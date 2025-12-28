Tournée 4 Trampolini oggi, Oberstdorf 2025: orario qualificazioni, tv, programma, startlist, streaming

Si comincia: Four Hills Tournament, Tournée dei 4 Trampolini, è il momento della 74a edizione di uno degli eventi più conosciuti e rinomati del panorama sportivo mondiale. Ci sono tutti gli ingredienti affinché questa volta si possa assistere a uno spettacolo incertissimo.

LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICAZIONI DELLA TOURNÉE DEI 4 TRAMPOLINI DALLE 16.30

Stefan Kraft, Ryoyu Kobayashi, Philipp Raimund e tanti altri: tutti a caccia di Domen Prevc, con lo sloveno che recita da favorito della vigilia per le sue performance in Coppa del Mondo. Si parte da Oberstdorf, là dove nessuno ha mai trionfato più di tre volte. Tradizionale, ormai, il format: oggi la qualificazione, domani la gara a partire dal KO System. Non ci sono italiani al via, per ragioni che differiscono in relazione ai protagonisti.

La tappa della Tournée dei 4 Trampolini di Oberstdorf prenderà il via oggi. Non c’è diretta tv per la qualificazione, a seguito dei cambiamenti del panorama televisivo; diretta streaming integrale su Eurosport, Discovery+, DAZN. OA Sport offrirà inoltre le Dirette Live testuali dell’intero evento, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO TOURNÉE 4 TRAMPOLINI OGGI

Domenica 28 dicembre 2025 – Oberstdorf

Ore 16:30 – Qualificazione

PROGRAMMA TOURNÉE 4 TRAMPOLINI 2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport, Discovery+, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport

STARTLIST

1 SCHMID Constantin GER

2 BAYER Ben GER

3 UNGLAUBE Max GER

4 BOYD-CLOWES Mackenzie YC CAN

5 KOBAYASHI Junshiro JPN

6 IPCIOGLU Fatih Arda TUR

7 CHOI Heung Chul KOR

8 PALOSAARI Vilho FIN

9 MARUSIAK Yevhen UKR

10 BELSHAW Erik YC USA

11 PEDERSEN Robin NOR

12 MOGEL Zak SLO

13 VAGUL Kaimar EST

14 BEDIR Muhammed Ali TUR

15 OBERSTEINER Louis FRA

16 NOUSIAINEN Eetu FIN

17 LANGMO Isak Andreas NOR

18 KALINICHENKO Vitaliy UKR

19 KOUDELKA Roman CZE

20 ROTH Luca GER

21 FRANTZ Tate USA

22 URLAUB Andrew USA

23 KESSELI Juri SUI

24 GEIGER Karl GER

25 MIZERNYKH Ilya YC KAZ

26 HAUSWIRTH Sandro SUI

27 AMMANN Simon SUI

28 BICKNER Kevin USA

29 VASSILYEV Danil YC KAZ

30 OBLAK Rok SLO

31 KOT Maciej POL

32 KOBAYASHI Sakutaro JPN

33 ORTNER Maximilian AUT

34 WASEK Pawel POL

35 WELLINGER Andreas GER

36 NAITO Tomofumi JPN

37 AALTO Antti YC FIN

38 AIGRO Artti EST

39 KYTOSAHO Niko FIN

40 COLBY Jason USA

41 ZYLA Piotr POL

42 DESCHWANDEN Gregor SUI

43 STOCH Kamil POL

44 PASCHKE Pius GER

45 GRANERUD Halvor Egner NOR

46 SCHUSTER Jonas AUT

47 LINDVIK Marius NOR

48 FORFANG Johann Andre NOR

49 NAKAMURA Naoki JPN

50 FETTNER Manuel AUT

51 ZAJC Timi SLO

52 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR

53 TOMASIAK Kacper POL

54 ZOGRAFSKI Vladimir YC BUL

55 FOUBERT Valentin FRA

Pausa tecnica

56 EMBACHER Stephan AUT

57 HOERL Jan AUT

58 TSCHOFENIG Daniel AUT

59 KRAFT Stefan AUT

60 HOFFMANN Felix GER

61 NIKAIDO Ren JPN

62 RAIMUND Philipp GER

63 LANISEK Anze SLO

64 KOBAYASHI Ryoyu JPN

65 PREVC Domen SLO