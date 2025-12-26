Quando il volley oggi in tv (26 dicembre): orari A1 femminile e Superlega maschile, canali, streaming

Le festività natalizie non fermano la pallavolo di vertice italiana, che venerdì 26 dicembre 2025 propone un programma densissimo tra Serie A1 femminile e Superlega maschile, con una giornata che intreccia big match, derby regionali e soprattutto sfide decisive nella parte bassa delle classifiche. Un turno che arriva in un momento delicato della stagione, quando le gerarchie iniziano a delinearsi ma restano ancora margini importanti per cambiare passo.

In Serie A1 femminile, la 17ª giornata mette in campo gran parte del proprio peso specifico proprio il 26 dicembre. Il vertice resta saldamente nelle mani di Conegliano, mentre Scandicci continua a inseguire con una continuità da grande squadra, seguita da Novara e Chieri. Più intricato il discorso in zona salvezza, dove San Giovanni in Marignano resta ultima ma tutt’altro che rassegnata, e il gruppo formato da Cuneo, Firenze e Monviso rende ogni confronto diretto un potenziale spartiacque.

Il programma si apre con Omag-Mt San Giovanni in Marignano – Megabox Vallefoglia, una gara che oppone una squadra alla ricerca di punti vitali a una Vallefoglia in ottimo momento, chiamata a confermarsi anche lontano da casa. Grande attesa anche per il derby toscano tra Il Bisonte Firenze e Savino Del Bene Scandicci, una sfida che incrocia due stati d’animo opposti: da un lato una Scandicci in piena fiducia, dall’altro una Firenze che ha appena ritrovato energie e convinzione grazie a un successo sofferto e significativo.

Occhi puntati poi su Igor Gorgonzola Novara – Bergamo, match che può consolidare Novara nel gruppo di testa ma che rappresenta anche un banco di prova importante per Bergamo, chiamata a dare continuità in una classifica di metà graduatoria ancora molto corta. Nella parte bassa, riflettori accesi su Honda Cuneo Granda Volley – Wash4green Monviso Volley, scontro diretto dal peso specifico elevatissimo, e su Bartoccini-Mc Restauri Perugia – Cbf Balducci Hr Macerata, gara che può dire molto sul futuro immediato di entrambe. Chiude il programma femminile Eurotek Laica UYBA – Reale Mutua Fenera Chieri ’76, con Chieri reduce da un successo pesante e la UYBA chiamata a reagire davanti al proprio pubblico per non complicare ulteriormente il proprio cammino.

Parallelamente, anche la Superlega maschile vive una giornata chiave con la 12ª giornata interamente concentrata il 26 dicembre. In vetta, Trentino e Perugia guidano appaiate, ma Verona e Modena restano in piena scia, mentre Piacenza e Civitanova cercano continuità per blindare una posizione playoff ancora in discussione. In coda, la pressione cresce per Grottazzolina, Cisterna e Cuneo, obbligate a cercare segnali immediati. Il turno si apre con Cucine Lube Civitanova – Gas Sales Bluenergy Piacenza, una sfida dal profilo altissimo che vale punti pesanti nella corsa alle prime posizioni. Alle 17.00 spazio a Rana Verona – Yuasa Battery Grottazzolina, con Verona chiamata a confermare il proprio stato di forma e Grottazzolina a inseguire il primo successo stagionale.

Alle 18.00 il calendario propone tre partite di grande interesse: Allianz Milano – Sonepar Padova, snodo importante tra playoff e salvezza; Cisterna Volley – Sir Susa Scai Perugia, con i campioni del mondo chiamati a rientrare subito sul pianeta campionato; e Vero Volley Monza – Itas Trentino, confronto di alto livello tecnico. In serata, chiude Valsa Group Modena – MA Acqua S. Bernardo Cuneo, gara che oppone una Modena in crescita a una Cuneo in cerca di ossigeno.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle sfide della 17ma giornata di serie A1 di volley femminile e della 12ma giornata della Superlega maschile.

CALENDARIO SERIE A1 FEMMINILE VOLLEY OGGI

Venerdì 26 dicembre

Ore 16.00 – Omag-Mt San Giovanni in Marignano vs Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia – Diretta streaming su VBTV e DAZN

Ore 17.00 – Honda Cuneo Granda Volley vs Wash4green Monviso Volley – Diretta streaming su VBTV

Ore 17.00 – Bartoccini-Mc Restauri Perugia vs Cbf Balducci Hr Macerata – Diretta streaming su VBTV

Ore 17.00 – Igor Gorgonzola Novara vs Bergamo – Diretta streaming su VBTV e DAZN

Ore 18.00 – Eurotek Laica Uyba Busto Arsizio vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Diretta streaming su VBTV

Ore 18.30 – Il Bisonte Firenze vs Savino Del Bene Scandicci – Diretta tv su Raisport Hd e streaming su VBTV e Rai Play

CALENDARIO SUPERLEGA MASCHILE VOLLEY OGGI

Venerdì 26 dicembre

Ore 16.00 – Cucine Lube Civitanova vs Gas Sales Bluenergy Piacenza – Diretta tv su Rai Sport HD e streaming su VBTV e Rai Play

Ore 17.00 – Rana Verona vs Yuasa Battery Grottazzolina – Diretta streaming su DAZN e VBTV

Ore 18.00 – Allianz Milano vs Sonepar Padova – Diretta streaming su VBTV

Ore 18.00 – Cisterna Volley vs Sir Susa Scai Perugia – Diretta streaming su VBTV

Ore 18.00 – Vero Volley Monza vs Itas Trentino – Diretta streaming su DAZN e VBTV

Ore 20.30 – Valsa Group Modena vs MA Acqua S. Bernardo Cuneo – Diretta streaming su DAZN e VBTV