Quando partono Paris e gli azzurri nella discesa di Val Gardena 2025: n. di pettorale, orari esatti, tv
Giovedì 18 dicembre andrà in scena la prima discesa libera maschile della Val Gardena, prova valida per la Coppa del Mondov vdi sci alpino. Si preannuncia grande spettacolo sulla Saslong, dove gli atleti si sfideranno nel recupero dell’evento cancellato qualche settimana fa a Beaver Creek. Appuntamento alle ore 11.45, l‘Italia cercherà il risultato di lusso soprattutto con Dominik Paris, che sogna il colpaccio di fronte al proprio pubblico.
Saranno al via anche Mattia Casse, Florian Schieder, Guglielmo Bosca, Christof Innerhofer, Benjamin Jacques Alliod, Nicolò Molteni, Giovanni Franzoni. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, la startlist, il palinsesto tv e streaming, a che ora partono gli italiani nella discesa della Val Gardena. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO DISCESA MASCHILE VAL GARDENA
Giovedì 18 dicembre
Ore 11.45 Discesa libera maschile in Val Gardena – Diretta tv su Rai 2
PETTORALI E A CHE ORA PARTONO GLI ITALIANI NELLA DISCESA DELLA VAL GARDENA
Questi gli intervalli di partenza, a partire dalle ore 11.45 quando scatterà il numero 1. Tra il pettorale numero 1 e il numero 5 gli atleti partiranno a intervalli di 1’45”, dal 6 al 15 a intervalli di 2’10”, dal 16 al 30 a intervalli di 1’45”, dal 31 a intervalli di 1’15”. Break di 2’15” dopo i numeri 15, 22, 30.
Mattia Casse: pettorale numero 1, ore 11.45.
Dominik Paris: pettorale numero 13, ore 12.08 e 20 secondi.
Florian Schieder: pettorale numero 16, ore 12.18.
Guglielmo Bosca: pettorale numero 32, ore 12.48 e 30 secondi.
Christof Innerhofer: pettorale numero 37, ore 12.53 e 30 secondi.
Benjamin Jacques Alliod: pettorale numero 40, ore 12.56 e 15 secondi.
Nicolò Molteni: pettorale numero 44, ore 13.01 e 15 secondi.
Giovanni Franzoni: pettorale numero 50, ore 13.08 e 45 secondi.
PROGRAMMA DISCESA VAL GARDENA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.
Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST DISCESA MASCHILE VAL GARDENA
1 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol
2 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic
3 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer
4 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
5 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic
6 512471 VON ALLMEN Franjo 2001 SUI Head
7 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head
8 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head
9 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli
10 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
11 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
12 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head
13 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
14 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
15 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
16 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic
17 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
18 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol
19 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
20 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head
21 561397 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO Atomic
22 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
23 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Salomon
24 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer
25 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
26 512228 KOHLER Marco 1997 SUI Stoeckli
27 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
28 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
29 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli
30 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic
31 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic
32 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head
33 512549 HILTBRAND Livio 2003 SUI Fischer
34 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
35 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle
36 54528 HACKER Felix 1999 AUT Atomic
37 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
38 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic
39 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
40 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol
41 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol
42 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head
43 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head
44 6292783 MOLTENI Nicolò 1998 ITA Head
45 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic
46 561255 CATER Martin 1992 SLO
47 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head
48 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol
49 54538 RIESER Stefan 1999 AUT Atomic
50 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol
51 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head
52 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic
53 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon
54 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon
55 6191134 GAMEL SEIGNEUR Charles 2002 FRA Rossignol
56 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
57 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head
58 6100011 LESSARD Raphael 2001 CAN Head
59 6190556 CAILLOT Ken 1998 FRA Atomic
60 54481 TRANINGER Manuel 1998 AUT Atomic
61 203243 ROESLE Felix 2005 GER Rossignol
62 690782 FILIAK Taras 2002 UKR
63 6190726 FRESQUET Adrien 1999 FRA Head
64 203125 SCHWARZ Maximilian 2002 GER Head
65 492438 MINTEGUI RIVERA Ander 2003 ESP Head
66 240148 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR Kaestle
67 390041 LUIK Juhan 1997 EST Head