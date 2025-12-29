Tournée 4 Trampolini oggi, Oberstdorf 2025: orario gara, tv, programma, streaming

La tavola sembra apparecchiata per un nuovo duello tra Domen Prevc e Ryoyu Kobayashi in vista della gara odierna di Oberstdorf valevole come prima tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2025-2026. I due grandi favoriti della vigilia per la conquista dell’Aquila d’Oro sono pronti a sfidarsi sul Schattenbergschanze nell’atto inaugurale della 74ma Vierschanzentournee.

Il Large Hill bavarese sarà teatro inoltre della settima tappa stagionale del circuito maggiore, con lo sloveno Domen Prevc che guida attualmente la classifica generale di Coppa del Mondo a +199 su Kobayashi grazie ad un bottino di cinque successi e nove podi su undici eventi disputati. Numerosi i possibili candidati al podio e outsider di lusso per la vittoria, tra cui il padrone di casa tedesco Philipp Raimund e gli austriaci Jan Hoerl e Daniel Tschofenig.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della gara di Oberstdorf valevole per la Tournée dei 4 Trampolini 2025-2026. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Rai Sport; in diretta streaming su Rai Play, discovery+ e DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO TOURNÉE 4 TRAMPOLINI OGGI

Lunedì 29 dicembre

Ore 16.30 Gara Tournée 4 Trampolini a Oberstdorf (Germania) – Diretta tv su Rai Sport

PROGRAMMA TOURNÉE 4 TRAMPOLINI OGGI : DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport.

Diretta streaming: Rai Play, discovery+, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.