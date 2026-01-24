Biathlon
A che ora il biathlon oggi: startlist staffette Nove Mesto, tv, streaming
Oggi, sabato 24 gennaio, giornata dedicata alle staffette nella sesta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Sulle nevi di Nove Mesto (Cechia), le prove a squadre domineranno la scena e lo spettacolo non mancherà. Messe alle spalle le short individual maschile e femminile, atlete e atleti saranno chiamati a un impegno un po’ diverso.
Ad aprire le danze a partire dalle ore 13:15 sarà la single mixed relay. Un uomo e una donna si alterneranno, dandosi il cambio, per massimizzare la loro prestazione e regalare al proprio Paese il miglior risultato possibile. L’Italia sarà rappresentata in questa specialità da Hannah Auchentaller e da Patrick Braunhofer.
Nella staffetta mista, gara facente parte anche del programma olimpico e il cui inizio è previsto alle 15:10, vedremo in azione il miglior quartetto possibile per la selezione nostrana, ovvero Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Tommaso Giacomel al via. Non resta che prendere nota di quel che accadrà.
La single mixed relay e la staffetta mista di biathlon a Nove Mesto (Cechia), in programma sabato 24 gennaio alle ore 13:15 e alle 15:10, non saranno trasmesse in diretta tv in chiaro. Le gare saranno però visibile in diretta streaming a pagamento su Discovery e su Eurovision Sport nella copertura completa, mentre Eurosport1 HD e DAZN trasmetteranno solo la staffetta mista. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.
A CHE ORA IL BIATHLON OGGI
Sabato 24 gennaio
Ore 13:15 single mixed relay a Nové Město na Moravě (Cechia)
Ore 15:10 staffetta mista a Nové Město na Moravě (Cechia)
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON NOVE MESTO 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Eurosport1 HD (solo per la staffetta mista), Discovery+ (copertura completa), DAZN (solo per la staffetta mista) e su Eurovision Sport (copertura completa).
Diretta testuale: OA Sport
STARTLIST SINGLE MIXED RELAY NOVE MESTO
SWE – SWEDEN 1
1-1 r LIND Annie F
1-2 g SJOKVIST Henning M
1-1 r LIND Annie F
1-2 g SJOKVIST Henning M
2 NOR – NORWAY
2-1 r ARNEKLEIV Juni F
2-2 g NEVLAND Martin M
2-1 r ARNEKLEIV Juni F
2-2 g NEVLAND Martin M
3 FRA – FRANCE
3-1 r BENED Camille F
3-2 g CLAUDE Emilien M
3-1 r BENED Camille F
3-2 g CLAUDE Emilien M
4 GER – GERMANY 2
4-1 r FICHTNER Marlene F
4-2 g PFUND Leonhard M
4-1 r FICHTNER Marlene F
4-2 g PFUND Leonhard M
5 AUT – AUSTRIA
5-1 r HAUSER Lisa Theresa F
5-2 g EDER Simon M
5-1 r HAUSER Lisa Theresa F
5-2 g EDER Simon M
6 SUI – SWITZERLAND
6-1 r BASERGA Amy F
6-2 g STALDER Sebastian M
6-1 r BASERGA Amy F
6-2 g STALDER Sebastian M
7 POL – POLAND 3
7-1 r JAKIELA Joanna F
7-2 g SKORUSA Wojciech M
7-1 r JAKIELA Joanna F
7-2 g SKORUSA Wojciech M
8 FIN – FINLAND
8-1 r MINKKINEN Suvi F
8-2 g SEPPALA Tero M
8-1 r MINKKINEN Suvi F
8-2 g SEPPALA Tero M
9 SLO – SLOVENIA
9-1 r KLEMENCIC Ziva F
9-2 g DOVZAN Miha M
9-1 r KLEMENCIC Ziva F
9-2 g DOVZAN Miha M
10 EST – ESTONIA 4
10-1 r ERMITS Regina F
10-2 g KEHVA Mark-Markos M
10-1 r ERMITS Regina F
10-2 g KEHVA Mark-Markos M
11 ITA – ITALY
11-1 r AUCHENTALLER Hannah F
11-2 g BRAUNHOFER Patrick M
11-1 r AUCHENTALLER Hannah F
11-2 g BRAUNHOFER Patrick M
12 UKR – UKRAINE
12-1 r HORODNA Olena F
12-2 g MANDZYN Vitalii M
12-1 r HORODNA Olena F
12-2 g MANDZYN Vitalii M
13 CZE – CZECHIA 5
13-1 r CHARVATOVA Lucie F
13-2 g MIKYSKA Tomas M
13-1 r CHARVATOVA Lucie F
13-2 g MIKYSKA Tomas M
14 LAT – LATVIA
14-1 r BENDIKA Baiba F
14-2 g BIRKENTALS Renars M
14-1 r BENDIKA Baiba F
14-2 g BIRKENTALS Renars M
15 KAZ – KAZAKHSTAN
15-1 r GENEVA Milana F
15-2 g KURALES Vadim M
15-1 r GENEVA Milana F
15-2 g KURALES Vadim M
16 GRL – GREENLAND 6
16-1 r SLETTEMARK Ukaleq Astri F
16-2 g SLETTEMARK Sondre M
16-1 r SLETTEMARK Ukaleq Astri F
16-2 g SLETTEMARK Sondre M
17 BUL – BULGARIA
17-1 r ADZHAMOVA Raya F
17-2 g DZHORGOV Georgi M
17-1 r ADZHAMOVA Raya F
17-2 g DZHORGOV Georgi M
18 USA – UNITED STATES
18-1 r REID Joanne F
18-2 g CERVENKA Vaclav M
18-1 r REID Joanne F
18-2 g CERVENKA Vaclav M
19 LTU – LITHUANIA 7
19-1 r TRAUBAITE Judita F
19-2 g FOMIN Maksim M
19-1 r TRAUBAITE Judita F
19-2 g FOMIN Maksim M
20 MDA – MOLDOVA
20-1 r MAKAROVA Aliona F
20-2 g MAGAZEEV Pavel M
20-1 r MAKAROVA Aliona F
20-2 g MAGAZEEV Pavel M
21 SVK – SLOVAKIA
21-1 r REMENOVA Maria F
21-2 g ISKHAKOV Artur M
21-1 r REMENOVA Maria F
21-2 g ISKHAKOV Artur M
22 ROU – ROMANIA 8
22-1 r TOLMACHEVA Anastasia F
22-2 g SHAMAEV Dmitrii M
22-1 r TOLMACHEVA Anastasia F
22-2 g SHAMAEV Dmitrii M
23 CAN – CANADA
23-1 r DICKSON Emily F
23-2 g BORGLUM Haldan M
23-1 r DICKSON Emily F
23-2 g BORGLUM Haldan M
24 AUS – AUSTRALIA
24-1 r MORTON Darcie F
24-2 g BRADFORD Noah M
24-1 r MORTON Darcie F
24-2 g BRADFORD Noah M
STARTLIST STAFFETTA MISTA NOVE MESTO
1 FRA – FRANCE 1
1-1 r MICHELON Oceane F
1-2 g BRAISAZ-BOUCHET Justine F
1-3 y LOMBARDOT Oscar M
1-4 b FILLON MAILLET Quentin M
2 ITA – ITALY
2-1 r WIERER Dorothea F
2-2 g VITTOZZI Lisa F
2-3 y HOFER Lukas M
2-4 b GIACOMEL Tommaso M
3 NOR – NORWAY
3-1 r SKAR Siri F
3-2 g TANDREVOLD Ingrid Landmark F
3-3 y BOTN Johan-Olav M
3-4 b FREY Isak Leknes M
4 FIN – FINLAND 2
4-1 r HAMALAINEN Inka F
4-2 g LEHTONEN Venla F
4-3 y HARJULA Tuomas M
4-4 b INVENIUS Otto M
5 CZE – CZECHIA
5-1 r JISLOVA Jessica F
5-2 g VOBORNIKOVA Tereza F
5-3 y HORNIG Vitezslav M
5-4 b KRCMAR Michal M
6 USA – UNITED STATES
6-1 r IRWIN Deedra F
6-2 g FREED Margie F
6-3 y WRIGHT Campbell M
6-4 b GERMAIN Maxime M
7 SWE – SWEDEN 3
7-1 r SKOTTHEIM Johanna F
7-2 g HEIJDENBERG Anna-Karin F
7-3 y BRANDT Viktor M
7-4 b STEFANSSON Malte M
8 GER – GERMANY
8-1 r WEIDEL Anna F
8-2 g KEBINGER Hanna F
8-3 y RIETHMUELLER Danilo M
8-4 b REES Roman M
9 AUT – AUSTRIA
9-1 r GANDLER Anna F
9-2 g JUPPE Anna F
9-3 y JAKOB Patrick M
9-4 b UNTERWEGER Dominic M
10 SVK – SLOVAKIA 4
10-1 r BATOVSKA FIALKOVA Paulina F
10-2 g KUZMINA Anastasiya F
10-3 y BORGULA Jakub M
10-4 b ADAMOV Simon M
11 SLO – SLOVENIA
11-1 r REPINC Lena F
11-2 g KLEMENCIC Polona F
11-3 y VIDMAR Anton M
11-4 b PLANKO Lovro M
12 EST – ESTONIA
12-1 r KAASIK Hanna-Brita F
12-2 g RAJANDO Emma Roberta F
12-3 y UDAM Mehis M
12-4 b NEVEROV Yaroslav M
13 SUI – SWITZERLAND 5
13-1 r HAECKI-GROSS Lena F
13-2 g GASPARIN Aita F
13-3 y FINELLO Jeremy M
13-4 b RIEBLI Matthias M
14 CAN – CANADA
14-1 r GOWLING Gillian F
14-2 g GREEN Moira F
14-3 y STRUM Matthew M
14-4 b BORGLUM Haldan M
15 POL – POLAND
15-1 r MAKA Anna F
15-2 g ZUK Kamila F
15-3 y GUNKA Jan M
15-4 b ZAWOL Marcin M
16 UKR – UKRAINE 6
16-1 r MERKUSHYNA Oleksandra F
16-2 g DZHIMA Yuliia F
16-3 y DUDCHENKO Anton M
16-4 b LESIUK Taras M
17 LTU – LITHUANIA
17-1 r KOCERGINA Natalja F
17-2 g ZHURAUSKAITE Lidiia F
17-3 y STROLIA Vytautas M
17-4 b CIGAK Nikita M
18 LAT – LATVIA
18-1 r SABULE Annija F
18-2 g BULINA Sanita F
18-3 y PATRIJUKS Aleksandrs M
18-4 b MISE Edgars M
19 ROU – ROMANIA 7
19-1 r TOLMACHEVA Anastasia F
19-2 g MEZDREA Andreea F
19-3 y PUCHIANU Cornel M
19-4 b FLORE Raul M
20 KAZ – KAZAKHSTAN
20-1 r KLIMINA Darya F
20-2 g RAKISHEVA Aisha F
20-3 y BAUER Kirill M
20-4 b MUKHIN Alexandr M