Speed skating, Davide Ghiotto a caccia del podio nei 5000 metri ad Hamar. Lollobrigida in cerca di buone sensazioni

Il massimo circuito dello speed skating prosegue nella propria corsa. Messa alle spalle la tradizionale tappa di Heerenveen, nei Paesi Bassi, la Coppa del Mondo del pattinaggio di velocità pista lunga volge lo sguardo all’appuntamento di Hamar (Norvegia), il quarto della stagione (12-14 dicembre). Il lungo viaggio che avrà come destinazione finale le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina prosegue e tra le fila azzurre si vorrà rispondere presente.

Riflettori puntati dunque sulle punte di diamante nostrane Francesca Lollobrigida e Davide Ghiotto, campioni mondiali in carica rispettivamente sui 5000 e sui 10.000 metri, in cerca della miglior condizione dopo un avvio nella trasferta nordamericana non brillantissimo. In Olanda, ad Heerenveen, Ghiotto ha ottenuto il suo primo podio stagionale nei 10000 metri, venendo però preceduto dal ceco Metoděj Jílek.

Un riscontro che può essere interpretato in due modi: da un lato la perdita dell’imbattibilità è il sintomo di un livello non così eccelso come si vorrebbe; dall’altro un Ghiotto in crescita di condizione, dopo un problema alla schiena, che ha comunque stampato un tempo di tutto rispetto sull’anello di ghiaccio olandese. Il vicentino sarà impegnato in questo caso nei 5000 metri e si vorrà rispondere presente, in un contesto dal livello particolarmente elevato. Un colpo di coda ce lo si aspetta da Lollobrigida, nei 3000 metri e nella mass start, in una sede che l’anno scorso le regalò un risultato storico, ovvero la conquista del titolo mondiale nei 5000.

Nella gara con partenza di massa l’osservato speciale sarà Andrea Giovannini, vincitore in stagione a Calagary e in top-5 a Heerenveen. L’obiettivo del trentino è quello di essere al top a febbraio, ma in qualità di campione del mondo in carica della specialità si vuole lasciare il segno anche nel massimo circuito. Un po’ lo stesso obiettivo, fatte le debite proporzioni, di Serena Pergher. La pattinatrice nostrana, classe 2004, è in ascesa e il quinto posto (miglior risultato in carriera) nei 500 metri in Olanda è stato un segnale. Vedremo cosa riuscirà a fare in Norvegia.

In conclusione, giusta menzione la merita il trio tricolore nella team pursuit in cui si vorrà dimenticare il “deragliamento” di Salt Lake City per andarsi a prendere il primo podio stagionale.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SPEED SKATING HAMAR 2025

Venerdì 12 dicembre

13:40 – Divisione B

500 metri Donne

500 metri Uomini

1500 metri Donne

1500 metri Uomini

18:30 – Divisione A

500 metri Donne

500 metri Uomini

1500 metri Donne

1500 metri Uomini

Sabato 13 dicembre

08:40 – Divisione B

1000 metri Donne

1000 metri Uomini

3000 metri Donne

5000 metri Uomini

14:00 – Divisione A

1000 metri Donne

1000 metri Uomini

3000 metri Donne

5000 metri Uomini

Domenica 14 dicembre

09:00 – Divisione B

Team Pursuit Donne

Team Pursuit Uomini

500 metri Donne

500 metri Uomini

Mass Start Donne

Mass Start Uomini

13:00 – Divisione A

Team Pursuit Donne

Team Pursuit Uomini

500 metri Donne

500 metri Uomini

Mass Start Donne

Mass Start Uomini

Mass Relay (MR)