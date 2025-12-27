Su che canale vedere in tv Sabalenka-Kyrgios, Battaglia dei Sessi 2025: orario, programma, streaming

Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios daranno vita a uno degli incontri mediaticamente più attesi in questa conclusione di fine anno: la ribattezzata Battaglia dei Sessi, un imperdibile confronto tra la numero 1 del mondo e il numero 671 del ranking ATP. La donna più forte in circolazione in questo momento storico riuscirà a tenere testa a un ex finalista di Wimbledon ed ex numero 13 del mondo? Il confronto di genere è molto appassionante e ha fatto discutere durante l’avvicinamento, ora vedremo quale sarà l’epilogo in campo.

L’appuntamento è per domenica 28 dicembre (ore 17.00) sul cemento di Dubai (Emirati Arabi Uniti), dove verrà adottato un regolamento speciale: la metà campo della fuoriclasse bielorussa sarà più piccola del 9% rispetto a quella che verrà calcata dall’australiano, in modo da riflettere le differenze medie nella velocità di movimento tra uomini e donne; si giocherà al meglio dei tre set e l’eventuale terzo parziale sarà un super tie-break a dieci punti; Kyrgios avrà a disposizione solo la prima di servizio.

Si proverà a ricalcare lo storico precedente del 20 settembre 1973, quando Billie Jean King vinse in due set contro l’allora 55enne Bobby Riggs all’Astrodome di Houston. Lo stesso Riggs sconfigge quattro mesi prima Margaret Court, fresca di trionfi agli Australian Open, al Roland Garros e agli US Open.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sabalenka-Kyrgios, incontro ribattezzato Battaglia dei Sessi. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su SuperTennis; in diretta streaming su supertennis.tv e SuperTenniX; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Dubai sono tre ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO SABALENKA-KYRGIOS, BATTAGLIA DEI SESSI

Domenica 28 dicembre

Ore 17.00 Battaglia dei Sessi: Aryna Sabalenka vs Nick Kyrgios – Diretta tv su SuperTennis

PROGRAMMA SABALENKA-KYRGIOS: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis (canale 64 digitale terrestre), gratis e in chiaro.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; SuperTenniX, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.