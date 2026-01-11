A che ora gli Europei di speed skating 2026 oggi: orari 11 gennaio, tv, streaming, azzurri in gara

Oggi, domenica 11 gennaio, terza e ultima giornata degli Europei di speed skating a Tomaszów Mazowiecki (Polonia). L’Arena Lodowa sarà teatro di grandi sfide e il sipario calerà con l’Italia che andrà a caccia di medaglie dopo i tre podi complessivi messi in cassaforte nei primi due giorni di competizione.

Non sarà semplice centrare l’obiettivo. Le maggiori chance per rientrare nel novero della top-3 sono nella Mass Start maschile. Andrea Giovannini, detentore del titolo mondiale, andrà in cerca di altre soddisfazioni, volendosi confermare uno dei massimi rappresentanti di questa specialità. Al suo fianco ci sarà Riccardo Lorello, splendido argento ieri nei 5000 metri.

Si spera di vedere poi una Francesca Lollobrigida diversa nella gara con partenza di massa, che in passato le ha dato non poche soddisfazioni, ricordando ad esempio l’oro continentale del 2018. Tuttavia, la romana non sembra vivere un grande momento di forma e i piazzamenti nelle distanze classiche suggeriscono questa riflessione. Oltre a Lollobrigida, ci sarà anche Linda Rossi. A completare l’appello saranno poi Daniele Di Stefano nei 1500 metri, Serena Pergher, Maybritt Vigl nei 1000 metri, Jeffrey Rosanelli e David Bosa nei 500 metri.

La terza e ultima giornata degli Europei 2026 di speed skating andrà in scena quest’oggi, domenica 11 gennaio, a partire dalle ore 13:45. Non ci sarà la trasmissione televisiva, mentre è prevista la copertura streaming su RaiPlay Sport 2 e sul canale Youtube Skating ISU. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-3.

EUROPEI SPEED SKATING 2026 OGGI IN TV

Domenica 11 gennaio

13:45 Team Pursuit donne a Tomaszów Mazowiecki (Polonia)

14:16 1500m uomini a Tomaszów Mazowiecki (Polonia)

15:05 1000m donne a Tomaszów Mazowiecki (Polonia)

15:48 500m uomini a Tomaszów Mazowiecki (Polonia)

16:31 Mass Start donne a Tomaszów Mazowiecki (Polonia)

16:51 Mass Start uomini a Tomaszów Mazowiecki (Polonia)

AZZURRI IN GARA

Domenica 11 gennaio

13:45 Team Pursuit donne a Tomaszów Mazowiecki (Polonia) – Italia assente

14:16 1500m uomini a Tomaszów Mazowiecki (Polonia) – Daniele Di Stefano

15:05 1000m donne a Tomaszów Mazowiecki (Polonia) – Serena Pergher, Maybritt Vigl

15:48 500m uomini a Tomaszów Mazowiecki (Polonia) – Jeffrey Rosanelli, David Bosa

16:31 Mass Start donne a Tomaszów Mazowiecki (Polonia) – Francesca Lollobrigida, Linda Rossi

16:51 Mass Start uomini a Tomaszów Mazowiecki (Polonia) – Andrea Giovannini, Riccardo Lorello

PROGRAMMA EUROPEI SPEED SKATING 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: RaiPlay Sport 2, canale Youtube Skating ISU.

Diretta testuale: OA Sport.