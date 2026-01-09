A che ora gli Europei di speed skating 2026 oggi: orari 9 gennaio, tv, streaming, azzurri in gara

Oggi, venerdì 9 gennaio, prenderanno il via gli Europei 2026 di speed skating. Il primo evento del 2026 per il pattinaggio velocità pista lunga sul ghiaccio sarà la rassegna continentale a Tomaszów Mazowiecki (Polonia). Nell’Arena Lodowa si prospetta un day-1 particolarmente interessante e l’Italia vorrà essere tra le protagoniste in questa competizione sulle singole distanze.

La prima prova che interesserà gli azzurri sarà quella del team pursuit. Nell’inseguimento a squadre si vorrà rispondere presente tra gli uomini. Il trio formato da Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti è molto collaudato e c’è la voglia di lasciare il segno in questa rassegna continentale, come iniezione di fiducia in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina.

Altra gara di un certo interesse saranno i 3000 metri femminili. Francesca Lollobrigida ha dimostrato più volte di interpretare come poche questa distanza, ricordando il fantastico argento olimpico di Pechino 2022. La romana non viene da una stagione di Coppa del Mondo entusiasmante e si spera di vederla combattiva, insieme a Linda Rossi, che andrà a caccia di un miglioramento del proprio personal best. A chiudere i giochi senza particolare velleità saranno Francesco Betti, David Bosa e Daniele Di Stefano nei 1000 metri.

La prima giornata degli Europei 2026 di speed skating a Tomaszów Mazowiecki (Polonia) andrà in scena quest’oggi e il programma avrà inizio dalle 19:30. La copertura televisiva sarà garantita da RaiSport HD fino alle 21:00, mentre quella integrale in streaming sarà su RaiPlay Sport 1 e sul canale Youtube Skating ISU. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-1.

EUROPEI SPEED SKATING 2026

Venerdì 9 gennaio

19:30 Team Sprint donne a Tomaszów Mazowiecki (Polonia) – Diretta tv su RaiSport HD.

19:44 Team Pursuit uomini a Tomaszów Mazowiecki (Polonia) – Diretta tv su RaiSport HD.

20:16 3000m donne a Tomaszów Mazowiecki (Polonia) – Diretta tv su RaiSport HD.

21:16 1000m uomini a Tomaszów Mazowiecki (Polonia) – Diretta tv su RaiSport HD.

AZZURRI IN GARA

19:30 Team Sprint donne a Tomaszów Mazowiecki (Polonia) – Italia assente.

19:44 Team Pursuit uomini a Tomaszów Mazowiecki (Polonia) – Italia (Davide Ghiotto, Michele Malfatti, Andrea Giovannini).

20:16 3000m donne a Tomaszów Mazowiecki (Polonia) – Francesca Lollobrigida, Linda Rossi.

21:16 1000m uomini a Tomaszów Mazowiecki (Polonia) – Francesco Betti, David Bosa, Daniele Di Stefano.

PROGRAMMA EUROPEI SPEED SKATING 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD fino alle 21:00.

Diretta streaming: RaiPlay Sport 1, canale Youtube Skating ISU.

Diretta testuale: OA Sport.