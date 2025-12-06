Speed skating, Davide Ghiotto 2° nei 10000 ad Heerenveen. Un podio che lascia tanti dubbi

Davide Ghiotto raccoglie la piazza d’onore sui 10000 metri maschili nella terza tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di speed skating, in corso ad Heerenveen, nei Paesi Bassi: alla Thialf l’azzurro viene battuto dal ceco Metoděj Jílek, che vince la gara, mentre sale sul gradino più basso del podio il transalpino Timothy Loubineaud. Il miglior crono di giornata, però, arriva dalla Division B, ed è del russo naturalizzato polacco Vladimir Semirunniy.

Il ceco Metoděj Jílek, sceso in pista dopo l’azzurro, conoscendone dunque tutti i riferimenti, vince siglando il primato personale in 12:29.63, mentre Davide Ghiotto ferma il cronometro in 12:33.37, a 3.74 dal vincitore odierno. Gradino più basso del podio per il francese Timothy Loubineaud, che a sua volta griffa il personale in 12:36.61, a 6.98 dalla vetta.

Nono posto per Michele Malfatti con il crono di 13:01.63, a 32.00 da Jílek. Il miglior riscontro della giornata, però, arriva dalla Division B, ed a firmarlo è il russo naturalizzato polacco Vladimir Semirunniy con 12:28.05, nuovo record della pista (precedente primato di Nils van der Poel in 12:32.95 il 14 febbraio 2021).

Sempre in Division B firmano i personali anche due azzurri, ovvero Andrea Giovannini, settimo in 12:53.98, a 25.93 dal polacco, e Manuel Ghiotto, ottavo in 12:54.54, a 26.49 da Semirunniy. Riccardo Lorello, danneggiato, scenderà in pista nel tardo pomeriggio assieme ad altri due atleti per ripetere la propria prova.

In classifica di Coppa del Mondo Davide Ghiotto è quinto, mentre Michele Malfatti è nono, ed al momento entrambi si assicurerebbero il pass olimpico non nominale sui 5000 e sui 10000, mentre Riccardo Lorello consegnerebbe il terzo slot agli azzurri sui 5000 grazie alla graduatoria dei tempi: l’Italia avrebbe il contingente massimo su queste due distanze.

La sconfitta odierna di Ghiotto, che potrebbe destare qualche preoccupazione, va inquadrata comunque in un percorso di crescita della forma fisica verso i Giochi, mentre altri atleti, quali Semirunniy, ad esempio, avevano bisogno di ottenere oggi il tempo per staccare il pass olimpico, essendo indietro nella classifica a punti.