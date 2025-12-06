Pallamano: Germania, Serbia e Francia superano il Main Round ai Mondiali femminili 2025

Nuova giornata di verdetti ai Mondiali femminili di pallamano con la conclusione del Main Round per il Gruppo 2 e la seconda importante partita delle tre previste per il terzo girone.

Nel primo caso è arrivata la conferma dell’accesso ai quarti di finale della Germania, paese ospitante della rassegna iridata. Le tedesche si sono imposte a Dortmund battendo per 25-29 la Spagna, automaticamente esclusa dal torneo.

Passa invece al turno seguente il Montenegro grazie anche alla preziosa gioia ottenuta contro il Serbia (33-17). La conclusione del girone ha sancito ufficialmente anche l’eliminazione delle Isole Faroe e dell’Islanda.

Anche l’Olanda si avvicina ai quarti di finale. La seconda realtà che ha organizzato i Mondiali, in campo davanti ai propri tifosi in quel di Rotterdam, ha primeggiato contro la Polonia (22-33) e si è avvicinata alla qualificazione diretta.

Già alla fase decisiva del torneo invece la Francia che ha letteralmente dominato la propria partita contro l’Argentina (17-29), matematicamente out insieme a Tunisia (a segno oggi dall’Austria per 25-27)