Sport in tv
Sport in tv oggi (lunedì 29 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming
Quest’oggi, lunedì 29 dicembre, gli appassionati di sport potranno godersi una giornata abbastanza ricca in termini di eventi e numero di discipline coinvolte. A Dobbiaco va in scena la seconda tappa del Tour de Ski di sci di fondo, con i big del circuito maggiore che affronteranno una 10 km a tecnica classica con partenza a intervalli dopo la sprint a skating di ieri.
Entra nel vivo inoltre la Tournée dei Quattro Trampolini con lo svolgimento della gara inaugurale a Oberstdorf, mentre ai Mondiali di freccette si completerà il quadro dei sedicesimi e verranno disputati anche i primi tre ottavi di finale del tabellone iridato. In serata spazio agli sport di squadra, con Trento-Monza quarto della Coppa Italia di volley ed i posticipi della Serie A di calcio (Roma-Genoa) e basket (Milano-Cremona, Trieste-Virtus Bologna).
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 29 dicembre, il relativo palinsesto tv e streaming.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Lunedì 29 dicembre
2.20 Football americano, NFL: San Francisco 49ers-Chicago Bears – Diretta streaming su DAZN
11.45 Sci di fondo, Tour de Ski: 10 km maschile in tecnica classica con partenza a intervalli – Diretta tv su Rai Sport; live streaming su Rai Play, discovery+ e DAZN
13.30 Freccette, Mondiali: sedicesimi di finale – Diretta streaming su DAZN
13.45 Ciclocross, Trofee Azencross: prova elite femminile e a seguire quella maschile – Diretta streaming su discovery+
14.45 Sci di fondo, Tour de Ski: 10 km femminile in tecnica classica con partenza a intervalli – Diretta tv su Rai Sport; live streaming su Rai Play, discovery+ e DAZN
16.30 Salto con gli sci, Tournée 4 Trampolini: gara Oberstdorf – Diretta tv su Rai Sport; live streaming su Rai Play, discovery+ e DAZN
17.00 Calcio, Coppa d’Africa: Angola-Egitto – Diretta tv su Sportitalia; live streaming su sito e app di Sportitalia
17.00 Calcio, Coppa d’Africa: Zimbabwe-Sudafrica – Diretta tv sul canale SoloCalcio di Sportitalia; live streaming su sito e app di Sportitalia
20.00 Freccette, Mondiali: ottavi di finale – Diretta streaming su DAZN
20.00 Basket femminile, Serie A: Schio-San Martino – Diretta streaming su FLIMA
20.00 Calcio, Coppa d’Africa: Zambia-Marocco – Diretta tv su Sportitalia; live streaming su sito e app di Sportitalia
20.00 Calcio, Coppa d’Africa: Comore-Mali – Diretta tv sul canale SoloCalcio di Sportitalia; live streaming su sito e app di Sportitalia
20.00 Basket, Serie A: Olimpia Milano-Cremona – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go, NOW e LBA TV
20.30 Volley, Coppa Italia: Trento-Monza – Diretta tv su Rai Sport; live streaming su Rai Play e VBTV
20.30 Basket, Serie A: Trieste-Virtus Bologna – Diretta streaming su LBA TV
20.45 Calcio, Serie A: Roma-Genoa- Diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K; live streaming su Sky Go, NOW e DAZN