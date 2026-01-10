A che ora lo sci alpino oggi: startlist discesa Zauchensee e gigante Adelboden, tv, streaming

Quella odierna si preannuncia una giornata da seguire con il fiato sospeso fino alla fine. La Coppa del Mondo di sci alpino inizia un nuovo fine settimana di gare: in programma lo slalom gigante di Adelboden, le due manche inizieranno alle 10:30 e alle 13:30, e la discesa libera di Zauchensee, alle ore 11:30.

La Kuonisbergli inaugura il suo immancabile appuntamento annuale con il sesto gigante stagionale. Gli specialisti dei pali larghi tornano in pista a venti giorni di distanza dalla gara dell’Alta Badia. Da capire se Marco Schwarz continuerà nel suo momento d’oro o se Marco Odermatt, a caccia della quinta affermazione consecutiva sullo storico tracciato elvetico, tornerà al successo. In corsa per piazzare la zampata vincente ci sono anche l’austriaco Stefan Brennsteiner, leader di specialità con 305 punti, lo svizzero Loic Meillard e il duo norvegese Kristoffersen-Haugan.

Alex Vinatzer, dopo una prova non eccessivamente brillante sulla Gran Risa, vuole tornare ad eccellere nella disciplina in cui fin qui ha collezionato i migliori risultati. Inanellare un risultato positivo o, addirittura, un podio potrebbe rappresentare il viatico migliore nell’avvicinamento alla rassegna olimpica. Si attendono squilli importanti da tutti gli altri azzurri, con in testa il veterano Luca de Aliprandini.

In Austria saranno invece le discipline veloci a farla da padrone con le discesiste al centro della scena. Sofia Goggia ha puntato il mirino sulla conquista del bottino pieno per festeggiare il primo successo stagionale in specialità. Non sarà però facile il compito che attende l’azzurra: Vonn, Huetter, Aicher e Weidle sono pronte a dare battaglia per riuscire a centrare il gradino più alto del podio. Attenzione puntata, in casa azzurra, anche su Laura Pirovano ed Elena Curtoni. Le avverse condizioni meteo hanno penalizzato le atlete con la disputa di una sola prova su un tracciato ridotto: quello su cui, per regolamento, si disputerà la gara odierna.

Come seguire gli eventi? Rai 2 proporrà in diretta la prima manche dello slalom gigante maschile e la discesa libera femminile, mentre RaiSport HD trasmetterà la seconda prova della gara di Adelboden. La trasmissione streaming sarà garantita da RaiPlay, Eurosport 1 HD, Discovery+ e DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale delle due gare.

A CHE ORA LO SCI ALPINO OGGI IN TV

Sabato 10 gennaio

Ore 10:30 prima manche slalom gigante maschile Adelboden (Svizzera) – Diretta tv Rai 2

Ore 11:30 discesa libera femminile Zauchensee-Diretta tv Rai 2

Ore 13:30 seconda manche slalom gigante maschile Adelboden (Svizzera)- Diretta tv RaiSport HD



PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2(prima manche gigante maschile e discesa libera femminile) , RaiSport HD (seconda manche slalom gigante maschile)

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1 HD, Discovery+, DAZN

Diretta testuale: OA Sport

