Svizzera) – Diretta tv Rai 2 (fino alle 13:00), RaiSport HD (dalle 13:00)

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 (discesa libera femminile e discesa libera maschile fino alle 13:00), RaiSport HD (discesa libera maschile dalle 13:00)

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1 HD, Discovery+, DAZN

Diretta testuale: OA Sport

