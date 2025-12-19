Rugby, URC: Benetton Treviso e Zebre Parma, un derby per puntare ai playoff

Va in scena domani pomeriggio allo stadio Monigo di Treviso il primo derby stagionale dell’United Rugby Championship e in campo scendono la Benetton Treviso e le Zebre Parma. Uno scontro che – rarità da quando l’Italia è entrata in Celtic League – è uno scontro diretto per la corsa ai playoff tra due squadre all’inseguimento dell’ottava posizione.

Le Zebre Parma, infatti, sono attualmente undicesime con 10 punti, mentre la Benetton Treviso insegue a quota 9, con la zona playoff a quota 15 (ma Connacht ed Edimburgo, che precedono le italiane, hanno un match da recuperare). Insomma, vincere domani – e magari fare il bis al Lanfranchi tra una settimana – lancerebbe una delle due squadre nella zona nobile della classifica, mentre rischia di spegnere i sogni di chi dovesse subire due ko.

La Benetton Treviso è reduce da due successi in Challenge Cup e arriva, dunque, sulle ali dell’entusiasmo, con anche l’assetto societario cambiato negli ultimi giorni con l’addio di Amerino Zatta e la nomina di Antonio Pavanello a presidente. “Contro le Zebre sarà una battaglia, in particolare nel breakdown, dove loro hanno giocatori veramente abili nel mettere in difficoltà l’attacco avversario. Per noi sarà importante focalizzarci sulle basi del nostro gioco. Le fasi statiche sappiamo che saranno molto importanti: mischia, drive e touche. Loro sono molto pericolosi in drive e dovremo prepararci bene durante la settimana” ha dichiarato Simone Ferrari alla vigilia del match.

Di contro, le Zebre Parma sono reduci dal ko in Challenge Cup, dove comunque hanno vinto all’esordio, anche se lontano dal Lanfranchi soffrono molto e dovranno fare un salto di qualità per espugnare il Monigo. “L’identità della squadra sta venendo fuori, è una squadra che lotta fino in fondo e al pubblico non può che far piacere. Tre vittorie su otto partite credo sia un risultato importante. Con Ospreys e Cardiff si poteva fare di più, si era creata un’aspettativa alta dopo le prime due vittorie e i primi a esserne rammaricati siamo noi, ma siamo sulla strada giusta” ha detto, invece, l’assistant coach delle Zebre Gilberto Pavan, che poi analizzando gli avversari ha dichiarato che “siamo consapevoli di che squadra sia, solida, che mette pressione, anche al piede, per cui dovremo curare bene la fase aerea e quella di conquista”.