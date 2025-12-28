Quanti soldi guadagna Kyrgios per la vittoria nella Battaglia dei Sessi? Le cifre in busta segreta. E Sabalenka…

Nick Kyrgios ha sconfitto Aryna Sabalenka per 6-3, 6-3 nella Battaglia dei Sessi andata in scena sul cemento di Riad: il confronto di genere che ha avuto luogo in Arabia Saudita ha fatto discutere per settimane e alla fine il numero 671 del ranking ATP ha prevalso con un punteggio netto sulla numero 1 del mondo. La miglior donna a livello internazionale ha perso in un quello che, alla resa dei conti, si è rivelato un incontro di esibizione o poco più durante le festività natalizie.

Niente a che vedere con il successo di Billie Jean King ormai lontano più di mezzo secolo, ma erano altri tempi e si giocava per qualcosa che andava oltre lo sport e il cui esito ebbe una vasta ricaduta anche sulla vita quotidiana. L’australiano si è visto strappare il servizio in più occasioni, ma appena ha alzato il ritmo è riuscito ad avere la meglio tecnicamente sulla bielorussa, che ha tentato il tutto per tutto giocando in una metà campo più piccola del 9% rispetto a quella del rivale.

Un evento di questo calibro ha avuto una vasta eco mediatica e anche gli aspetti economici dovrebbero essere stati interessanti. Usiamo il condizionale perché le cifre messe sul tavolo per la Battaglia dei Sessi non sono state comunicate. Sembra ci sia stato un accordo per non svelare le borse: è probabile che i due protagonisti abbiano ricevuto un compenso per la partecipazione all’esibizione e che non ci fosse una cifra variabile in base al risultato. Per il momento è tutto top secret.

QUANTI SOLDI GUADAGNA KYRGIOS PER LA BATTAGLIA DEI SESSI?

Al momento non sono state comunicate delle cifre. Probabilmente ci sarà stata una borsa per Kyrgios e per Sabalenka, indipendentemente dal risultato, ma l’importo non è stato svelato.