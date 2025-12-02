Pallanuoto, Brescia compie l’impresa! Ferencvaros battuto a Budapest: c’è la qualificazione ai quarti di Champions!

Impresa del Brescia nel quinto turno della prima fase a gironi della Champions League 2025-2026 di pallanuoto maschile: nel Girone C i lombardi, infatti, passano a Budapest, superando i magiari del Ferencvaros, campioni in carica, sconfitti ai rigori per 13-16 dopo il 12-12 dei tempi regolamentari.

La formazione italiana, scesa in acqua consapevole di aver già ottenuto la qualificazione ai quarti di finale, in virtù del successo dei montenegrini del Primorac Kotor sui romeni dell’Oradea per 15-11, resta in corsa per il primo posto nel girone, portandosi a -2 dalla formazione ungherese alla vigilia dell’ultimo turno.

Nel primo quarto gli attacchi sono sterili ed il primo gol arriva solo a 2’19” dal primo intervallo, a cui si arriva col Ferencvaros avanti 1-0. Nella seconda frazione, invece, sono le difese ad essere assenti: il Brescia sale in cattedra, segna a raffica ed arriva a metà gara in vantaggio sul 6-8.

Nel terzo periodo gli ospiti arrivano anche al +3, poi negli ultimi 2′ i magiari accorciano, arrivando all’ultima pausa a -1 sul 9-10. Nell’ultimo quarto i padroni di casa centrano il pari a quota 11, il Brescia torna in vantaggio, ma il Ferencvaros trova il 12-12. I tempi regolamentari si chiudono in parità: si va ai tiri di rigore.

Dai 5 metri il Brescia è semplicemente perfetto, con Ferrero, Viskovic, Dolce e Giri che battono Vogel, mentre dall’altro lato Manhercz si fa parare il tiro da Baggi Necchi, mentre Vamos non trova lo specchio. A poco serve la rete di Mandic, perché il Brescia vince per 13-16 e dimostra di poter battere chiunque in Europa.