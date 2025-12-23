Su che canale vedere in tv Dubai-Olimpia Milano oggi, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming

Dopo la sconfitta contro i campioni in carica del Fenerbahce, l’Olimpia Milano torna in campo oggi, martedì 23 dicembre, per affrontare il diciottesimo turno dell’Eurolega 2025-2026. I meneghini troveranno sulla loro strada Dubai basketball, squadra alla prima esperienza nella massima competizione europea. Trasferta negli Emirati Arabi insidiosa per gli uomini di coach Poeta, costretti a vincere per non perdere la scia dei play-in.

LA DIRETTA LIVE DI DUBAI-OLIMPIA MILANO DALLE 17.00

Milano, ora ferma all’undicesimo posto della classifica con 9 vittorie ed 8 sconfitte, deve necessariamente ritrovare il successo fuori dalle mura amiche, l’ultima volta fu infatti contro il Maccabi Tel Aviv un mese fa. Dall’altro lato c’è però una formazione che non sta sfigurando ed in casa ha ottenuto già ben sei vittorie, complice anche la lunga trasferta che le avversarie devono affrontare.

Vero è che nelle ultime 10 partite in Eurolega, l’Olimpia ne ha vinte sette, a testimonianza dell’evoluzione della squadra con Peppe Poeta. Ora però la parola d’ordine è continuità, per risalire la china della classifica e puntare alle zone che contano. Milano ci proverà anche con Nico Mannion e Lorenzo Brown, completamente ritrovati dopo gli stop forzati. Ancora fuori invece Leonardo Bolmaro.

PROGRAMMA EUROLEGA 2026

Martedì 23 dicembre – Diciottesima giornata

Ore 17.00 Dubai Basketball-Olimpia Milano – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING DUBAI-OLIMPIA MILANO EUROLEGA 2026

Diretta tv: per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205)

Diretta streaming: Sky Go, NOW Tv

Diretta Live testuale: OA Sport