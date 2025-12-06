Speed skating, Ghiotto centra la piazza d’onore ad Heerenveen sui 10000. 1500 complicati per Lollobrigida

Si chiude la seconda giornata della terza tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di speed skating, in corso ad Heerenveen, nei Paesi Bassi: alla Thialf l’Italia centra il secondo gradino del podio con Davide Ghiotto sui 10000 maschili, gara nella quale è nono Michele Malfatti, mentre Francesca Lollobrigida termina 17ma sui 1500 femminili.

Nei 10000 maschili Davide Ghiotto centra la piazza d’onore con il crono di 12:33.37, a 3.74 dal ceco Metoděj Jílek, che vince siglando il primato personale in 12:29.63, mentre completa il podio il francese Timothy Loubineaud, terzo con il personale in 12:36.61, a 6.98 dalla vetta. Nono posto per Michele Malfatti con il crono di 13:01.63, a 32.00 da Jílek.

Il miglior riscontro della giornata, però, arriva dalla Division B, ed a firmarlo è il russo naturalizzato polacco Vladimir Semirunniy con 12:28.05, nuovo record della pista (precedente primato di Nils van der Poel in 12:32.95 del 14 febbraio 2021). Firmano i personali anche i tre azzurri, ovvero Riccardo Lorello che, danneggiato al mattino, torna in pista nel tardo pomeriggio e chiude al terzo posto in 12:46.93, a 18.88, Andrea Giovannini, ottavo in 12:53.98, a 25.93 dal polacco, e Manuel Ghiotto, ottavo in 12:54.54, a 26.49 da Semirunniy.

Nei 1500 femminili si classifica 17ma Francesca Lollobrigida, la quale completa le proprie fatiche in 1:56.44, a 3.34 dalla neerlandese Joy Beune, che vince in 1:53.10, andando a precedere la connazionale Antoinette Rijpma-De Jong, seconda in 1:53.36, a 0.26, e la canadese Ivanie Blondin, terza in 1:53.43, a 0.33. In Division B si classifica 21ma Emily Tormen in 1:59.84.

Nei 1000 maschili lo statunitense Jordan Stolz vince con il nuovo record della pista in 1:06.38 (primato precedente di Jenning De Boo in 1:07.08 del 16 febbraio 2025), davanti al tedesco Finn Sonnekalb, secondo in 1:07.42, a 1.04, ed al neerlandese, Tim Prins, terzo in 1:07.49, a 1.11. In Division B arriva il quinto posto per Daniele Di Stefano in 1:09.25, mentre termina 18° Francesco Betti in 1:09.90, infine giunge 27° Jeffrey Rosanelli in 1:10.63.