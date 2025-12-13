Slitte
Slittino: primo podio in carriera per Leon Felderer! A Park City vince Jonas Mueller
Italia da sogno in quel di Park City. La scorsa stagione erano arrivati tre podi in tutta la Coppa del Mondo di slittino artificiale, qui siamo alla seconda tappa e siamo già a quota due. Dopo Nagler/Malleier nel doppio arriva la prima top-3 della carriera anche per Leon Felderer che dà spettacolo sul ghiaccio americano.
Weekend particolare per i singoli sul budello che ha ospitato le Olimpiadi del 2022: le due run infatti sono state divise da 24 ore e non consecutive come di solito. Felderer è riuscito a gestire la tensione (era terzo dopo la prima discesa) e si è confermato sul podio.
Inarrivabili i primi due: a vincere è Jonas Mueller che vola in vetta alla classifica di Coppa battendo di 257 millesimi il tedesco Max Langenhan. A testimonianza del divario con gli altri da sottolineare che Felderer ha chiuso terzo a mezzo secondo.
Italia spettacolare visto che in quarta posizione c’è Dominik Fischnaller, a cinque centesimi dal compagno di squadra, precedendo il padrone di casa Jonathan Eric Gustafson. In casa azzurra positiva anche la performance di Alex Gufler, dodicesimo, mentre Lukas Peccei è sedicesimo.