Rugby, Sebastian Negri operato alla caviglia, 6 Nazioni a rischio

La Benetton Treviso ha comunicato che nella giornata di oggi, 29 dicembre, Sebastian Negri è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia sinistra presso la Fortius Clinic di Londra, eseguito dal dottor Pieter D’Hooghe. L’operazione è riuscita senza complicazioni e la terza linea biancoverde inizierà ora il percorso riabilitativo, seguito con attenzione dallo staff medico. Il club ha voluto augurare pubblicamente una pronta guarigione a uno dei suoi uomini simbolo, con l’obiettivo di rivederlo in campo il prima possibile.

L’operazione rappresenta l’ultimo capitolo di un problema fisico che accompagna Negri da diverse settimane. Già il 31 ottobre, infatti, il giocatore aveva dovuto lasciare il raduno della Nazionale italiana a Verona a causa del perdurare dei postumi dell’infortunio alla caviglia, rimediato durante l’attività con la Benetton. Dopo una valutazione congiunta tra lo staff medico azzurro e quello del club, si era deciso per il rientro a Treviso e per l’avvio di un percorso riabilitativo mirato, rinunciando alla convocazione per il test match contro l’Australia.

Il forfait di Negri per la sfida dell’8 novembre a Udine aveva confermato la delicatezza della situazione. La Federazione Italiana Rugby aveva spiegato come la priorità fosse garantire il pieno recupero dell’atleta, evitando rischi e accelerazioni non necessarie. Una scelta condivisa anche dal giocatore, che non è mai rientrato in gruppo con l’Italia nelle settimane successive, lasciando spazio a nuovi innesti nel raduno azzurro.

L’operazione – da quel che aveva scritto la Tribuna nei giorni scorsi – si è resa necessaria dalla presenza di frammenti ossei all’interno della caviglia. Una decisione che ora apre a tempi di recupero non brevi: il veterano biancoverde, 65 caps con la Nazionale, rischia di saltare parte degli impegni di gennaio con il club e di vedere compromessa anche la disponibilità per la prima fase del Sei Nazioni 2026. L’obiettivo, tuttavia, resta uno solo: tornare in campo completamente guarito, senza lasciare strascichi per il prosieguo della stagione.