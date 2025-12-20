Quando Perugia-Vôlei Renata oggi in tv, Mondiale per club volley 2025: orario semifinale, programma, streaming

La semifinale del Mondiale per Club maschile 2025 mette di fronte Sir Sicoma Monini Perugia e Vôlei Renata in una sfida che va ben oltre il semplice accesso alla finale. A Belém si incrociano due modi diversi di intendere la pallavolo ad altissimo livello: da un lato la struttura, la continuità e il controllo della squadra umbra, dall’altro l’energia, la fisicità e l’identità profondamente brasiliana del club di Campinas, spinto dal pubblico di casa.

LA DIRETTA LIVE DI PERUGIA-VOLEI RENATA DI VOLLEY DALLE 22.30

Perugia arriva all’appuntamento con la forza di un percorso praticamente perfetto nella fase a gironi. L’esordio agevole contro lo Swehly Sports Club ha permesso agli umbri di entrare gradualmente nel clima del torneo, ma è nelle due gare successive che il gruppo di Angelo Lorenzetti ha mostrato tutta la propria caratura. La maratona vinta al tie-break contro Osaka Bluteon, dopo oltre due ore e mezza di gioco, ha certificato solidità mentale e capacità di restare lucidi nei momenti più delicati. Ancora più eloquente, poi, il netto 3-0 inflitto al Sada Cruzeiro, risultato che ha ribaltato le attese e zittito il palazzetto, consegnando a Perugia il primo posto nel girone e una candidatura autorevole al titolo.

Sul piano tecnico, la squadra umbra ha dato segnali molto chiari. La distribuzione di Giannelli ha valorizzato tutto l’arco offensivo, alternando con efficacia il gioco al centro alle soluzioni in banda, mentre il servizio, più tattico che esasperato, ha spesso tolto ritmo agli avversari. Decisiva anche la fase muro-difesa, cresciuta di partita in partita e capace di trasformare la pressione in break point continui, soprattutto contro i brasiliani del Sada.

Più tortuoso il cammino del Vôlei Renata, ma non per questo meno significativo. L’esordio con la sconfitta contro Aluron CMC Warta Zawiercie ha evidenziato alcune fragilità nella gestione dei finali di set, ma la reazione non si è fatta attendere. La vittoria contro Praia Clube ha rimesso in carreggiata i brasiliani, restituendo fiducia e compattezza al gruppo, mentre la sconfitta contro Al-Rayyan, arrivata nonostante parziali combattuti, ha mostrato limiti di continuità senza però compromettere la qualificazione alle semifinali grazie al bilancio complessivo del girone. Renata resta una squadra che vive di intensità e strappi, con il servizio come arma principale e una spiccata propensione a trasformare la gara in una sequenza di accelerazioni. Quando riesce a imporre fisicità e ritmo, diventa estremamente pericolosa; quando invece è costretta a giocare palloni scontati, tende a soffrire contro squadre ordinate e disciplinate, proprio come Perugia.

A rendere la semifinale ancora più affascinante è il confronto tra le identità dei roster. Quello del Renata è quasi interamente brasiliano, con un’unica eccezione che riporta alla memoria ricordi amarissimi per il volley italiano: Bruno Lima, protagonista dell’eliminazione azzurra ai Giochi di Tokyo 2021. Attorno a lui ruota un gruppo guidato da Bruno Rezende, regista di enorme esperienza e volto ben noto alla Serie A, affiancato da veterani come Mauricio Borges e da giovani ormai pienamente maturi nel sistema del club. Perugia, dal canto suo, punta sulla continuità, sulla gestione dei momenti chiave e sulla profondità del roster, elementi che fin qui hanno fatto la differenza. In una gara secca, molto passerà dalla capacità di restare dentro la partita anche quando l’inerzia sembrerà spostarsi e dall’efficacia del primo tocco, fondamentale per non concedere al Renata la possibilità di giocare in velocità.

Il fischio d’inizio è in programma all’Arena Guilherme Paraense Manguerinho di Belem alle 17.30 di sabato 20 dicembre. Non è prevista diretta Tv, la diretta streaming è in programma su Dazn (visibile saltuariamente anche sul canale 214 di Sky) e su VBTV (volleyballworld.com). OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Sir Sicoma Monini Perugia e Vôlei Renata.

