Salto con gli sci: Raimund fa sorridere Klingenthal in qualificazione. Alex Insam unico azzurro avanti

In archivio la serata della qualificazione a Klingenthal, prima tappa tedesca della Coppa del Mondo di salto con gli sci 2025-2026. Sull’HS140 della Sassonia vicinissimo al confine ceco a gioire è Philipp Raimund, che svetta con il punteggio di 143.5 a seguito del salto più lungo tra quelli realizzati quest’oggi, da 139.5 metri (non molto dopo, peraltro, che si era deciso di saltare da stanga 13 e non più da stanga 14).

Alle sue spalle Domen Prevc: per lo sloveno leader di Coppa del Mondo 135.5 metri e 140.6 punti in una sera che, vento a parte, non è poi del tutto complicata. Terzo Ryoyu Kobayashi: per il Concorde giapponese 137.5 metri e 138.1 punti. Solo Austria nel resto della top 5 con Jan Hoerl e Stefan Kraft a 136.8 e 136.3 rispettivamente.

Qualche risultato particolare, anzi soprattutto uno, nel resto della top ten. Si rivede una certa quota di Norvegia nelle zone alte, con Johann Andre Forfang, Halvor Egner Granerud e Marius Lindvik rispettivamente sesto, ottavo e decimo a 134, 133.3 e 131.8 (Lindvik finisce assieme all’austriaco Stefan Embacher). Il settimo, però, è a sorpresa Danil Vassilyev: il kazako scrive 133.7 e pesca un jolly, considerato il suo rendimento medio. Nono lo sloveno Timi Zajc a 132.4.

Capitolo Italia: passa, e a stento, solo Alex Insam, da 49° con 101.5 punti a fronte di un salto da 119 metri. Beffato, se non altro perché primo degli esclusi, Giovanni Bresadola che va a quota 120 metri, ma si ferma a 99.2: è il salto più lungo tra chi non entra nella prima serie. 59° con 88.1 Francesco Cecon.