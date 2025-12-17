Sara Errani e Jasmine Paolini si laureano Campionesse del Mondo! Gloriosa conferma dall’ITF per il doppio

Sara Errani e Jasmine Paolini sono state incoronate Campionesse del Mondo di doppio dalla ITF, la Federazione Internazionale di Tennis. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento grazie agli eccellenti risultati conseguiti durante la stagione che si è appena conclusa, a cominciare dal trionfo al Roland Garros (il primo Slam per la toscana, il sesto per la veterana dopo i cinque conquistati insieme a Roberta Vinci tra il 2012 e il 2014).

Le azzurre non hanno esultato soltanto sulla terra rossa di Parigi, dove nella passata annata agonistica si misero al collo la medaglia d’oro ai Giochi, ma si sono tolte anche altre soddisfazioni: l’apoteosi in Billie Jean King Cup (il massimo trofeo per Nazionali, replicando il sigillo del 2024), il tripudio agli Internazionali d’Italia e le stoccate ai WTA 1000 di Doha e Pechino. Le nostre portacolori hanno concluso al terzo posto nel ranking WTA della specialità con 7.195 punti all’attivo, alle spalle della ceca Katerina Siniakova (8.780) e della statunitense Taylor Townsend (8.485).

Sara Errani e Jasmine Paolini si sono confermate Campionesse del Mondo dopo il riconoscimento ricevuto dodici mesi fa, per Errani si tratta addirittura della quinta volta dopo i premi datati 2012, 2013 e 2014. Già detto dell’apoteosi di Jannik Sinner nel singolare maschile, il doppio maschile ha visto il successo di Marcel Granollers e Horacio Zeballos, mentre il singolare femminile è in favore della bielorussa Aryna Sabalenka.