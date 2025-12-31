Sci di fondo
Tour de Ski oggi, Dobbiaco 2025: orari 5 km mass start, tv, startlist, streaming
Quella di oggi al Tour de Ski, oltre a essere l’ultima gara di alto livello di sci di fondo del 2025, sarà anche una competizione del tutto particolare. La 5 km Mass Start di Dobbiaco, al di là della tecnica libera, si disputerà secondo un format nuovo e che farà senz’altro discutere.
La concorrenza, sia nell’evento maschile che in quello femminile, non partirà tutta assieme, ma lo farà a blocchi di quattro batterie. La vittoria andrà al o alla fondista più veloce nell’arco di tutta la competizione. All’atto pratico, in sostanza, somiglia molto alle fasi a eliminazione diretta delle sprint, solo che stavolta non ci sono passaggi in semifinale o in finale, ma un risultato secco, diretto. Non si è mai visto un format simile e, per quanto sia abbastanza semplice da capire, può anche essere rimanga un caso isolato.
Le gare di oggi di Dobbiaco del Tour de Ski 2025-2026 si disputeranno dalle 11:40 (uomini) e dalle 14:30 (donne). Sarà possibile seguirle in diretta tv su RaiSport. La diretta streaming sarà assicurata da RaiPlay, Eurosport 1, Discovery+ e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.
CALENDARIO TOUR DE SKI DOBBIACO OGGI
Mercoledì 31 dicembre
Ore 11:30 5 km tl Mass Start a batterie maschile – Diretta tv su RaiSport
Ore 14:30 5 km tl Mass Start a batterie femminile – Diretta tv su RaiSport
5 KM DOBBIACO: STARTLIST BATTERIE
UOMINI
Prima batteria – 11:30:00
3 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR
7 IVERSEN Emil NOR
11 NISKANEN Iivo FIN
15 SCHELY Theo FRA
19 ANTTOLA Niko U23 FIN
23 CYR Antoine CAN
27 GRAZ Davide ITA
31 REE Andreas Fjorden NOR
35 BOURDIN Remi FRA
39 KRUEGER Simen Hegstad NOR
43 HIMMA Martin EST
47 STEPHEN Thomas CAN
51 JOUVE Richard FRA
55 HOLLMANN Max CAN
59 McKEEVER Xavier CAN
63 GANNER Tobias AUT
67 CHANAVAT Lucas FRA
71 GABRIELLI Giacomo ITA
75 CRV Vili SLO
79 HINDS Peter SVK
83 SIMENC Miha SLO
87 ERIKSSON Jonas SWE
91 SELLES GASCH Bernat ESP
95 DEYANOV Simeon BUL
99 DRAHUN Dmytro UKR
Seconda batteria – 11:48:45
2 HEGGEN Lars U23 NOR
6 MOSER Benjamin YC AUT
10 SCHUMACHER Gus USA
14 CHAPPAZ Jules FRA
18 MUSGRAVE Andrew GBR
22 VUORINEN Lauri FIN
26 RIEBLI Janik SUI
30 BOLGER Kevin USA
34 MOILANEN Niilo FIN
38 CLUGNET James GBR
42 DAPRA’ Simone ITA
46 TUZ Jiri CZE
50 ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu AND
54 WIGGER Nicola SUI
58 NOVAK Michal CZE
62 GRAHN Anton SWE
66 ROSJOE Eric SWE
70 ALDER Roman SUI
74 LOVERA Victor FRA
78 YOUNG Andrew GBR
82 NAEFF Isai SUI
86 MOCELLINI Simone ITA
90 GLEDHILL Gabriel GBR
94 PUEYO Jaume ESP
98 STAREGA Maciej POL
102 ROMANCHENKO Dmytro UKR
Terza batteria – 12:07:30
1 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR
5 STENSHAGEN Mattis NOR
9 PELLEGRINO Federico ITA
13 KOROSTELEV Savelii U23 AIN
17 MAKI Joni YC FIN
21 LAPALUS Hugo FRA
25 BERGLUND Gustaf SWE
29 BRUGGER Janosch GER
33 OGDEN Ben USA
37 FOETTINGER Michael AUT
41 SCHOONMAKER Jc USA
45 GROND Valerio SUI
49 MOCH Jakob Elias GER
53 STOELBEN Jan GER
57 De FABIANI Francesco ITA
61 EVENSEN Ansgar NOR
65 ALEV Alvar Johannes EST
69 STERN Nejc SLO
73 DROLET Remi CAN
77 HIROSE Ryo JPN
81 NAEFF Noe SUI
85 SOSSAU-DAUBERMANN Anian GER
89 MIKAYELYAN Mikayel ARM
93 JARECKI Piotr POL
97 COLELL PANTEBRE Marc ESP
101 COJOCARU Gabriel ROU
Quarta batteria – 12:26:15
4 ANGER Edvin SWE
8 VALNES Erik NOR
12 BARP Elia ITA
16 HYVARINEN Perttu FIN
20 GISSELMAN Truls SWE
24 POROMAA William SWE
28 DAVIES Joe GBR
32 KOIVISTO Petteri FIN
36 EKBERG Johan SWE
40 NOTZ Florian GER
44 MALONEY WESTGAARD Thomas IRL
48 PARISSE Clement FRA
52 LAPIERRE Jules FRA
56 VIKE Oskar Opstad NOR
60 MYHLBACK Alvar SWE
64 RITCHIE Graham CAN
68 KALEV Christopher EST
72 MOCH Friedrich GER
76 BRYJA Sebastian POL
80 KETTERSON Zak USA
84 YOUNG Jack USA
88 BURY Kamil POL
92 DAL FARRA Franco ARG
96 PEPENE Paul Constantin ROU
100 KONYA Adam HUN
DONNE
Prima batteria – 14:30:00
3 RYDZEK Coletta GER
7 JOENSUU Jasmi FIN
11 KARLSSON Frida SWE
15 HAGSTROEM Johanna SWE
19 LUNDGREN Moa SWE
23 SAUERBREY Katherine GER
27 HOFFMANN Helen GER
31 KAELIN Nadja SUI
35 EIDUKA Patricija LAT
39 KAELIN Marina SUI
43 ROSENBERG Maerta SWE
47 de MARTIN PINTER Iris ITA
51 COMARELLA Anna ITA
55 MONSORNO Nicole ITA
59 KAASIKU Keidy EST
63 GAL Melissa FRA
67 ERIKSSON Lisa SWE
71 BOUFFARD-NESBITT Olivia CAN
75 NIKON Anastasiia UKR
79 HONDA Chika JPN
Seconda batteria – 14:50.45
2 SLIND Astrid Oeyre NOR
6 DAHLQVIST Maja SWE
10 NISKANEN Kerttu FIN
14 WENG Heidi NOR
18 FOSNAES Kristin Austgulen NOR
22 FINK Pia GER
26 JANATOVA Katerina CZE
30 KREHL Sofie GER
34 SANNESS Nora NOR
38 KERN Julia USA
42 PARMAKOSKI Krista FIN
46 MANDELJC Anja SLO
50 PIERREL Julie FRA
54 SKINDER Monika POL
58 GAGNON Liliane CAN
62 AABREKK Ingrid Bergene NOR
66 FRANCHI Francesca ITA
70 LAURENT Nadine ITA
74 KOBAYASHI Chika JPN
78 ACHLEITNER Lisa AUT
82 SHKATULA Sofiia UKR
Terza batteria – 15:11:30
1 DIGGINS Jessie USA
5 ILAR Moa SWE
9 RIBOM Emma SWE
13 MATINTALO Johanna FIN
17 ANDERSSON Ebba SWE
21 GANZ Caterina ITA
25 INGEBRIGTSEN Eva NOR
29 NEPRYAEVA Dariya AIN
33 SKISTAD Kristine Stavaas NOR
37 MACKIE Alison CAN
41 CASSOL Federica ITA
45 DROLET Jasmine CAN
49 RUCKA-MICHALEK Eliza POL
53 PERRY Leonie FRA
57 MARCISZ Izabela POL
61 WERRO Giuliana SUI
65 TUUL Teesi EST
69 PULLES Mariel Merlii EST
73 KOLODZIEJ Aleksandra POL
77 MACHAKHINA Hanna AIN
81 WILLIAMS Tabitha GBR
Quarta batteria – 15:32:15
4 STADLOBER Teresa AUT
8 FAEHNDRICH Nadine SUI
12 DRIVENES Julie Bjervig NOR
16 HENNIG DOTZLER Katharina GER
20 WEBER Anja SUI
24 SIMPSON-LARSEN Karoline NOR
28 RYYTTY Vilma FIN
32 NISSINEN Vilma FIN
36 KAHARA Jasmin FIN
40 del RIO Gina AND
44 Di CENTA Martina ITA
48 CRUSELL Evelina SWE
52 FISCHER Lea SUI
56 TIRLOY Margot FRA
60 FUERSTENBERG Theresa GER
64 DUCORDEAU Juliette FRA
68 KARALIOVA Hanna AIN
72 KAASIKU Kaidy EST
76 DIDIERLAURENT Clemence FRA
80 KOBIELUSZ Magdalena POL