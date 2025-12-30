Sport in tv
Sport in tv oggi (martedì 30 dicembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi, martedì 30 dicembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.
Fari puntati sulla Coppa Italia di volley maschile e femminile. Le migliori compagini del Bel Paese si confronteranno per proseguire nell’avventura in questa competizione. Tanti campioni e campionesse in campo, tali da regalare un grande spettacolo in questa particolare circostanza, per chiudere in maniera significativa il 2025.
Non solo pallavolo, ma anche tanto basket con le competizioni europee. L’Eurolega catalizzerà l’attenzione, al pari dell’EuroCup, competizione quest’ultima in cui sarà impegnata Trento. Questo e molto altro da seguire…
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, martedì 30 dicembre, il relativo palinsesto tv e streaming.
SPORT IN TV OGGI
Martedì 30 dicembre
02:00 Basket, NBA 2025-2026: San Antonio Spurs vs Cleveland Cavaliers – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo e su NOW.
04:30 Basket, NBA 2025-26: Portland Trail Blazers vs Dallas Mavericks – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo e su NOW.
11.50 Equitazione, Coppa del Mondo a Mechelen (Belgio): ultima giornata – Diretta streaming su FEI Tv.
13:30 Freccette, Mondiali 2025: giorno 17 (sessione 1) – Diretta streaming su DAZN.
17:00 Basket, EuroCup 2025-2026: Bahcesehir Kol. vs Hamburg – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
17:00 Calcio, Coppa d’Africa 2026: Uganda vs Nigeria – Diretta tv/streaming su Sportitalia.
17:00 Calcio, Coppa d’Africa 2026: Tanzania vs Tunisia – Diretta tv/streaming su Sportitalia.
17:30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Garmisch-Partenkirchen (Germania): gara femminile HS142 – Nessuna copertura tv/streaming.
18:00 Basket, EuroCup 2025-2026: Cluj-Napoca vs Slask Wroclaw – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
18:15 Basket, EuroCup 2025-2026: JL Bourg vs Panionios – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
18:25 Ciclocross, Superprestige Diegem 2025: gara femminile – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+ e su DAZN.
19:00 Basket, EuroCup 2025-2026: Buducnost vs Turk Telekom – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
19:00 Basket, EuroCup 2025-2026: Hapoel Jerusalem vs Manresa – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
19:00 Volley femminile, Coppa Italia 2025-2026: Savino Del Bene Scandicci vs Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Diretta streaming su VBTV.
19:00 Volley, Coppa Italia 2025-2026: Rana Verona vs Allianz Milano – Diretta streaming su VBTV.
19:30 Volley, Coppa Italia 2025-2026: Gas Sales Bluenergy Piacenza vs Valsa Group Modena – Diretta streaming su VBTV.
19:30 Basket, EuroCup 2025-2026: Aris vs Cedevita Olimpija – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
19:55 Ciclocross, Superprestige Diegem 2025: gara maschile – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+ e su DAZN.
20:00 Basket, EuroCup 2025-2026: Trento vs London Lions – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.
20:00 Basket, Eurolega 2025-2026: Valencia vs Partizan – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
20:00 Freccette, Mondiali 2025: giorno 17 (sessione 2) – Diretta streaming su DAZN.
20:00 Volley femminile, Coppa Italia 2025-2026: Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano vs Bergamo – Diretta streaming su VBTV.
20:00 Volley femminile, Coppa Italia 2025-2026: Igor Gorgonzola Novara vs Numia Vero Volley Milano – Diretta streaming su VBTV.
20:00 Calcio, Coppa d’Africa 2026: Benin vs Senegal – Diretta tv/streaming su Sportitalia.
20:00 Calcio, Coppa d’Africa 2026: Botswana vs RD Congo – Diretta tv/streaming su Sportitalia.
20:05 Basket, Eurolega 2025-2026: Hapoel Tel-Aviv vs Zalgiris Kaunas – Diretta tv su Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.
20:30 Basket, Eurolega 2025-2026: Barcellona vs Monaco – Diretta tv su Sky Sport Max (206); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.
20:30 Volley femminile, Coppa Italia 2025-2026: Reale Mutua Fenera Chieri vs Eurotek Laica Uyba – Diretta streaming su VBTV.
20:30 Volley, Coppa Italia 2025-2026: Sir Susa Scai Perugia vs Cucine Lube Civitanova – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su VBTV.
20:30 Calcio, Premier League 2026: Chelsea vs Bournemouth – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.
20:30 Calcio, Premier League 2026: Burnley vs Newcastle – Diretta tv su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
20:30 Calcio, Premier League 2026: Nottingham Forest vs Everton – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.
20:30 Calcio, Premier League 2026: West Ham vs Brighton – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.
21:15 Calcio, Premier League 2026: Arsenal vs Aston Villa – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.
21:15 Calcio, Premier League 2026: Manchester United vs Wolverhampton – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.
