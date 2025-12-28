United Rugby Championship, i derby lanciano Treviso in zona playoff

Due vittorie su due nei derby di Natale per la Benetton Treviso e i veneti fanno un balzo importante verso la zona playoff dell’United Rugby Championship. Due ko su due, invece, per le Zebre che vedono i sogni di gloria scemare pericolosamente, con i ragazzi di Brunello che tornano pesantemente con i piedi per terra.

Dopo il 21-16 di Treviso arriva il più netto 23-37 del Lanfranchi per la Benetton Treviso. Due successi diversi, ma entrambi al termine di match a lungo combattuti, anche se soprattutto ieri la superiorità dei veneti è stata palese, con anche le tre mete annullate a Lamaro e compagni. Due successi che rilanciano Treviso in chiave playoff, con i veneti che sono in piena corsa per uno dei primi otto posti.

Per le Zebre, invece, una doppia battuta d’arresto che fa male alla classifica, ma soprattutto al morale dopo un discreto avvio di stagione. Ma se qualche individualità si è messa in luce anche in questo doppio confronto, sopra tutti un sempre ottimo Gesi, in generale si è vista la differenza della qualità del rugby giocato dai veneti rispetto alle Zebre.

Menoncello, Favretto, Zuliani, ma anche Mendy e Werchon hanno saputo scavare quel fossato che ha incanalato i due match verso Treviso. Benetton che, dunque, chiude il 2025 con 18 punti in classifica, mentre per le Zebre i punti restano 11 e la zona nobile della classifica si allontana. Per entrambe, però, ora arriva il periodo difficile con il 6 Nazioni e due squadre da ricostruire senza i nazionali.