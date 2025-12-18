Perugia-Sada Cruzeiro oggi in tv, Mondiale per club volley 2025: orario, programma, streaming

C’è una partita che vale più di una semplice vittoria nella fase a gironi del Mondiale per Club di volley maschile 2025, ed è quella che opporrà Sir Sicoma Monini Perugia e Sada Cruzeiro a Belém. Un vero e proprio crocevia del torneo, una sfida che decide chi continuerà la corsa verso il titolo e chi, invece, dovrà salutare anzitempo la competizione. La situazione del girone B rende il confronto ancora più carico di tensione. Perugia arriva all’ultimo impegno con due successi alle spalle: il netto 3-0 contro lo Swehly Sports Club e soprattutto la lunghissima battaglia vinta 3-2 contro l’Osaka Bluteon, durata oltre due ore e mezzo e chiusa 21-19 al tie break. Un match durissimo sul piano fisico e mentale, che ha mostrato tutta la resilienza della squadra di Angelo Lorenzetti, capace di reggere i momenti di massima pressione e di trovare soluzioni anche nelle difficoltà.

Il Sada Cruzeiro, dal canto suo, si presenta all’appuntamento con uno scenario completamente diverso ma altrettanto carico di urgenza. I campioni del mondo in carica hanno reagito con autorità al pesante 0-3 subito all’esordio proprio contro Osaka, travolgendo Swehly con un secco 3-0. Ora però i brasiliani non hanno alternative: per qualificarsi alle semifinali devono vincere contro Perugia con un 3-0 o un 3-1. Qualsiasi altro risultato spalancherebbe agli umbri le porte della fase finale, anche in caso di sconfitta al quinto set.

Questo intreccio di combinazioni trasforma il match in una sorta di spareggio mascherato. Perugia ha dalla sua una posizione di forza, potendo gestire il risultato con maggiore serenità, ma dovrà fare i conti con la fatica accumulata contro Osaka e con l’ambiente ostile di Belém, pronto a spingere una delle squadre simbolo del volley brasiliano. Il Sada, invece, giocherà con il coltello tra i denti, consapevole che solo una prestazione aggressiva, continua e ad alto ritmo può riaprire il discorso qualificazione.

Dal punto di vista tecnico, il confronto promette intensità assoluta. Perugia proverà a puntare sulla profondità del roster, sulla regia di Simone Giannelli e sulla capacità di distribuire il gioco tra Ben Tara, Semeniuk, Ishikawa e Plotnytskyi, cercando di spezzare il ritmo avversario con il servizio e con una gestione lucida dei momenti chiave. Il Sada Cruzeiro, invece, si affiderà all’esperienza internazionale di Wallace, alla qualità delle bande brasiliane e alla spinta emotiva del pubblico, tentando di imporre un’andatura sostenuta fin dai primi scambi. In campo non ci sarà solo una qualificazione, ma anche un segnale forte al resto del torneo. Vincere questo match significa lanciare un messaggio chiaro alle altre pretendenti al titolo, in un Mondiale per Club che sta già mostrando quanto siano sottili gli equilibri tra le grandi del volley internazionale. Perugia sa di avere il destino nelle proprie mani, ma dovrà dimostrarlo contro una squadra abituata a giocare partite che valgono una stagione. E in notti come questa, ogni pallone può pesare come un macigno.

Il fischio d’inizio è in programma all’Arena Guilherme Paraense Manguerinho di Belem alle 14.00 di giovedì 18 dicembre. Non è prevista diretta Tv, la diretta streaming è in programma su Dazn (visibile saltuariamente anche sul canale 214 di Sky) e su VBTV (volleyballworld.com). OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Sir Sicoma Monini Perugia e Sada Cruzeiro.

CALENDARIO MONDIALE PER CLUB VOLLEY MASCHILE 2025

Arena Guilherme Paraense Manguerinho di Belem – Girone B (prima giornata)

Giovedì 18 dicembre

Ore 14.00 Sir Sicoma Monini Perugia vs Sada Cruzeiro – Diretta streaming su Dazn e VBTV

PROGRAMMA MONDIALE PER CLUB 2025 : COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Dazn e VBTV

Diretta Live testuale: OA Sport.