Salto con gli sci, Domen Prevc fa doppietta anche a Klingenthal e va in fuga nella generale

Domen Prevc si conferma attualmente un gradino sopra al resto del mondo e domina anche gara-2 sul trampolino grande HS140 di Klingenthal in occasione della quinta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci. Quarta vittoria consecutiva (dopo la doppietta a Wisla) per lo sloveno, che scappa via nella classifica generale consolidando il suo pettorale giallo e centrando il successo individuale n.13 della carriera nel circuito maggiore.

Il 26enne nativo di Kranj ha dettato legge sul Large Hill tedesco, facendo il vuoto soprattutto nella seconda manche con un salto mostruoso che gli ha consentito di imporsi alla fine con ampio margine dopo aver firmato il miglior punteggio nella prima serie per una stretta incollatura su altri due atleti. Gli unici a rimanere in scia erano stati i giapponesi Ren Nikaido e Ryoyu Kobayashi, che hanno poi completato il podio odierno.

Nikaido ha chiuso con un distacco di 13 punti netti dalla vetta, mentre Kobayashi segna un -14.1 dal vincitore resistendo comunque all’attacco del sorprendente francese Valentin Foubert, quarto a 3.6 punti dalla top3 ma autore della sua miglior gara in Coppa del Mondo (era stato 5° due settimane fa a Kuusamo). Quinta piazza per il norvegese Kristoffer Eriksen Sundal, precedendo il terzo nipponico Tomofumi Naito.

Giornata negativa sul fronte italiano, al termine di un weekend difficile in cui nessuno degli azzurri è stato in grado di esprimersi al meglio sul trampolino sassone. Alex Insam non è andato oltre un modesto 47° posto, mentre Giovanni Bresadola e Francesco Cecon si sono fermati in qualificazione restando fuori anche dalla seconda gara del fine settimana.