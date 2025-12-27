Startlist slalom Semmering 2025: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane

Domenica 28 dicembre si disputerà lo slalom femminile di Semmering, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: dopo il gigante nella località austriaca, andrà in scena una gara tra i pali stretti per chiudere l’anno solare e dare l’appuntamento al 2026, che per il Circo Bianco riprenderà nel weekend del 3-4 gennaio a Kranjska Gora (Slovenia) con gigante e slalom. Appuntamento alle ore 14.15 con la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 17.45 sotto la luce artificiale.

La grande favorita della vigilia sarà la statunitense Mikaela Shiffrin, che ha vinto tutte le gare disputate in questa specialità nel corso della stagione e che punta a portare a casa cento punti per allungare in testa alla classifica generale. Proveranno a contrastarla le svizzere Camille Rast e Wendy Holdener, la tedesca Lena Duerr, l’austriaca Katharina Liensberger, la croata Zrinka Ljutic e l’albanese Lara Colturi, senza sottovalutare la statunitense Paula Moltzan, la svedese Anna Swenn Larsson, l’austriaca Katharina Truppe.

Lara Della Mea si presenterà con grandi ambizioni al cancelletto di partenza dopo il settimo posto conseguito in gigante. Cercheranno di entrare tra le migliori 30 e partecipare alla seconda manche anche Martina Peterlini, Beatrice Sola, Emilia Mondinelli, Giorgia Collomb e Giulia Valleriani. Grandissima attesa per Giada D’Antonio: la 16enne campana si presenterà al cancelletto con il pettorale numero 70 e proverà subito a stupire ai massimi livelli internazionali al suo debutto in Coppa del Mondo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming dello slalom slalom femminile di Semmering, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SLALOM FEMMINILE A SEMMERING

Sabato 28 dicembre

Ore 14.15 Slalom femminile a Semmering, prima manche – Diretta tv su RaiSportHD

Ore 17.45 Slalom femminile a Semmering, seconda manche – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA SLALOM SEMMERING: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST SLALOM FEMMINILE SEMMERING

1 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol

2 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard

3 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

4 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

5 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

6 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic

7 206355 DUERR Lena 1991 GER Head

8 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Voelkl

9 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

10 507325 OEHLUND Cornelia 2005 SWE Head

11 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol

12 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

13 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

14 506146 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE Head

15 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Voelkl

16 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN Rossignol

17 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic

18 198164 CHEVRIER Marion 2001 FRA Atomic

19 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol

20 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer

21 198176 LAMURE Marie 2001 FRA Rossignol

22 555072 GERMANE Dzenifera 2003 LAT Head

23 56367 GALLHUBER Katharina 1997 AUT Atomic

24 299699 PETERLINI Martina 1997 ITA Rossignol

25 516553 CHRISTEN Eliane 1999 SUI Head

26 565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 SLO Salomon

27 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO Voelkl

28 198253 McFARLANE Caitlin 2002 FRA Rossignol

29 307493 ANDO Asa 1996 JPN Atomic

30 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Blizzard

31 107747 SMART Amelia 1998 CAN Atomic

32 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head

33 307813 MAEDA Chisaki 1998 JPN

34 516619 HOEPLI Aline 2001 SUI Head

35 6537468 BOCOCK Elisabeth 2005 USA Rossignol

36 565488 TOMSIC Nika 2000 SLO Head

37 516530 GOOD Nicole 1998 SUI Stoeckli

38 6538147 GROSDIDIER Logan 2008 USA Rossignol

39 355061 HILZINGER Jessica 1997 GER Head

40 516722 BRAENDLI Anuk 2003 SUI Atomic

41 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol

42 6537254 MORITZ Liv 2004 USA Fischer

43 516504 DANIOTH Aline 1998 SUI Head

44 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE Kaestle

45 108420 FORGET Arianne 2003 CAN Atomic

46 6296075 SOLA Beatrice 2003 ITA Rossignol

47 405172 WESTHOFF Bianca Bakke 2000 NOR Atomic

48 108095 ALEXANDER Kiki 2001 CAN Rossignol

49 516783 MAECHLER Janine 2004 SUI Head

50 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Head

51 56709 RAICH Leonie 2005 AUT Atomic

52 25218 MIJARES RUF Carla 2002 AND Head

53 6296281 MONDINELLI Emilia 2004 ITA Salomon

54 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG Rossignol

55 6296778 COLLOMB Giorgia 2006 ITA Rossignol

56 56664 FALCH Natalie 2004 AUT Rossignol

57 198318 JALLAT Annabel 2003 FRA Nordica

58 308304 WATANABE Eren 2003 JPN

59 198307 OLLIER Marjolaine 2003 FRA Atomic

60 405188 DERKS Kiara 2001 NED Voelkl

61 56698 RINGS-WANNER Valentina 2005 AUT Rossignol

62 245084 TOTH Zita 2002 HUN Head

63 225733 PALLA Victoria 2001 GBR Rossignol

64 108075 BENNETT Sarah 2001 CAN Rossignol

65 6296299 VALLERIANI Giulia 2004 ITA Rossignol

66 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

67 6296009 SINIGOI Caterina 2003 SLO Nordica

68 325119 GIM Sohui 1996 KOR

69 6537255 MORITZ Kjersti 2004 USA Fischer

70 6297622 D ANTONIO Giada 2009 ITA Head

71 65127 MOLLIN Axelle 2001 BEL Kaestle

72 285021 SZOLLOS Noa 2003 ISR Kaestle

73 565501 OPLOTNIK Anja 2002 SLO

74 198215 POGNEAUX Chiara 2002 FRA Rossignol

75 45439 MAHON Sophie 2001 AUS Rossignol

76 755058 ATANASOVSKA Jana 2006 MKD

77 516744 ZURBRIGGEN Anina 2003 BUL Rossignol

78 156024 SOMMEROVA Celine 2003 CZE

79 485802 TKACHENKO Ekaterina 1995 AIN Atomic