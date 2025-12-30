United Rugby Championship: classifica corta, ma la Benetton Treviso ha fatto un bel balzo

La fine dell’anno solare 2025 consegna uno United Rugby Championship già ben delineato nelle sue gerarchie, nonostante una classifica ancora “spezzata” dai match da recuperare delle franchigie sudafricane. In testa comandano gli Stormers con 32 punti e una partita in meno, davanti a un gruppo di inseguitrici guidato da Cardiff Rugby (30), Glasgow Warriors e Munster (29). Alle loro spalle Ulster e Leinster restano pienamente in corsa per le prime posizioni, confermando come la lotta per i playoff sarà serrata fino alle ultime giornate.

In questo contesto trova spazio con crescente autorevolezza la Benetton Treviso, che chiude il 2025 in piena zona playoff. I due derby vinti contro le Zebre Parma – l’ultimo dei quali in trasferta per 37-23 – hanno dato slancio ai biancoverdi, ora settimi con 17 punti dopo otto giornate. Treviso è inserita in un vero e proprio “trenino” di squadre raccolte in pochi punti, con Lions, Bulls, Connacht ed Edimburgo pronte ad approfittare di ogni passo falso, ma la sensazione è che la squadra abbia trovato continuità e fiducia.

Il valore della posizione della Benetton emerge anche guardando ai risultati dell’ultimo turno: la sconfitta netta di Edimburgo contro Glasgow e il successo esterno dell’Ulster a Galway hanno ulteriormente compattato la classifica di metà tabellone. In alto, invece, il colpo del Leinster a Thomond Park contro Munster ha ribadito la solidità dei campioni in carica, capaci di risalire dopo un avvio incerto e di restare stabilmente tra le grandi del torneo.

Per Treviso, il calendario di gennaio rappresenta uno snodo decisivo. Lo scontro diretto con Edimburgo a Monigo, seguito dall’impegno europeo in Challenge Cup e poi dalle sfide di URC contro Cardiff e Scarlets, dirà molto sulle ambizioni reali dei Leoni. Con una rosa quasi al completo e la consapevolezza costruita nei derby, l’obiettivo è difendere l’ingresso nei playoff e provare a consolidarlo, trasformando il buon finale di 2025 in una base solida per un 2026 da protagonista.