Startlist prima prova discesa Val d’Isere 2025: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane

Giovedì 18 dicembre (ore 11.00) andrà in scena la prima prova cronometrata della discesa libera femminile della Val d’Isere, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Incomincia l’intenso fine settimana sulle nevi francesi, le atlete avranno la possibilità di testare la pista e di prepararsi in vista della discesa di sabato e del superG di domenica, preludio alla piccola sosta in vista del Natale.

Nuovo appuntamento nelle discipline veloci dopo il trittico di St. Moritz e l’Italia spera in un guizzo da parte di Sofia Goggia, reduce da due terzi posti in Svizzera. Riflettori puntati sulla statunitense Lindsey Vonn e sulla tedesca Emma Aicher, che sono state mattatrici nelle discese in Svizzera. Da seguire anche la ceca Ester Ledecka, le austriache Cornelia Huetter, Mirjam Puchner, Magdalena Egger, Nina Ortlieb, la norvegese Kajsa Vickhoff Lie.

Al via anche Laura Pirovano, Nicol Delago, Elena Curtoni, Roberta Melesi, Nadia Delago, Sara Thaler, Vicky Bernardi, Sara Allemand. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist della prima prova cronometrata della discesa libera femminile della Val d’Isere, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. La gara non sarà trasmessa in diretta tv/streaming, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PROVA DISCESA VAL D’ISERE

Giovedì 18 dicembre

Ore 11.00 Prima prova cronometrata discesa libera femminile in Val d’Isere

PROGRAMMA PROVA DISCESA VAL D’ISERE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST PROVA DISCESA VAL D’ISERE

1 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head

2 56551 EGGER Magdalena 2001 AUT Head

3 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol

4 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic

5 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

6 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

7 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

8 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

9 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

10 537544 VONN Lindsey 1984 USA Head

11 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

12 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

13 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

14 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle

15 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle

16 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle

17 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

18 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol

19 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

20 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

21 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle

22 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

23 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

24 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic

25 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head

26 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic

27 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

28 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

29 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

30 516219 MING-NUFER Priska 1992 SUI Kaestle

31 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

32 56491 SCHOEPF Emily 2000 AUT Atomic

33 56417 FEST Nadine 1998 AUT Head

34 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

35 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head

36 56519 WECHNER Lena 2000 AUT Head

37 6535807 CUTLER Haley 1997 USA Atomic

38 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol

39 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

40 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

41 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head

42 198411 MEYER Garance 2004 FRA Dynastar

43 6295745 BERNARDI Vicky 2002 ITA Nordica

44 6295356 ALLEMAND Sara 2000 ITA Rossignol

45 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

46 185493 POHJOLAINEN Rosa 2003 FIN Atomic

47 25210 MORENO Cande 2000 AND Head

48 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head

49 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic

50 198191 ABOULY Lois 2001 FRA Salomon

51 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar

52 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol

53 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Head

54 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU