Quando gareggia Giada D’Antonio oggi nel secondo gigante in Nor-Am: orari, tv, startlist, streaming

Oggi, mercoledì 10 dicembre, andrà in scena il secondo gigante femminile sulle nevi di Copper Mountain (USA), valido per il circuito Nor-Am Cup di sci alpino. Si parla di una competizione nordamericana equivalente alla Coppa Europa, funzionale all’acquisizione dei punti FIS da parte delle giovani atlete al via o di sciatrici in cerca della miglior condizione per essere poi in Coppa del Mondo.

LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI NOR-AM CON GIADA D’ANTONIO ALLE 16.45 E 20.15

Grande interesse in casa Italia per quanto fatto vedere da due ragazze molto interessanti. Il riferimento è ad Anna Trocker e a Giada D’Antonio. Nella giornata di ieri si è tenuto il primo gigante. Trocker e D’Antonio si sono distinte. La sedicenne del Seiser Alm ha concluso al quinto posto, brava a recuperare 7 posizioni rispetto alla prima manche. Notevolissima la run-2 di D’Antonio. La giovanissima campana, cresciuta nello SC Vesuvio, ha terminato all’undicesimo posto finale, dopo aver concluso 29ma la prima, partendo col pettorale n.70. Nella run-2 ha firmato il miglior tempo di manche, recuperando ben 18 posizioni e sfiorando la top-10.

Le due azzurrine si riproporranno quest’oggi e avranno dei numeri in partenza migliori nella seconda prova tra le porte larghe. Trocker sarà col n.18 e D’Antonio col 22. Un’opportunità per proseguire nella propria ascesa e lasciare il segno in questo contesto. Da segnalare tra le fila nostrane le presenze anche di Cecilia Pizzinato e di Margherita Sala.

Il secondo gigante femminile di Copper Mountain, inserito nel circuito Nor-Am 2025-2026 con Giada D’Antonio al cancelletto di partenza, andrà in scena quest’oggi: la prima manche è prevista alle 16.45 italiane, la seconda alle 20.15 nostrane. Non è prevista copertura tv/streaming della prova tra le porte larghe. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE dell’evento.

A CHE ORA GAREGGIA GIADA D’ANTONIO

Mercoledì 10 dicembre (orari italiani)

Ore 16.45 prima manche gigante femminile a Copper Mountain (USA)

Ore 20.15 seconda manche gigante femminile a Copper Mountain (USA)

PROGRAMMA GIADA D’ANTONIO GIGANTE NOR-AM: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: non prevista

Diretta testuale: OA Sport

STARTLIST SECONDO GIGANTE FEMMINILE NOR-AM

1 RASK, Sara DU 24.51

2 MORITZ, Kjersti UST 25.20

3 FORGET, Arianne S1 17.31

4 BOCOCK, Mary UST 21.88

5 GROSDIDIER, Tatum UST 25.41

6 BENNETT, Sarah SQA 23.64

7 GIESBRECHT, Kendra CAN 27.32

8 KEANE, Kaitlin SSCV 33.74

9 ACCAMBRAY, Louison CU 23.00

10 GROSDIDIER, Logan UST 26.49

11 DEHART, Paige CU 30.87

12 LUNDER, Cathinka CU 24.97

13 MARTIN, Estelle CAN 37.69

14 GRITSCH, Franziska AUT 21.14

15 HUNT, Mia DU 43.05

16 ZAYTSEVA, Viktoria UST 29.62

17 ROUNTREE-WILLIAMS, Nicola DU 32.05

18 TROCKER, Anna ITA 26.42

19 MAY, Beatrice DOC 33.33

20 KAISERMAN, Madison UU 45.36

21 LAFRENIERE, Kaila UU 34.10

22 D’ANTONIO, Giada ITA 56.51

23 GRAY, Zoe MSU 39.23

24 HESTAD VOGNILD, Guro WC 44.73

25 BORGIA, Henriette MCST 41.08

26 OLSON, Abby BMA 45.82

27 ROWEKAMP, Katie BMA 47.78

28 ST-PIERRE, Simone SQA 35.40

29 BUCHHEISTER, Stella DU 48.92

30 BROWNLIE, Alexa CU 29.03

31 WARDLE, Galena AVSC 32.97

32 KLOMHAUS, Storm SUM 24.70

33 OEHLUND, Cornelia SWE 25.66

34 JACOBSEN, Christina UU 26.69

35 GROENNINGSAETER, Solveig MSU 28.42

36 TIMMERMANN, Cydnie UVM 31.74

37 PIZZINATO, Cecilia DU 33.34

38 SEWELL, Lily MSU 37.36

39 LATHROP, Chloe WIL 38.77

40 SORIA, Hannah CU 39.20

41 LYNCH, Erica NEV 41.59

42 LIEDHOLM, Linn UVM 42.29

43 SALA, Margherita UVM 42.75

44 REED, Hadley GMVS 42.79

45 BOURGEOIS, Amelie CAN 43.81

46 STIEL, Sara UVM 43.82

47 KIESEL, Tea MSU 44.01

48 DANCE, Cate NEV 44.49

49 LAMBERT, Lea SQA 44.53

50 AUDET, Laeticia-Odile SQA 44.74

51 DESROSIERS, Arielle SQA 44.77

52 CUNNINGHAM, Julia TPT 44.78

53 TOZZI, Sophia MCST 45.69

54 FALTER, Sophia NEV 45.94

55 BRUCE, Tianna UNH 46.68

56 DOUGLAS, Maizy BMA 46.99

57 JENSEN, Hannah BCST 49.20

58 PODIVINSKY, Sophie BMA 49.39

59 SMITH, Ruby SVSEF 50.57

60 BAKKEVIG, Emilie UVM 50.83

61 PHILLIPS, Devon AVSC 53.18

62 SUTTON, Zali NEV 54.55

63 WIESER, Aura BMA 55.31

64 DAHLBERG, Melanie UU 55.82

65 FELICIELLO, Elsa SQA 58.63

66 REID, Isabel BMA 58.69

67 BROWN, Brooke PCSS 59.46

68 CLANCY, Victoria MSU 59.67

69 GILBERT, Lola BCST 60.46

70 GOFORTH, Caley SSP 62.84

71 FISHER-SMITH, Georgea BMA 63.02

72 LEVESQUE, Olivia SQA 63.06

73 LEUNIG, Nadia SUM 63.08

74 OLSEN, Elodie SVSEF 63.23

75 WIRTH, Lucy JHSC 63.36

76 MIKELL, Sara Jane PCSS 70.24

77 MCDONALD, Katie SSCV 71.03

78 HANLEY, Brynn TPT 79.67

79 MILNE, Samantha SVSEF 84.53

80 BERGAN, Elisabeth WPK 135.52

81 DEMINO, Eden SUM 999.99

82 RENICK, Mari SSCV 999.99

83 MAXSON, Maya SSCV 999.99

84 LINDOW, Mia GMVS 999.99

85 BORGIA, Pernilla WMR 999.99