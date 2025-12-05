Startlist superG Beaver Creek 2025: orario 5 dicembre, tv, programma, pettorali degli italiani

Ancora una rivoluzione per quanto riguarda il calendario della tribolatissima tappa di Beaver Creek (Colorado, Stati Uniti) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. Sulla splendida pista denominata Birds of Prey, il maltempo continua a fare le bizze e ha costretto un nuovo cambiamento del programma per quanto riguarda gli organizzatori. Nella giornata odierna, infatti, vedremo il superG, che scatterà alle ore 19.15 italiane (le ore 11.15 locali) con un anticipo di 24 ore.

In origine la pista del Colorado doveva vedere 4 gare totali: 2 discese, un superG e un gigante. Negli scorsi giorni era già stato deciso, proprio per il sopraggiungere del maltempo, di dimezzare il numero delle discese. Oggi, invece, è arrivata una ulteriore decisione, ovvero anticipare il superG da sabato 6 a venerdì 5 dicembre. Rimane invariato, ovviamente, il gigante che si disputerà domenica e manderà i titoli di coda della tappa statunitense.

Nella giornata di ieri è andata in scena la prima gara, ovvero la discesa. Il successo è andato al solito Marco Odermatt, che ha preceduto il padrone di casa Ryan Cochran-Siegle per 30 centesimi, mentre ha completato il podio il norvegese Adrian Smiseth Sejersted a 69. Quarta posizione per Franjo Von Allmen a 85, quinta per Vincent Kriechmayr a 87 mentre è sesto il primo degli italiani, Dominik Paris a 92. Ha chiuso in 14a posizione Florian Schieder a 1.47, mentre è stato 23° Mattia Casse a 1.89.

Come seguire le gare in tv? Il superG di Beaver Creek, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino si potrà seguire in streaming su Eurosport 1 in e su discovery+, RaiPlay, DAZN. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale della gara.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026 (orari italiani)

Venerdì 5 dicembre

Ore 19.15 superG maschile Beaver Creek

Diretta tv: non prevista*

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport1 HD, Discovery+ e DAZN

Diretta testuale: OA Sport

*NB: inizialmente la gara era prevista su Rai2, tuttavia è stata cancellata dal palinsesto a causa del sorteggio dei Mondiali di calcio. Per il momento sarà dunque visibile solo in streaming, ma la programmazione potrebbe subire ulteriori modifiche.

STARTLIST SUPERG MASCHILE BEAVER CREEK

1 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

2 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

3 54609 EICHBERGER Stefan 2000 AUT Head

4 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol

5 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

6 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

7 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

8 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

9 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic

10 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic

11 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head

12 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

13 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head

14 512471 VON ALLMEN Franjo 2001 SUI Head

15 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol

16 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

17 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli

18 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

19 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

20 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

21 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

22 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

23 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

24 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle

25 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol

26 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

27 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic

28 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

29 6190687 LORIOT Florian 1998 FRA Rossignol

30 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

31 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

32 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA Atomic

33 512303 BOISSET Arnaud 1998 SUI Salomon

34 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head

35 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic

36 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic

37 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer

38 6100011 LESSARD Raphael 2001 CAN Head

39 104539 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol

40 512588 HAECHLER Lenz 2003 SUI Stoeckli

41 6294207 ABBRUZZESE Marco 2002 ITA Head

42 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol

43 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic

44 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon

45 54481 TRANINGER Manuel 1998 AUT Atomic

46 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

47 6190726 FRESQUET Adrien 1999 FRA Head

48 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol

49 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head

50 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

51 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer

52 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic

53 203125 SCHWARZ Maximilian 2002 GER Head

54 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head

55 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic

56 30488 GRAVIER Tiziano 2002 ARG Head

57 6292783 MOLTENI Nicolo 1998 ITA Head

58 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer

59 561397 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO Atomic

60 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head

61 6191134 GAMEL SEIGNEUR Charles 2002 FRA Rossignol

62 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head

63 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon

64 221053 STEUDLE Roy-Alexander 1993 GBR Atomic

65 390041 LUIK Juhan 1997 EST Head

66 561255 CATER Martin 1992 SLO

67 492438 MINTEGUI RIVERA Ander 2003 ESP Head

68 6532882 PERKINS Tanner 2001 USA