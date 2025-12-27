Coppa del Mondo
Quando partono le azzurre nello slalom di Semmering 2025: orari esatti, n. di pettorale, tv
Sette italiane parteciperanno allo slalom di Semmering, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: in Austria si disputerà l’ultima gara di questo anno solare, imperdibile appuntamento tra i pali stretti per salutare il 2025 e darsi appuntamento a gennaio, per riprendere la cavalcata che culminerà con le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La favorita della vigilia sarà la statunitense Mikaela Shiffrin, che punterà a proseguire la propria serie di vittorie tra i rapid gates.
Riflettori puntati su Lara Della Mea, desiderosi di esprimersi ai massimi livelli dopo il settimo posto conseguito in gigante. L’azzurra ha avuto in dote il pettorale numero 20, punterà ad accedere alla seconda manche e poi a scalare ulteriormente le gerarchie per infilare la quinta top-10 consecutiva nel massimo circuito internazionale itinerante. Ci si attende una bella prova anche da parte di Martina Peterlini (numero 24), mentre il compito sarà più arduo per Beatrice Sola (46), Emilia Mondinelli (53), Giorgia Collomb (55) e Giulia Valleriani (65).
Grandissima attesa per Giada D’Antonio, 16enne campana al suo debutto assoluto in Coppa del Mondo: uno dei più promettenti talenti del movimento tricolore esordirà ai massimi livelli dopo un’esperienza in Nor-Am Cup e cercherà di mettersi in bella mostra, anche se rientrare in top-30 con il pettorale numero 70 sarà decisamente arduo.
Il programma di giornata prevede che le prime 15 atlete scattino 30 secondi dopo la conclusione della prova precedente, l’intervallo scenderà poi a 20” dopo l’arrivo dell’atleta precedente e poi si scatterà subito dopo la conclusione a partire dal numero 31. Annunciati tv break da 2’15” dopo i numeri 15, 22, 30.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, gli orari di partenza delle italiane nello slalom slalom femminile di Semmering, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO SLALOM FEMMINILE A SEMMERING
Sabato 28 dicembre
Ore 14.15 Slalom femminile a Semmering, prima manche – Diretta tv su RaiSportHD
Ore 17.45 Slalom femminile a Semmering, seconda manche – Diretta tv su RaiSportHD
PETTORALI E ORARI ITALIANE SLALOM SEMMERING
Lara Della Mea: pettorale numero 20, ore 14.44 circa.
Martina Peterlini: pettorale numero 24, ore 14.53 circa.
Beatrice Sola: pettorale numero 46, ore 15.19 circa.
Emilia Mondinelli: pettorale numero 53, ore 15.26 circa.
Giorgia Collomb: pettorale numero 55, ore 15.28 circa.
Giulia Valleriani: pettorale numero 65, ore 15.38 circa.
Giada D’Antonio: pettorale numero 70, ore 15.43 circa.
Si stima un minuto circa per discesa. Non sono considerate imprevedibili interruzioni dovute a cause di varia natura.
PROGRAMMA SLALOM SEMMERING: COME VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.
Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST SLALOM FEMMINILE SEMMERING
1 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol
2 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard
3 516562 RAST Camille 1999 SUI Head
4 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
5 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head
6 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic
7 206355 DUERR Lena 1991 GER Head
8 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Voelkl
9 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
10 507325 OEHLUND Cornelia 2005 SWE Head
11 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol
12 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head
13 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol
14 506146 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE Head
15 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Voelkl
16 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN Rossignol
17 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic
18 198164 CHEVRIER Marion 2001 FRA Atomic
19 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol
20 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer
21 198176 LAMURE Marie 2001 FRA Rossignol
22 555072 GERMANE Dzenifera 2003 LAT Head
23 56367 GALLHUBER Katharina 1997 AUT Atomic
24 299699 PETERLINI Martina 1997 ITA Rossignol
25 516553 CHRISTEN Eliane 1999 SUI Head
26 565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 SLO Salomon
27 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO Voelkl
28 198253 McFARLANE Caitlin 2002 FRA Rossignol
29 307493 ANDO Asa 1996 JPN Atomic
30 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Blizzard
31 107747 SMART Amelia 1998 CAN Atomic
32 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head
33 307813 MAEDA Chisaki 1998 JPN
34 516619 HOEPLI Aline 2001 SUI Head
35 6537468 BOCOCK Elisabeth 2005 USA Rossignol
36 565488 TOMSIC Nika 2000 SLO Head
37 516530 GOOD Nicole 1998 SUI Stoeckli
38 6538147 GROSDIDIER Logan 2008 USA Rossignol
39 355061 HILZINGER Jessica 1997 GER Head
40 516722 BRAENDLI Anuk 2003 SUI Atomic
41 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol
42 6537254 MORITZ Liv 2004 USA Fischer
43 516504 DANIOTH Aline 1998 SUI Head
44 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE Kaestle
45 108420 FORGET Arianne 2003 CAN Atomic
46 6296075 SOLA Beatrice 2003 ITA Rossignol
47 405172 WESTHOFF Bianca Bakke 2000 NOR Atomic
48 108095 ALEXANDER Kiki 2001 CAN Rossignol
49 516783 MAECHLER Janine 2004 SUI Head
50 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Head
51 56709 RAICH Leonie 2005 AUT Atomic
52 25218 MIJARES RUF Carla 2002 AND Head
53 6296281 MONDINELLI Emilia 2004 ITA Salomon
54 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG Rossignol
55 6296778 COLLOMB Giorgia 2006 ITA Rossignol
56 56664 FALCH Natalie 2004 AUT Rossignol
57 198318 JALLAT Annabel 2003 FRA Nordica
58 308304 WATANABE Eren 2003 JPN
59 198307 OLLIER Marjolaine 2003 FRA Atomic
60 405188 DERKS Kiara 2001 NED Voelkl
61 56698 RINGS-WANNER Valentina 2005 AUT Rossignol
62 245084 TOTH Zita 2002 HUN Head
63 225733 PALLA Victoria 2001 GBR Rossignol
64 108075 BENNETT Sarah 2001 CAN Rossignol
65 6296299 VALLERIANI Giulia 2004 ITA Rossignol
66 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol
67 6296009 SINIGOI Caterina 2003 SLO Nordica
68 325119 GIM Sohui 1996 KOR
69 6537255 MORITZ Kjersti 2004 USA Fischer
70 6297622 D ANTONIO Giada 2009 ITA Head
71 65127 MOLLIN Axelle 2001 BEL Kaestle
72 285021 SZOLLOS Noa 2003 ISR Kaestle
73 565501 OPLOTNIK Anja 2002 SLO
74 198215 POGNEAUX Chiara 2002 FRA Rossignol
75 45439 MAHON Sophie 2001 AUS Rossignol
76 755058 ATANASOVSKA Jana 2006 MKD
77 516744 ZURBRIGGEN Anina 2003 BUL Rossignol
78 156024 SOMMEROVA Celine 2003 CZE
79 485802 TKACHENKO Ekaterina 1995 AIN Atomic