Coppa del Mondo
Startlist gigante Val d’Isere 2025: orari, tv, streaming, pettorali degli italiani
Domani, sabato 13 dicembre, a Val d’Isere, in Francia, si aprirà la tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: in programma il gigante maschile, con la prima manche che scatterà alle ore 9.30. Saranno al cancelletto di partenza 63 atleti in rappresentanza di 24 Paesi. La seconda manche, con inversione dei migliori 30, prenderà il via alle ore 13.00.
Saranno nel complesso 6 gli italiani al via della prima manche del gigante maschile di Val d’Isere: Alex Vinatzer partirà col 13, Luca De Aliprandini col 15, Giovanni Borsotti col 28, Filippo Della Vite col 31, Tobias Kastlunger col 57 e Simon Talacci col 58.
Per il gigante maschile di Val d’Isere (Francia) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD (1a manche) e Rai Sport HD (2a manche), mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà disponibile su OA Sport.
STARTLIST COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026
1 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Stoeckli
2 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA Atomic
3 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
4 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol
5 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT Fischer
6 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol
7 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer
8 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head
9 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic
10 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer
11 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA Dynastar
12 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol
13 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic
14 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic
15 990116 DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon
16 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic
17 6190628 ANGUENOT Leo 1998 FRA Rossignol
18 54359 FEURSTEIN Patrick 1996 AUT Rossignol
19 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl
20 20398 VERDU Joan 1995 AND Van deer
21 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER Head
22 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer
23 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head
24 202597 SCHMID Alexander 1994 GER Head
25 202829 GRATZ Fabian 1997 GER Fischer
26 6191539 VITALE Flavio 2005 FRA Head
27 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head
28 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA Rossignol
29 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol
30 390044 LAINE Tormis 2000 EST Voelkl
31 6293775 DELLA VITE Filippo 2001 ITA Rossignol
32 422803 SOLBERG Eirik Hystad 2002 NOR Fischer
33 54368 BORGNAES Christian 1996 DEN Salomon
34 422954 BAKKEVIG Rasmus 2005 NOR Atomic
35 6300451 KATO Seigo 1998 JPN Atomic
36 512588 HAECHLER Lenz 2003 SUI Stoeckli
37 202909 STOCKINGER Jonas 1999 GER Voelkl
38 422899 SANDVIK Oscar Andreas 2004 NOR Head
39 492192 ORTEGA FORNESA Albert 1998 ESP Rossignol
40 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE Van deer
41 54630 STURM Joshua 2001 AUT Atomic
42 40621 MUHLEN-SCHULTE Louis 1998 AUS Voelkl
43 6190876 ORECCHIONI Diego 2000 FRA Rossignol
44 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK Salomon
45 6532354 GILE Bridger 1999 USA Head
46 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic
47 30488 GRAVIER Tiziano 2002 ARG Head
48 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic
49 780023 DRUKAROV Andrej 1999 LTU Voelkl
50 512424 JANUTIN Fadri 2000 SUI Fischer
51 6190793 PARAND Loevan 1999 FRA Head
52 6533248 SARCHETT Ryder 2003 USA Dynastar
53 6190875 FAVRE Guerlain 2000 FRA Salomon
54 512301 SIMONET Livio 1998 SUI Rossignol
55 512495 ZURBRUEGG Sandro 2002 SUI Stoeckli
56 6300673 WAKATSUKI Hayata 1999 JPN Salomon
57 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA Head
58 6293857 TALACCI Simon 2001 ITA Rossignol
59 6531963 STEFFEY George 1997 USA Voelkl
60 221675 CARRICK-SMITH Freddy 2007 GBR Dynastar
61 54631 ZWISCHENBRUGGER Noel 2001 AUT Atomic
62 203114 AMMAN Hannes 2002 GER Rossignol
63 6294662 TRANCHINA Pietro 2003 MAR Rossignol