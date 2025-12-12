Startlist gigante Val d’Isere 2025: orari, tv, streaming, pettorali degli italiani

Domani, sabato 13 dicembre, a Val d’Isere, in Francia, si aprirà la tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: in programma il gigante maschile, con la prima manche che scatterà alle ore 9.30. Saranno al cancelletto di partenza 63 atleti in rappresentanza di 24 Paesi. La seconda manche, con inversione dei migliori 30, prenderà il via alle ore 13.00.

Saranno nel complesso 6 gli italiani al via della prima manche del gigante maschile di Val d’Isere: Alex Vinatzer partirà col 13, Luca De Aliprandini col 15, Giovanni Borsotti col 28, Filippo Della Vite col 31, Tobias Kastlunger col 57 e Simon Talacci col 58.

Per il gigante maschile di Val d'Isere (Francia) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino

COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

Sabato 13 dicembre

Ore 9.30: 1a manche gigante maschile di Val d’Isere (Francia) – Diretta tv su Rai 2 HD

Ore 13.00 2a manche gigante maschile di Val d’Isere (Francia) – Diretta tv su Rai Sport HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD (1a manche) e Rai Sport HD (2a manche).

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

1 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Stoeckli

2 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA Atomic

3 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

4 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol

5 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT Fischer

6 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

7 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer

8 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

9 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

10 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer

11 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA Dynastar

12 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

13 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic

14 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

15 990116 DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon

16 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic

17 6190628 ANGUENOT Leo 1998 FRA Rossignol

18 54359 FEURSTEIN Patrick 1996 AUT Rossignol

19 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl

20 20398 VERDU Joan 1995 AND Van deer

21 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER Head

22 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer

23 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

24 202597 SCHMID Alexander 1994 GER Head

25 202829 GRATZ Fabian 1997 GER Fischer

26 6191539 VITALE Flavio 2005 FRA Head

27 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head

28 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA Rossignol

29 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol

30 390044 LAINE Tormis 2000 EST Voelkl

31 6293775 DELLA VITE Filippo 2001 ITA Rossignol

32 422803 SOLBERG Eirik Hystad 2002 NOR Fischer

33 54368 BORGNAES Christian 1996 DEN Salomon

34 422954 BAKKEVIG Rasmus 2005 NOR Atomic

35 6300451 KATO Seigo 1998 JPN Atomic

36 512588 HAECHLER Lenz 2003 SUI Stoeckli

37 202909 STOCKINGER Jonas 1999 GER Voelkl

38 422899 SANDVIK Oscar Andreas 2004 NOR Head

39 492192 ORTEGA FORNESA Albert 1998 ESP Rossignol

40 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE Van deer

41 54630 STURM Joshua 2001 AUT Atomic

42 40621 MUHLEN-SCHULTE Louis 1998 AUS Voelkl

43 6190876 ORECCHIONI Diego 2000 FRA Rossignol

44 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK Salomon

45 6532354 GILE Bridger 1999 USA Head

46 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

47 30488 GRAVIER Tiziano 2002 ARG Head

48 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic

49 780023 DRUKAROV Andrej 1999 LTU Voelkl

50 512424 JANUTIN Fadri 2000 SUI Fischer

51 6190793 PARAND Loevan 1999 FRA Head

52 6533248 SARCHETT Ryder 2003 USA Dynastar

53 6190875 FAVRE Guerlain 2000 FRA Salomon

54 512301 SIMONET Livio 1998 SUI Rossignol

55 512495 ZURBRUEGG Sandro 2002 SUI Stoeckli

56 6300673 WAKATSUKI Hayata 1999 JPN Salomon

57 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA Head

58 6293857 TALACCI Simon 2001 ITA Rossignol

59 6531963 STEFFEY George 1997 USA Voelkl

60 221675 CARRICK-SMITH Freddy 2007 GBR Dynastar

61 54631 ZWISCHENBRUGGER Noel 2001 AUT Atomic

62 203114 AMMAN Hannes 2002 GER Rossignol

63 6294662 TRANCHINA Pietro 2003 MAR Rossignol