Biathlon
Startlist sprint maschile biathlon Oestersund 2025: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani
Sabato 6 dicembre (ore 16.30) si disputerà la sprint maschile di Oestersund, prova valida per la Coppa del Mondo di biathlon. Prosegue l’intensa settimana in Svezia con la penultima gara rivolta agli uomini: dopo l’appassionante individuale disputata mercoledì, gli atleti si cimenteranno con il format più rapido che prevede un paio di passaggi al poligono (una serie a terra e una in piedi). Il risultato di questo evento determinerà anche i distacchi per l’inseguimento di domenica.
Si preannuncia grande spettacolo in terra scandinava, dove l’Italia si affiderà in particolar modo a Tommaso Giacomel, desideroso di ottenere un risultato di rilievo in avvio del cammino che condurrà alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: l’azzurro è reduce dal settimo posto nell’individuale e ha tutte le carte in regola per distinguersi anche in questa specialità.
Il nostro portacolori sarà chiamato a fronteggiare la corazzata norvegese (Botin, Uldin, Bakken e Laegreid reduci dalla top-5 nella 20 km) e gli svedesi Samuelsson e Nelin, oltre ovviamente ai francesi Jacquelin e Fillon Maillet. Gli altri azzurri al via saranno Zeni, Buonaz, Hofer e Braunhofer, che proveranno a ben figurare.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist della sprint maschile di Oestersund, prova valida per la Coppa del Mondo di biathlon. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN per gli abbonati; garantita la diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO SPRINT MASCHILE OESTERSUND
Sabato 6 dicembre
Ore 16.30 Sprint maschile a Oestersund – Diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN
PROGRAMMA SPRINT OESTERSUND: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurosport 2, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST SPRINT BIATHLON OESTERSUND
1 SCHOMMER Paul USA 1992 16:30:30 1
2 LANGER Thierry BEL 1991 16:31:00
3 BRANDT Viktor SWE 1999 16:31:30
4 SLETTEMARK Sondre GRL 2004 16:32:00
5 ZAHKNA Rene EST 1994 16:32:30
6 SINAPOV Anton BUL 1993 16:33:00
7 ZENI Elia ITA 2001 16:33:30
8 TYSHCHENKO Artem UKR 1993 16:34:00
9 BURKHALTER Joscha SUI 1996 16:34:30
10 STROLIA Vytautas LTU 1992 16:35:00
11 SHAMAEV Dmitrii ROU 1995 16:35:30
12 MUELLAUER Fabian AUT 2003 16:36:00
13 MAGAZEEV Pavel MDA 1988 16:36:30
14 BIRKENTALS Renars LAT 2001 16:37:00
15 FREY Isak Leknes NOR 2003 16:37:30
16 STRELOW Justus GER 1996 16:38:00 B
17 MARECEK Jonas CZE 2001 16:38:30 1
18 NELIN Jesper SWE 1992 16:39:00 B
19 DOVZAN Miha SLO 1994 16:39:30 1
20 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1991 16:40:00 B
21 SKLENARIK Tomas SVK 1999 16:40:30 1
22 HORN Philipp GER 1994 16:41:00 B
23 PLANKO Lovro SLO 2001 16:41:30 2
24 RIETHMUELLER Danilo GER 1999 16:42:00 B
25 BIONAZ Didier ITA 2000 16:42:30 2
26 HORNIG Vitezslav CZE 1999 16:43:00 B
27 USOV Mihail MDA 1996 16:43:30 2
28 CLAUDE Emilien FRA 1999 16:44:00 B
29 SIIMER Kristo EST 1999 16:44:30 2
30 HARTWEG Niklas SUI 2000 16:45:00 B
31 ILIEV Vladimir BUL 1987 16:45:30 2
32 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1992 16:46:00 B
33 GERMAIN Maxime USA 2001 16:46:30 2
34 WRIGHT Campbell USA 2002 16:47:00 B
35 RUNNALLS Adam CAN 1998 16:47:30 2
36 SEPPALA Tero FIN 1996 16:48:00 B
37 EDER Simon AUT 1983 16:48:30 2
38 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1988 16:49:00 B
39 HARJULA Tuomas FIN 1998 16:49:30 2
40 KRCMAR Michal CZE 1991 16:50:00 B
41 y BOTN Johan-Olav NOR 1999 16:50:30 2
42 GUIGONNAT Antonin FRA 1991 16:51:00 B
43 GUNKA Jan POL 2002 16:51:30 2
44 PONSILUOMA Martin SWE 1995 16:52:00 R
45 STALDER Sebastian SUI 1998 16:52:30 2
46 LAEGREID Sturla Holm NOR 1997 16:53:00 R
47 STVRTECKY Jakub CZE 1998 16:53:30 2
48 FAK Jakov SLO 1987 16:54:00 R
49 HOFER Lukas ITA 1989 16:54:30 2
50 ULDAL Martin NOR 2001 16:55:00 R
51 STEFANSSON Malte SWE 2000 16:55:30 2
52 FILLON MAILLET Quentin FRA 1992 16:56:00 R
53 MANDZYN Vitalii UKR 2003 16:56:30 2
54 SAMUELSSON Sebastian SWE 1997 16:57:00 R
55 KIREYEV Vladislav KAZ 2000 16:57:30 2
56 STROEMSHEIM Endre NOR 1997 16:58:00 R
57 CLAUDE Florent BEL 1991 16:58:30 2
58 GIACOMEL Tommaso ITA 2000 16:59:00 R
59 COLTEA George ROU 2000 16:59:30 2
60 CLAUDE Fabien FRA 1994 17:00:00 R
61 MUEHLBACHER Fredrik AUT 1998 17:00:30 2
62 JACQUELIN Emilien FRA 1995 17:01:00 R
63 KAISER Simon GER 1999 17:01:30 2
64 PERROT Eric FRA 2001 17:02:00 R
65 FOMIN Maksim LTU 2000 17:02:30 2
66 NAWRATH Philipp GER 1993 17:03:00 R
67 b KULBIN Jakob EST 2005 17:03:30 3
68 BRAUNHOFER Patrick ITA 1998 17:04:00
69 CAPPELLARI Daniele ITA 1997 17:04:30
70 JAKOB Patrick AUT 1996 17:05:00
71 BAKKEN Sivert Guttorm NOR 1998 17:05:30
72 BADACZ Konrad POL 2003 17:06:00
73 TSYMBAL Bogdan UKR 1997 17:06:30
74 VIDMAR Anton SLO 2000 17:07:00
75 PACAL James SUI 2003 17:07:30
76 FRATZSCHER Lucas GER 1994 17:08:00
77 DOHERTY Sean USA 1995 17:08:30
78 TODEV Blagoy BUL 2001 17:09:00
79 BUTA George ROU 1993 17:09:30
80 MAKAROV Maksim MDA 1995 17:10:00
81 KARLIK Mikulas CZE 1999 17:10:30
82 YAN Xingyuan CHN 1996 17:11:00 G
83 PLETZ Logan CAN 2000 17:11:30
84 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 1993 17:12:00
85 KURALES Vadim KAZ 2002 17:12:30
86 BORKOVSKYI Bohdan UKR 2004 17:13:00
87 LOUKKAANHUHTA Kalle FIN 2003 17:13:30
88 SUCHODOLSKI Fabian POL 2004 17:14:00
89 KEHVA Mark-Markos EST 2004 17:14:30
90 FLORE Raul ROU 1997 17:15:00
91 NORDGREN Melker SWE 2002 17:15:30
92 BRADESKO Matic SLO 2003 17:16:00
93 FLEMING Jasper CAN 2005 17:16:30
94 GU Cang CHN 2002 17:17:00
95 DOMBROVSKI Karol LTU 1991 17:17:30
96 PETITJACQUES Julien BEL 2003 17:18:00
97 BORGULA Jakub SVK 2004 17:18:30
98 BEAUVAIS Cesar BEL 2000 17:19:00
99 ZASHEV Vasil BUL 2002 17:19:30
100 NIEMINEN Turkka FIN 2003 17:20:00
101 ADAMOV Simon SVK 2004 17:20:30
102 DYUSSENOV Asset KAZ 1997 17:21:00
103 ZAWOL Marcin POL 2002 17:21:30