Coppa del Mondo
A che ora partono Vinatzer, De Aliprandini e gli azzurri oggi nel gigante di Beaver Creek: programma preciso, n. di pettorale, tv
Oggi, domenica 7 dicembre, sulle nevi di Beaver Creek (USA), si chiuderà il lungo appuntamento in Colorado. Messe alle spalle le gare di velocità (superG e discesa), sarà la volta del gigante e vedremo chi riuscirà a interpretare al meglio le condizioni, in considerazione anche delle variabili meteorologiche che potrebbero essere un fattore in questa prova.
LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE ALLE 18.00 E ALLE 21.00
Sulla Birds of Prey, in casa Italia si puntano le fiches, in particolare, su Alex Vinatzer e Luca De Aliprandini. Il gardenese, nell’ultimo gigante a Copper Mountain, si è prodotto in una grande rimonta nella seconda manche, chiude col miglior tempo della run-2 e al quinto posto, suo miglior piazzamento di sempre in questa specialità nel massimo circuito internazionale.
Ci si aspetta anche un colpo di coda da De Aliprandini che, per tutta una serie di problemi, non è stato in grado di rendere al suo meglio. A tenere alto il vessillo italico ci saranno anche Giovanni Borsotti, Filippo Della Vite, Hannes Zingerle e Giovanni Franzoni. Il favorito è lo svizzero Marco Odermatt, che vorrà riprendere il feeling in questa specialità, dopo l’uscita di scena a Copper.
Il gigante di Beaver Creek, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino, è previsto quest’oggi (domenica 7 dicembre), con prima manche alle ore 18:00 e seconda alle ore 21:00 italiane. La copertura televisiva sarà garantita da RaiSport HD in diretta per la prima manche, mentre la seconda ci sarà la diretta a partire dalle 21:10 sul canale della tv di Stato. In streaming si potrà seguire in diretta la prima manche su RaiPlay e la seconda su RaiPlay Sport 1. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale dell’evento.
QUANDO PARTONO GLI AZZURRI NEL GIGANTE DI BEAVER CREEK
Luca De Aliprandini sarà al cancelletto di partenza col pettorale n.8 e inizierà alle 18:14 circa; Alex Vinatzer col n.19 alle 18:36 circa; Giovanni Borsotti col n.29 alle 18:56 circa, Filippo Della Vite col n.30 alle 18.58 circa; Hannes Zingerle col 40 alle 19:18 circa; Giovanni Franzoni col 41 alle 19:20 circa.
SCI ALPINO OGGI IN TV
Domenica 7 dicembre (orari italiani)
Ore 18:00 prima manche gigante maschile a Beaver Creek (USA) – Diretta tv su RaiSportHD
Ore 21:00 seconda manche gigante maschile a Beaver Creek (USA) – Diretta tv su RaiSportHD dalle 21.10
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: RaiSport HD (prima manche gigante maschile a Beaver Creek; dalle 21:10 seconda manche gigante maschile a Beaver Creek)
Diretta streaming: RaiPlay (prima manche gigante maschile a Beaver Creek), RaiPlay Sport 1 (seconda manche gigante maschile a Beaver Creek), Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN
Diretta testuale: OA Sport
STARTLIST GIGANTE MASCHILE BEAVER CREEK
1 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
2 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT Fischer
3 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer
4 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol
5 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol
6 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA Atomic
7 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Stoeckli
8 990116 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon
9 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA Dynastar
10 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic
11 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol
12 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer
13 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic
14 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic
15 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head
16 6190628 ANGUENOT Leo 1998 FRA Rossignol
17 54359 FEURSTEIN Patrick 1996 AUT Rossignol
18 20398 VERDU Joan 1995 AND Van deer
19 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic
20 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl
21 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER Head
22 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer
23 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head
24 202597 SCHMID Alexander 1994 GER Head
25 202829 GRATZ Fabian 1997 GER Fischer
26 390044 LAINE Tormis 2000 EST Voelkl
27 6191539 VITALE Flavio 2005 FRA Head
28 202909 STOCKINGER Jonas 1999 GER Voelkl
29 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA Rossignol
30 6293775 DELLA VITE Filippo 2001 ITA Rossignol
31 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol
32 422803 SOLBERG Eirik Hystad 2002 NOR Fischer
33 54368 BORGNAES Christian 1996 DEN Salomon
34 6300451 KATO Seigo 1998 JPN Atomic
35 512588 HAECHLER Lenz 2003 SUI Stoeckli
36 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head
37 492192 ORTEGA FORNESA Albert 1998 ESP Rossignol
38 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE Van deer
39 422899 SANDVIK Oscar Andreas 2004 NOR Head
40 6291725 ZINGERLE Hannes 1995 ITA Rossignol
41 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol
42 54630 STURM Joshua 2001 AUT Atomic
43 40621 MUHLEN-SCHULTE Louis 1998 AUS Voelkl
44 6190876 ORECCHIONI Diego 2000 FRA Rossignol
45 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK Salomon
46 6532354 GILE Bridger 1999 USA Head
47 30488 GRAVIER Tiziano 2002 ARG Head
48 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic
49 780023 DRUKAROV Andrej 1999 LTU Voelkl
50 6532790 NELSON Isaiah 2001 USA Rossignol
51 6190793 PARAND Loevan 1999 FRA Head
52 6533248 SARCHETT Ryder 2003 USA Dynastar
53 6190875 FAVRE Guerlain 2000 FRA Salomon
54 502433 HANSSON William 2001 SWE Rossignol
55 6300673 WAKATSUKI Hayata 1999 JPN Salomon
56 202451 STRASSER Linus 1992 GER Head
57 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK Salomon
58 6531963 STEFFEY George 1997 USA Voelkl
59 6531928 KENNEY Patrick 1997 USA Voelkl
60 6100011 LESSARD Raphael 2001 CAN Head