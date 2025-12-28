Sci di fondo
Perché il Tour de Ski non si vedrà in tv oggi, Dobbiaco 2025: orari sprint tl, startlist, streaming
Il Tour de Ski 2026 di sci di fondo, gara a tappe valida per la Coppa del Mondo, si aprirà oggi, domenica 28 dicembre 2025, a Dobbiaco, dove si disputerà la sprint in tecnica libera, con le qualificazioni previste alle ore 11.45 e le finali in programma dalle 14.15.
LA DIRETTA LIVE DEL TOUR DE SKI DI SCI DI FONDO ALLE 11.45 E 14.15
Saranno 19 gli azzurri al via: tra gli uomini Federico Pellegrino, Michael Hellweger, Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Paolo Ventura, Martino Carollo, Giacomo Gabrielli, Simone Mocellini e Francesco De Fabiani, mentre tra le donne Caterina Ganz, Nicole Monsorno, Federica Cassol, Nadine Laurent, Iris De Martin Pinter, Anna Comarella, Martina Di Centa, Francesca Franchi e Virginia Cena.
La sprint tl di Dobbiaco del Tour de Ski 2026 non sarà trasmessa in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà affidata a discovery+ e DAZN per qualificazioni e finali, Eurosport 1 HD solo per le qualificazioni, Eurosport 2 HD e Rai Play Sport 2 solo per le finali. OA Sport vi assicurerà la Diretta Live testuale di qualificazioni e finali.
CALENDARIO TOUR DE SKI SCI DI FONDO 2026
Domenica 28 dicembre 2025 – Dobbiaco (Italia)
11.45 Qualificazioni sprint tl femminile e maschile
14.15 Finali sprint tl femminile e maschile – Differita tv ore 16.10 su Rai Sport HD
PROGRAMMA TOUR DE SKI SCI DI FONDO 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista, 16.10 differita delle finali su Rai Sport HD.
Diretta streaming: discovery+ e DAZN per qualificazioni e finali, Eurosport 1 HD solo per le qualificazioni, Eurosport 2 HD e Rai Play Sport 2 solo per le finali.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST QUALIFICAZIONI SPRINT TL FEMMINILE
1 SONNESYN Alayna USA
2 FISCHER Lea SUI
3 PULLES Mariel Merlii EST
4 DAHLQVIST Maja SWE
5 SCHERZ Magdalena AUT
6 WEBER Anja SUI
7 GAL Melissa FRA
8 RIBOM Emma SWE
9 PARMAKOSKI Krista FIN
10 SKISTAD Kristine Stavaas NOR
11 KREHL Sofie GER
12 ILAR Moa SWE
13 GANZ Caterina ITA
14 FAEHNDRICH Nadine SUI
15 del RIO Gina U23 AND
16 HAGSTROEM Johanna YC SWE
17 MONSORNO Nicole YC ITA
18 AABREKK Ingrid Bergene NOR
19 JANATOVA Katerina YC CZE
20 CASSOL Federica ITA
21 NISKANEN Kerttu FIN
22 JOENSUU Jasmi FIN
23 KERN Julia USA
24 DIGGINS Jessie USA
25 KAHARA Jasmin FIN
26 MYHRVOLD Mathilde NOR
27 ROSENBERG Maerta SWE
28 MATINTALO Johanna FIN
29 LUNDGREN Moa SWE
30 RYDZEK Coletta GER
31 SLIND Astrid Oeyre NOR
32 KAELIN Nadja SUI
33 GAGNON Liliane CAN
34 DE MARTIN PINTER Iris U23 ITA
35 KAELIN Marina U23 SUI
36 HENNIG DOTZLER Katharina GER
37 BOUFFARD-NESBITT Olivia CAN
38 SKINDER Monika POL
39 PERRY Leonie U23 FRA
40 PIERREL Julie FRA
41 NEPRYAEVA Dariya AIN
42 LAURENT Nadine U23 ITA
43 FINK Pia GER
44 KAASIKU Kaidy EST
45 FOSNAES Kristin Austgulen NOR
46 KAASIKU Keidy EST
47 MANDELJC Anja SLO
48 HOFFMANN Helen GER
49 EIDUKA Patricija LAT
50 KARLSSON Frida SWE
51 KARALIOVA Hanna AIN
52 MARCISZ Izabela POL
53 DRIVENES Julie Bjervig NOR
54 MACKIE Alison U23 CAN
55 ANDERSON Lucinda USA
56 FUERSTENBERG Theresa GER
57 WENG Heidi NOR
58 TUUL Teesi EST
59 CRUSELL Evelina U23 SWE
60 SAUERBREY Katherine GER
61 ANDERSSON Ebba SWE
62 KOLODZIEJ Aleksandra U23 POL
63 ERIKSSON Lisa U23 SWE
64 COMARELLA Anna ITA
65 PRYCE Anna GBR
66 STADLOBER Teresa AUT
67 DIDIERLAURENT Clemence FRA
68 BUCHER Heidi U23 AUT
69 CENA Virginia U23 ITA
70 BRUDERMANN Katharina AUT
71 SANNESS Nora NOR
72 ACHLEITNER Lisa AUT
73 INGEBRIGTSEN Eva U23 NOR
74 HONDA Chika JPN
75 TIRLOY Margot U23 FRA
76 NIKON Anastasiia U23 UKR
77 DUCORDEAU Juliette FRA
78 WERRO Giuliana SUI
79 DROLET Jasmine CAN
80 MACHAKHINA Hanna U23 AIN
81 NISSINEN Vilma FIN
82 SHKATULA Sofiia U23 UKR
83 KOBIELUSZ Magdalena POL
84 KOBAYASHI Chika JPN
85 WILLIAMS Tabitha U23 GBR
86 DI CENTA Martina ITA
87 FRANCHI Francesca ITA
88 SIMPSON-LARSEN Karoline NOR
89 RYYTTY Vilma FIN
90 RUCKA-MICHALEK Eliza POL
STARTLIST QUALIFICAZIONI SPRINT TL MASCHILE
1 NOVAK Michal CZE
2 CHAPPAZ Jules FRA
3 GRAZ Davide YC ITA
4 RIEBLI Janik YC SUI
5 MOSER Benjamin YC AUT
6 PELLEGRINO Federico ITA
7 YOUNG Jack USA
8 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR
9 PUEYO Jaume ESP
10 CHANAVAT Lucas FRA
11 BOURDIN Remi YC FRA
12 ANGER Edvin SWE
13 TUZ Jiri U23 CZE
14 MYHLBACK Alvar U23 SWE
15 HELLWEGER Michael ITA
16 HEGGEN Lars U23 NOR
17 GRAHN Anton U23 SWE
18 VUORINEN Lauri FIN
19 JOUVE Richard FRA
20 MOILANEN Niilo FIN
21 STOELBEN Jan GER
22 VALNES Erik NOR
23 SCHOONMAKER Jc USA
24 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR
25 MAKI Joni YC FIN
26 OGDEN Ben USA
27 GROND Valerio SUI
28 EVENSEN Ansgar NOR
29 CERNY Ondrej CZE
30 VIKE Oskar Opstad U23 NOR
31 SCHUMACHER Gus USA
32 KETTERSON Zak USA
33 MOCELLINI Simone ITA
34 MRKONJIC Lukas AUT
35 CAROLLO Martino U23 ITA
36 NAEFF Noe U23 SUI
37 SIMENC Miha SLO
38 GABRIELLI Giacomo YC ITA
39 HAKOLA Ristomatti FIN
40 STERN Nejc U23 SLO
41 ALDER Roman U23 SUI
42 CLUGNET James GBR
43 BOLGER Kevin USA
44 FOETTINGER Michael AUT
45 BARP Elia ITA
46 STAREGA Maciej POL
47 ENGEL Erik AUT
48 VIGANTS Raimo YC LAT
49 CRV Vili SLO
50 NAEFF Isai U23 SUI
51 KOROSTELEV Savelii U23 AIN
52 STENSHAGEN Mattis NOR
53 DREMLJUGA Karl Sebastian EST
54 DAPRA’ Simone ITA
55 BURY Kamil POL
56 McKEEVER Xavier U23 CAN
57 SOSSAU-DAUBERMANN Anian GER
58 COLELL PANTEBRE Marc U23 ESP
59 HIMMA Martin EST
60 KAPARKALEJS Lauris U23 LAT
61 RITCHIE Graham CAN
62 BERGLUND Gustaf SWE
63 GISSELMAN Truls SWE
64 SELLES GASCH Bernat U23 ESP
65 BRUGGER Janosch GER
66 GROS Anze SLO
67 GANNER Tobias U23 AUT
68 KALEV Christopher EST
69 CYR Antoine CAN
70 ANTTOLA Niko U23 FIN
71 SCHELY Theo FRA
72 DE FABIANI Francesco ITA
73 EKBERG Johan SWE
74 RUEESCH Jason SUI
75 ROSJOE Eric SWE
76 POROMAA William SWE
77 CHANLOUNG Mark THA
78 STEPHEN Thomas CAN
79 DAL FARRA Franco ARG
80 HINDS Peter SVK
81 DROLET Remi CAN
82 LAPALUS Hugo FRA
83 KRUEGER Simen Hegstad NOR
84 JARECKI Piotr U23 POL
85 BRYJA Sebastian YC POL
86 CENEK Jachym SVK
87 COJOCARU Gabriel U23 ROU
88 SAVART Stevenson HAI
89 REE Andreas Fjorden NOR
90 GLEDHILL Gabriel GBR
91 KONYA Adam HUN
92 ALEV Alvar Johannes EST
93 ERIKSSON Jonas SWE
94 FROMMELT Robin LIE
95 DRAHUN Dmytro UKR
96 MUSGRAVE Andrew GBR
97 MOCH Friedrich GER
98 HOLLMANN Max CAN
99 HIROSE Ryo JPN
100 MALONEY WESTGAARD Thomas IRL
101 VENTURA Paolo ITA
102 FODSTAD Fredrik COL
103 DOTSENKO Andriy UKR
104 MOCH Jakob Elias U23 GER
105 IVERSEN Emil NOR
106 PEPENE Paul Constantin ROU
107 ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu AND
108 LAPIERRE Jules FRA
109 BABA Naoto JPN
110 WIGGER Nicola SUI
111 MILOSAVLJEVIC Milos SRB
112 YOUNG Andrew GBR
113 KOIVISTO Petteri FIN
114 ROMANCHENKO Dmytro U23 UKR
115 LOVERA Victor FRA
116 NOTZ Florian GER
117 MIKAYELYAN Mikayel ARM
118 NISKANEN Iivo FIN
119 PARISSE Clement FRA
120 HYVARINEN Perttu FIN
121 DAVIES Joe GBR
122 DEYANOV Simeon BUL