A che ora il biathlon oggi: startlist inseguimento femminile e staffetta maschile Oberhof, tv, streaming

Oggi, domenica 11 gennaio, cala il sipario sulla tappa di Coppa del Mondo di biathlon a Oberhof (Germania), il primo appuntamento del 2026 del massimo circuito internazionale. Sulle nevi teutoniche tante emozioni nei giorni precedenti e ultima giornata di gare che prevede nello schedule la staffetta maschile e l’inseguimento femminile.

Nella prova a squadra riservata agli uomini Tommaso Giacomel cercherà di trascinare i suoi compagni, dopo essere stato il primattore indiscusso a livello individuale. Il 25enne trentino, vittorioso nella Sprint e nella Pursuit, sta riscrivendo pagine di storia dello sport italiano e non vuole fermarsi. Vedremo se nella gara odierna i suoi compagni sapranno dare un contributo all’altezza della situazione.

A seguire nell’inseguimento delle donne Rebecca Passler, undicesima nella prova sui due poligoni, si augura di trovare il giusto mix tra precisione al poligono e velocità sugli sci stretti per cercare di entrare in top-10 e migliorare ulteriormente il miglior piazzamento in carriera nel circuito. In assenza di Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, sono su di lei le maggiori attenzione in casa Italia.

La domenica di Oberhof (Germania), sede della Coppa del Mondo di biathlon, avrà la seguente copertura: la staffetta maschile sarà trasmessa esclusivamente in streaming su Eurosport2 HD, Discovery+, DAZN e su Eurovision Sport; l’inseguimento femminile su Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN e su Eurovision Sport. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali di entrambe le gare.

A CHE ORA IL BIATHLON OGGI

Domenica 11 gennaio

Ore 11.00 staffetta 4×7.5 km maschile a Oberhof (Germania)

Ore 14.30 10 km inseguimento femminile a Oberhof (Germania)

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON 2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport2 HD (staffetta maschile), Eurosport1 HD (inseguimento femminile), Discovery+, DAZN ed Eurovision Sport

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST STAFFETTA 4X7.5 KM MASCHILE OBERHOF 2026

1 Norvegia

1-1 r Isak Leknes Frey

1-2 g Johannes Dale-Skjevdal

1-3 y Martin Uldal

1-4 b Vetle Sjaastad Christiansen

2 Francia

2-1 r Fabien Claude

2-2 g Emilien Jacquelin

2-3 y Quentin Fillon Maillet

2-4 b Eric Perrot

3 Svezia

3-1 r Jesper Nelin

3-2 g Malte Stefansson

3-3 y Martin Ponsiluoma

3-4 b Sebastian Samuelsson

4 Germania

4-1 r Justus Strelow

4-2 g Lucas Fratzscher

4-3 y Philipp Nawrath

4-4 b David Zobel

5 Stati Uniti

5-1 r Sean Doherty

5-2 g Maxime Germain

5-3 y Paul Schommer

5-4 b Campbell Wright

6 Italia

6-1 r Patrick Braunhofer

6-2 g Didier Bionaz

6-3 y Lukas Hofer

6-4 b Tommaso Giacomel

7 Cechia

7-1 r Tomas Mikyska

7-2 g Michal Krcmar

7-3 y Jonas Marecek

7-4 b Vitezslav Hornig

8 Ucraina

8-1 r Anton Dudchenko

8-2 g Vitalii Mandzyn

8-3 y Bohdan Borkovskyi

8-4 b Dmytro Pidruchnyi

9 Estonia

9-1 r Rene Zahkna

9-2 g Kristo Siimer

9-3 y Mark-Markos Kehva

9-4 b Jakob Kulbin

10 Svizzera

10-1 r Sebastian Stalder

10-2 g Niklas Hartweg

10-3 y Joscha Burkhalter

10-4 b James Pacal

11 Slovenia

11-1 r Miha Dovzan

11-2 g Anton Vidmar

11-3 y Matic Repnik

11-4 b Lovro Planko

12 Polonia

12-1 r Jan Gunka

12-2 g Grzegorz Galica

12-3 y Konrad Badacz

12-4 b Fabian Suchodolski

13 Canada

13-1 r Logan Pletz

13-2 g Zachary Connelly

13-3 y Jasper Fleming

13-4 b Adam Runnalls

14 Finlandia

14-1 r Otto Invenius

14-2 g Tero Seppälä

14-3 y Jimi Klemettinen

14-4 b Olli Hiidensalo

15 Romania

15-1 r Dmitrii Shamaev

15-2 g George Buta

15-3 y George Coltea

15-4 b Raul Florea

16 Bulgaria

16-1 r Blagoy Todev

16-2 g Konstantin Vasilev

16-3 y Vladimir Iliev

16-4 b Anton Sinapov

17 Austria

17-1 r Dominic Unterweger

17-2 g Simon Eder

17-3 y Fabian Muellauer

17-4 b Fredrik Muehlbacher

18 Kazakistan

18-1 r Vladislav Kireyev

18-2 g Asset Dyussenov

18-3 y Vadim Kurales

18-4 b Alexandr Mukhin

19 Belgio

19-1 r Thierry Langer

19-2 g Sam Parmantier

19-3 y Marek Mackels

19-4 b Florent Claude

20 Lituania

20-1 r Maksim Fomin

20-2 g Vytautas Strolia

20-3 y Nikita Cigak

20-4 b Karol Dombrovskij

21 Lettonia

21-1 r Renars Birkentals

21-2 g Andrejs Rastorgujevs

21-3 y Aleksandrs Patrijuks

21-4 b Edgars Mise

22 Moldova

22-1 r Maksim Makarov

22-2 g Pavel Magazeev

22-3 y Mihail Usov

22-4 b Andrei Usov

STARTLIST INSEGUIMENTO FEMMINILE OBERHOF 2026

1 OEBERG Elvira SWE 0:00

2 r MINKKINEN Suvi FIN 0:21

3 SIMON Julia FRA 0:24

4 b KIRKEEIDE Maren NOR 0:34

5 PREUSS Franziska GER 0:47

6 HETTICH-WALZ Janina GER 0:50

7 y JEANMONNOT Lou FRA 0:55

8 MAGNUSSON Anna SWE 1:00

9 MICHELON Oceane FRA 1:02

10 HEIJDENBERG Anna-Karin SWE 1:04

11 PASSLER Rebecca ITA 1:08

12 RICHARD Jeanne FRA 1:11

13 OEBERG Hanna SWE 1:12

14 CARRARA Michela ITA 1:14

15 DAVIDOVA Marketa CZE 1:16

16 HAMALAINEN Inka FIN 1:16

17 TANNHEIMER Julia GER 1:20

18 CLOETENS Maya BEL 1:23

19 MOSER Nadia CAN 1:23

20 KUZMINA Anastasiya SVK 1:24

21 ANDERSON Luci USA 1:25

22 REPINC Lena SLO 1:26

23 ERMITS Regina EST 1:26

24 GESTBLOM Linn SWE 1:32

25 GANDLER Anna AUT 1:37

26 BENED Camille FRA 1:38

27 VOIGT Vanessa GER 1:39

28 KLEMENCIC Polona SLO 1:41

29 VOBORNIKOVA Tereza CZE 1:42

30 GROTIAN Selina GER 1:45

31 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 1:48

32 WEIDEL Anna GER 1:50

33 DMYTRENKO Khrystyna UKR 1:54

34 REMENOVA Maria SVK 1:54

35 BASERGA Amy SUI 1:58

36 MEIER Lea SUI 2:00

37 REMENOVA Zuzana SVK 2:01

38 JAKIELA Joanna POL 2:01

39 FREED Margie USA 2:02

40 ZINGERLE Linda ITA 2:02

41 AUCHENTALLER Hannah ITA 2:02

42 ZUK Kamila POL 2:03

43 HRISTOVA Lora BUL 2:05

44 LIE Lotte BEL 2:05

45 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 2:07

46 KUELM Susan EST 2:07

47 ROUSSEAU Shilo CAN 2:08

48 IRWIN Deedra USA 2:08

49 SKREDE Aasne NOR 2:09

50 BENDIKA Baiba LAT 2:09

51 LAMPIC Anamarija SLO 2:15

52 HAECKI-GROSS Lena SUI 2:17

53 LEHTONEN Venla FIN 2:18

54 STREMOUS Alina MDA 2:18

55 JUPPE Anna AUT 2:18

56 ZDOUC Dunja AUT 2:20

57 GASPARIN Aita SUI 2:22

58 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 2:24

59 MERKUSHYNA Oleksandra UKR 2:27

60 CHALYK Daryna UKR 2:28