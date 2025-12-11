Sci alpino oggi in tv, seconda prova discesa St. Moritz 2025: orario, startlist, programma, streaming

Si entra ufficialmente nel vivo del lungo fine settimana di Sankt Moritz (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026. Sulla splendida pista denominata “Corviglia” ci aspetta la seconda prova della discesa che andrà in scena a partire dalle ore 10.30. Ieri nel primo allenamento abbiamo assistito ad una grande prestazione di Lindsey Vonn, mentre Sofia Goggia ha chiuso al terzo posto alle spalle della norvegese Kajsa Vickhoff Lie.

Quale sarà il programma sulle nevi elvetiche? Dopo la prova odierna delle ore 10.30, a partire da domani venerdì 12 dicembre si inizierà a fare davvero sul serio. Alle ore 10.15, infatti, andrà in scena la prima delle due discese in programma, dato che sabato 13 si replicherà alle ore 10.45. Il weekend di St. Moritz si chiuderà, quindi, domenica 14 dicembre con il superG che prenderà il via alle ore 10.45. Siamo pronti per vivere, quindi, le prime prove veloci della stagione. Fino a questo momento, infatti, abbiamo assistito solamente a gare tecniche. Quattro giganti e tre slalom. La classifica della Coppa del Mondo generale vede al comando Mikaela Shiffrin con 458 punti contro i 302 di Lara Colturi ed i 292 di Alice Robinson.

Per quanto riguarda la compagine azzurra saranno impegnate le seguenti atlete: Sara Allemand, Vicky Bernardi, Elena Curtoni, Carlotta De Leonardis, Nadia Delago, Nicol Delago, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Sara Thaler e Asja Zenere.

Come seguire la prova in tv? Non ci sarà copertura nè in tv né in streaming per la seconda prova della discesa di St. Moritz. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE dell’allenamento, per non perdere nemmeno un secondo della Coppa del Mondo di sci alpino femminile.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

Giovedì 11 dicembre

Ore 10.30 seconda prova discesa femminile St. Moritz

1 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol

2 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

3 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol

4 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

5 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

6 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

7 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

8 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle

9 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle

10 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

11 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

12 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle

13 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

14 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

15 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

16 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head

17 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon

18 537544 VONN Lindsey 1984 USA Head

19 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

20 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic

21 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic

22 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

23 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle

24 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head

25 56551 EGGER Magdalena 2001 AUT Head

26 56417 FEST Nadine 1998 AUT Head

27 516219 MING-NUFER Priska 1992 SUI Kaestle

28 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Salomon

29 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

30 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

31 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

32 56509 GRILL Lisa 2000 AUT Head

33 56491 SCHOEPF Emily 2000 AUT Atomic

34 516753 GROB Stefanie 2004 SUI Rossignol

35 56610 SPIELBERGER Carmen 2002 AUT Atomic

36 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic

37 198029 CLEMENT Karen 1999 FRA Head

38 426323 WEMBSTAD Inni Holm 2000 NOR Head

39 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

40 56426 NUSSBAUMER Vanessa 1998 AUT Head

41 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

42 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

43 56673 OLIVIER Victoria 2004 AUT Head

44 56519 WECHNER Lena 2000 AUT Head

45 6535807 CUTLER Haley 1997 USA Atomic

46 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol

47 56678 ZEGG Leonie 2004 AUT Head

48 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

49 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

50 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head

51 516517 JENAL Stephanie 1998 SUI Stoeckli

52 198411 MEYER Garance 2004 FRA Dynastar

53 6295745 BERNARDI Vicky 2002 ITA Nordica

54 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic

55 6295356 ALLEMAND Sara 2000 ITA Rossignol

56 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

57 25210 MORENO Cande 2000 AND Head

58 56507 SCHILCHER Anna 2000 AUT Head

59 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head

60 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head

61 426419 LYDERSEN Pernille Dyrstad 2003 NOR Rossignol

62 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic

63 198191 ABOULY Lois 2001 FRA Salomon

64 6296161 de LEONARDIS Carlotta 2003 ITA Head

65 185493 POHJOLAINEN Rosa 2003 FIN Atomic

66 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon

67 25222 CAMINAL SANTURE Jordina 2003 AND Head

68 155994 NOVAKOVA Barbora 2002 CZE

69 6537469 GRIFFIN Bobbi Jo 2005 USA Atomic

70 255406 FRIDGEIRSDOTTIR Hofi Dora 1998 ISL

71 45331 SMALL Greta 1995 AUS Kaestle

72 6537726 BEGUE Nicole 2006 ARG Salomon

73 115279 SCHWENCKE Matilde 2003 CHI

74 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

75 435500 KOMOROWSKA Nikola 2006 POL

76 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU