Scandicci torna da Campione del Mondo, Antropova ruggisce a Perugia. Rimonta funambolica di Novara

Non soltanto le vittorie di Conegliano e Milano per 3-0, rispettivamente contro Cuneo e Chieri, nella quindicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Scandicci ha fatto il proprio ritorno in campo dopo aver vinto il Mondiale per Club e ha imposto la propria legge sul campo di Perugia, imponendosi con uno schiacciante 3-0 (25-15; 25-19; 25-15) e infilando il tredicesimo successo in campionato. Le toscane occupano il secondo posto in classifica generale con un distacco di sei punti dalla capolista Conegliano, mentre le umbre si trovano ora in undicesima posizione e sono in piena lotta per non retrocedere. L’opposto Ekaterina Antropova ha dettato legge (16 punti, 5 ace, 2 muri), in doppia cifra anche Sarah Franklin (13), mentre alle padrone di casa non sono bastate Beatrice Gardini (10) e Kashauna Williams (12).

Novara è stata chiamata alla fragorosa rimonta sul campo di Busto Arsizio, riuscendo a imporsi per 3-2 (22-25; 19-25; 25-18; 25-21; 15-11) e dividendo così la seconda piazza con Scandicci (ma con una partita disputata in più), mentre le Farfalle smuovono la classifica portando a casa un punto, utile per rafforzare la settima piazza. Il successo delle piemontesi porta la firma della vulcanica bomber Tatiana Tolok (36 punti), ma anche delle centrali Federica Squarcini e Sara Bonifacio (10 punti a testa) e della schiacciatrice Lina Alsmeier (12) contro il sestetto guidato dall’esagerata Josephine Obossa (31) e Melanie Parra (17).

Vallefoglia prosegue nel suo momento magico: successo nella tana di Firenze per 3-1 (25-18; 23-25; 25-18; 25-23), quarta vittoria consecutiva e sesto posto in classifica, mentre per le toscane prosegue la crisi e si ritrovano sempre più coinvolte nella lotta per non retrocedere. Prova impattante di Loveth Omoruyi (19 punti), Gaia Giovannini (15) ed Erblira Bici (13) contro il sestetto di Vanja Bukilic (20) e Jolien Knollema (21).

San Giovanni in Marignano ha firmato un colpaccio salvezza battendo Bergamo per 3-1 (25-21; 27-29; 25-20; 25-18) e portando a casa tre punti utili per avvicinarsi alle squadre che la precedono: il fanalino di coda ha ruggito grazie a Yushan Zhang (27 punti), Elizaveta Kochurina (20) e l’eterna Serena Ortolani (15) contro le orobiche guidate da Kendall Kipp (14). Macerata ha vinto per 3-2 (25-22; 25-13; 20-25; 17-25; 15-8) sul campo di Monviso con i colpi di Suvi Kokkonen (16), Nicole Piomboni (15) e Alessia Mazzon (14).