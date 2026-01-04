A che ora gli sport invernali oggi: orari 4 gennaio, calendario gare, tv, streaming

Oggi, domenica 4 gennaio, saranno di scena diversi sport invernali: proseguiranno le gare di Coppa del Mondo per lo sci alpino, il bob, lo snowboard, lo slittino e lo slittino alpino, continuerà la Tournée dei 4 Trampolini di salto con gli sci, e si concluderà il Tour de Ski di sci di fondo.

Il Tour de Ski 2026 di sci di fondo, gara a tappe valida per la Coppa del Mondo, si concluderà in Val di Fiemme, dove si disputerà la scalata del Cermis, con una 10 km mass start in tecnica libera: la cosiddetta Final Climb si disputerà alle ore 11.30 per quanto riguarda gli uomini ed alle ore 15.30 per quel che concerne le donne.

Saranno dieci gli azzurri al via dell’ultima tappa del Tour de Ski: tra gli uomini Federico Pellegrino, Elia Barp, Simone Daprà, Davide Graz, Simone Mocellini e Giacomo Gabrielli, e tra le donne Caterina Ganz, Iris De Martin Pinter, Martina Di Centa e Nicole Monsorno.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Domenica 4 gennaio

2.00 Snowboard, Coppa del Mondo Calgary: halfpipe femminile e maschile – discovery+

9.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Kranjska Gora: 1a manche slalom femminile – Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

10.00 Slittino alpino, Coppa del Mondo Val Passiria: 1a manche singolo femminile e maschile – Nessuna copertura tv/streaming

10.15 Slittino, Coppa del Mondo Sigulda: 2a manche singolo femminile – Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

11.00 Bob, Coppa del Mondo Winterberg: 1a manche bob a 2 femminile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

11.25 Slittino, Coppa del Mondo Sigulda: 2a manche singolo maschile – Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

11.30 Sci di fondo, Tour de Ski Val di Fiemme: 10 km tl mass start final climb maschile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

11.30 Slittino alpino, Coppa del Mondo Val Passiria: 2a manche singolo femminile e maschile – Nessuna copertura tv/streaming

12.15 Sci alpino, Coppa del Mondo Kranjska Gora: 2a manche slalom femminile – Rai 2 HD fino alle 13.00 poi Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

12.30 Bob, Coppa del Mondo Winterberg: 2a manche bob a 2 femminile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

13.15 Slittino, Coppa del Mondo Sigulda: staffetta a squadre – discovery+

13.30 Salto con gli sci, Tournée 4 Trampolini Innsbruck: LH HS128 maschile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

15.00 Bob, Coppa del Mondo Winterberg: 1a manche bob a 4 maschile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

15.30 Sci di fondo, Tour de Ski Val di Fiemme: 10 km tl mass start final climb femminile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

16.30 Bob, Coppa del Mondo Winterberg: 2a manche bob a 4 maschile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton