Tour de Ski oggi, Dobbiaco 2025: orari 5 km mass start, tv, startlist, streaming

Quella di oggi al Tour de Ski, oltre a essere l’ultima gara di alto livello di sci di fondo del 2025, sarà anche una competizione del tutto particolare. La 5 km Mass Start di Dobbiaco, al di là della tecnica libera, si disputerà secondo un format nuovo e che farà senz’altro discutere.

La concorrenza, sia nell’evento maschile che in quello femminile, non partirà tutta assieme, ma lo farà a blocchi di quattro batterie. La vittoria andrà al o alla fondista più veloce nell’arco di tutta la competizione. All’atto pratico, in sostanza, somiglia molto alle fasi a eliminazione diretta delle sprint, solo che stavolta non ci sono passaggi in semifinale o in finale, ma un risultato secco, diretto. Non si è mai visto un format simile e, per quanto sia abbastanza semplice da capire, può anche essere rimanga un caso isolato.

Le gare di oggi di Dobbiaco del Tour de Ski 2025-2026 si disputeranno dalle 11:40 (uomini) e dalle 14:30 (donne). Sarà possibile seguirle in diretta tv su RaiSport. La diretta streaming sarà assicurata da RaiPlay, Eurosport 1, Discovery+ e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO TOUR DE SKI DOBBIACO OGGI

Mercoledì 31 dicembre

Ore 11:30 5 km tl Mass Start a batterie maschile – Diretta tv su RaiSport

Ore 14:30 5 km tl Mass Start a batterie femminile – Diretta tv su RaiSport

PROGRAMMA TOUR DE SKI DOBBIACO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport

Diretta streaming: Eurosport 1, Discovery+, DAZN, RaiPlay

Diretta Live testuale: OA Sport

5 KM DOBBIACO: STARTLIST BATTERIE

UOMINI

Prima batteria – 11:30:00

3 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR

7 IVERSEN Emil NOR

11 NISKANEN Iivo FIN

15 SCHELY Theo FRA

19 ANTTOLA Niko U23 FIN

23 CYR Antoine CAN

27 GRAZ Davide ITA

31 REE Andreas Fjorden NOR

35 BOURDIN Remi FRA

39 KRUEGER Simen Hegstad NOR

43 HIMMA Martin EST

47 STEPHEN Thomas CAN

51 JOUVE Richard FRA

55 HOLLMANN Max CAN

59 McKEEVER Xavier CAN

63 GANNER Tobias AUT

67 CHANAVAT Lucas FRA

71 GABRIELLI Giacomo ITA

75 CRV Vili SLO

79 HINDS Peter SVK

83 SIMENC Miha SLO

87 ERIKSSON Jonas SWE

91 SELLES GASCH Bernat ESP

95 DEYANOV Simeon BUL

99 DRAHUN Dmytro UKR

DONNE

Prima batteria – 14:30:00

3 RYDZEK Coletta GER

7 JOENSUU Jasmi FIN

11 KARLSSON Frida SWE

15 HAGSTROEM Johanna SWE

19 LUNDGREN Moa SWE

23 SAUERBREY Katherine GER

27 HOFFMANN Helen GER

31 KAELIN Nadja SUI

35 EIDUKA Patricija LAT

39 KAELIN Marina SUI

43 ROSENBERG Maerta SWE

47 de MARTIN PINTER Iris ITA

51 COMARELLA Anna ITA

55 MONSORNO Nicole ITA

59 KAASIKU Keidy EST

63 GAL Melissa FRA

67 ERIKSSON Lisa SWE

71 BOUFFARD-NESBITT Olivia CAN

75 NIKON Anastasiia UKR

79 HONDA Chika JPN

